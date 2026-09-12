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Mikulášek končí s RFA. Tvrdí, že má domluvený duel s bojovníkem UFC

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Václav Mikulášek už s návratem do RFA nepočítá a svůj další směr vidí jinde. Podle vlastních slov má být ve hře i domluvený zápas s bojovníkem UFC, předtím ho čeká premiéra bez rukavic.
Mikulášek končí s RFA. Tvrdí, že má domluvený duel s bojovníkem UFC

Mikulášek končí s RFA. Tvrdí, že má domluvený duel s bojovníkem UFC

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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