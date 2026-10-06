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Máte doma staré telefonní karty. Sběratelé po nich šílí a vyplácí desítky tisíc

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Dennívýzva
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Vzpomenete si ještě na devadesátá léta, kdy jsme stáli frontu u telefonní budky a v kapse žmoulali tenký kousek plastu? Tehdy to byla naprostá samozřejmost, bez které se nedalo zavolat domů ani domluvit rande.
Máte doma staré telefonní karty. Sběratelé po nich šílí a vyplácí desítky tisíc

Máte doma staré telefonní karty. Sběratelé po nich šílí a vyplácí desítky tisíc

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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