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Měl by se Russell bát? V Austinu by měl dostat novou specifikaci

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Mercedes musí v těchto dnech řešit velký problém, protože nový balík vylepšení vůbec nefungoval optimálně. George Russell měl v Singapuru starší specifikaci, zatímco Andrea Kimi Antonelli disponoval nejnovější verzí z Malajsie.
Měl by se Russell bát? V Austinu by měl dostat novou specifikaci

Měl by se Russell bát? V Austinu by měl dostat novou specifikaci

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 17:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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