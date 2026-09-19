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Jihočeský kraj odmítl požadavek na stavební uzávěru u lipenské přehrady

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Jihočeský kraj odmítl požadavek spolku Lipensko pro život na zřízení stavební uzávěry u lipenské přehrady. Kraj na podobný krok nemá potřebné kompetence. Spolek považuje zavedení stavební uzávěry za jednu z možností, jak zlepšit kvalitu vody v přehradě.
Jihočeský kraj odmítl požadavek na stavební uzávěru u lipenské přehrady

Jihočeský kraj odmítl požadavek na stavební uzávěru u lipenské přehrady

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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