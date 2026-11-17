Třpytivé kostýmy a ladné pohyby na televizní obrazovce obvykle skrývají hodně nepříjemnou fyzickou dřinu. O tom se na vlastní kůži právě přesvědčí herec Filip Březina, bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová a další tři známé tváře. TV Nova totiž připravuje adaptaci licencovaného krasobruslařského hitu a slavní soutěžící už naplno polykají první hodiny mrazivých tréninků v projektu Hvězdy na ledě.
Dětské začátky na zamrzlém rybníku
Úspěšná sportovkyně Gabriela Soukalová miluje zkoušení nových věcí a bruslení měla podle svých slov pod kůží už od útlého věku. Po dlouhé pauze se na stadion vrátila až loni díky dceři. „Moc ráda vzpomínám na společné bruslení na zamrzlém rybníku kousek od našeho domova,“ svěřila se pro TV Nova k pořadu s tím, že krasobruslení v televizi vždy nadšeně sledovala. Bývalá olympionička ovšem s úsměvem připustila, že se po třiceti letech musí nutně naučit brzdit jinak než takzvanými buřty.
Herečka Klára Issová brala nabídku do soutěže jako ideální příležitost odpočinout si od natáčení seriálů. Realita na zimním stadionu ale žádnou relaxaci nepřipomíná. „Vůbec nevím, kam to všechno povede, protože učit se bruslit od píky je obrovsky náročné,“ popsala herečka své pocity ze zrádných tenkých nožů. I přes velkou únavu v ní prý tréninky probudily dětskou radost a vzpomínky na dobu, kdy se na vesnickém rybníku učila jezdit se čtyřmi nožíky připevněnými k botám.
Zaskočené mužské sebevědomí
Pro herce Filipa Březinu nejsou sport a bolest svalů žádnou velkou neznámou. V rodné Ostravě trávil mládí na klasickém kluzišti, ale krasobruslařské vybavení obul až nyní. „Nikdy mě bruslit nikdo neučil, jsem v podstatě samouk,“ vysvětlil představitel role ze seriálu Boží plán. Dosud preferoval jen hokejové nebo kolečkové brusle a televizní soutěže na ledě prý bude muset začít poctivě sledovat, aby vůbec pochytil správné základy.
Jistým vystřízlivěním prošel slovenský model a moderátor Krištof Králik. Původně se domníval, že novou pohybovou výzvu zvládne levou zadní. „Klasicky, jako většina mužů, jsem měl pocit, že něco zvládnu mnohem líp, než jaká je realita,“ okomentoval s nadhledem počáteční přemotivovanost. Tvrdý střet s kluzkým povrchem ho rychle vrátil nohama na zem a sám očekává velmi nepříjemné pády.
Zkouška psychické odolnosti
Pobyt na ledové ploše neprověřuje u osobností pouze kondici a stabilitu. Slovenská herečka Kristína Sisková od prvních okamžiků vnímá obrovský tlak na mentální rozpoložení. „Za pár týdnů příprav jsem zjistila, že ke krasobruslení nepotřebujete jen dobrého kouče na led, ale i na hlavu,“ vysvětlila úskalí intenzivní přípravy. Zpochybňování vlastních fyzických schopností u ní bývá na denním pořádku, nicméně věří v překonání osobních limitů a vybudování obrovské sebedisciplíny.
Výkony všech zúčastněných osobností i jejich profesionálních krasobruslařských partnerů se na televizních obrazovkách představí v průběhu příštího roku.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova).