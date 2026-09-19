USB port na routeru nikdo nepoužívá, přitom umí věci, za které byste jinde platili. Stačí připojit flash disk

Funkce je přitom v dokumentaci výrobců i českých operátorů černé na bílém. AVM, ASUS i TP-Link ji popisují ve svých manuálech, O2, T-Mobile i Vodafone ji u vybraných modemů uvádějí na stránkách podpory. Jenže je schovaná v pokročilých nastaveních, nikdo ji aktivně nepropaguje a bez krátkého nastavení v administraci nefunguje. Výsledek? Tisíce domácností mají doma zárodek NAS úložiště a vůbec o tom netuší. Přitom vstupní investicí může být 128GB flash disk za 699 Kč, zatímco nejlevnější samostatný NAS v českém retailu startuje na 5 499 Kč, a to ještě bez disků.
Čtyři věci, za které byste jinde platili
Připojení flash disku nebo externího disku k USB portu routeru dokáže zastoupit hned několik samostatných zařízení:
Síťové úložiště (NAS). Router zpřístupní disk přes protokoly SMB nebo FTP, takže k souborům přistoupíte z jakéhokoli počítače, telefonu či tabletu v domácí síti. Dokumenty, fotky, rodinná videa, vše na jednom místě bez cloudu. Mediální server. Řada routerů umí spustit DLNA/UPnP server. Filmy, hudbu a fotky pak přehrajete přímo na smart TV, Xboxu, PlayStationu nebo telefonu, aniž byste cokoli kopírovali. Tiskový server. Máte USB tiskárnu bez Wi-Fi? Připojte ji do routeru a TP-Link nabídne utilitu, která ji zpřístupní všem počítačům v síti. Samostatný tiskový server přitom stojí stovky korun. Záložní internet. USB port poslouží i pro připojení USB modemu nebo tethering telefonu. Když vypadne hlavní linka, router přepne na mobilní data. ASUS to řeší přes USB tethering, O2 Optic Box má USB 3.0 výslovně i pro záložní připojení.
U některých modelů přibývá ještě pátá funkce: zálohovací disk pro Time Machine na Macu. ASUS ji nabízí přímo v administraci pod USB Application.
Které routery to umí, a které ne
Samotná přítomnost USB portu neznamená, že všechno funguje automaticky. Podpora se liší model od modelu a firmware od firmwaru.
V českém prostředí mají USB sdílení prokazatelně tyto routery a modemy:
FRITZ!Boxy s funkcí FRITZ!NAS, ASUS ZenWiFi XT9 s AiDisk a UPnP serverem, O2 Optic Box (Zyxel EX5601-T0) se sdílením souborů a media serverem, O2 Smart Box s FTP a DMS, T-Mobile Zyxel VMG3625-T50B s USB sdílením datového úložiště a Vodafone Station Fibre se dvěma USB 2.0 porty pro disk i tiskárnu.
Naopak opatrnost je na místě u kabelové Vodafone Station a Vodafone Station Wi-Fi 6; jejich manuál sice zmiňuje USB konektor, ale hovoří pouze o „budoucí podpoře externích USB zařízení“. Fyzický port tam je. Funkce zatím ne.
Nejjistější cesta ke zjištění? Přihlásit se do administrace routeru a hledat položky typu USB Sharing, Storage, NAS, AiDisk nebo Media Server. Pokud tam nejsou, router tuto funkci buď nemá, nebo ji firmware nepodporuje.
Co musíte nastavit, než to začne fungovat
Zastrčit flash disk a čekat zázrak nestačí. Každý výrobce vyžaduje alespoň pár kroků:
Přihlaste se do administrace routeru (webové rozhraní nebo mobilní aplikace). Najděte sekci USB; u TP-Linku je to More → Advanced → USB Sharing, u ASUSu General → USB Application, u AVM záložka USB Storage. Zapněte sdílení a vytvořte uživatelský účet s heslem. Nastavte práva; AVM umožňuje zvolit režim pouze pro čtení, nebo čtení i zápis, TP-Link doporučuje zapnout autentizaci přístupu. Zvolte protokol: SMB/Samba pro síťový disk ve Windows a macOS, DLNA pro stream do televize, FTP pro vzdálený přístup.
Celý proces zabere obvykle pět až deset minut. Bezpečnostní rada navíc: vzdálený FTP přístup z internetu zapínejte jen tehdy, když ho opravdu potřebujete. V domácí síti s heslem a právy je riziko minimální, otevřený FTP do světa už je jiná kategorie.
Jeden technický detail, který stojí za zmínku: USB 3.0 může rušit Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz. TP-Link u svých modelů Deco nabízí režim USB 3.0 Interference Reduction, který problém řeší za cenu nižší přenosové rychlosti USB. Pokud vám po zapojení disku zpomalí Wi-Fi na starších zařízeních, tohle je pravděpodobná příčina.
Kdy už dává smysl koupit skutečný NAS
Router s flash diskem zvládne rodinné fotky, dokumenty, jednodušší zálohy a přehrání filmu do televize. Pro jednoho až dva uživatele v domácnosti to často stačí. Ale má své hranice.
ASUS v manuálu uvádí podporu disků do 2 TB a souborových systémů FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS. Synology DS223 oproti tomu nabízí kapacitu až 36 TB, snapshoty, pět souběžných SMB spojení, vlastní operační systém DSM a celý aplikační ekosystém. To je jiná třída zařízení.
Cenově vypadá srovnání takto:
Varianta Orientační cena SanDisk Ultra 128GB flash disk 699 Kč WD Elements Portable 2TB HDD 2 999 Kč Samsung Portable SSD T7 2TB 9 990 Kč Synology DS223j (bez disků) 5 499 Kč Synology DS223 (bez disků) 7 690 Kč
Pokud potřebujete vícediskové pole, ochranu dat proti selhání disku, pravidelné snapshoty nebo přístup pro více lidí najednou, router to nenahradí. Ale pro běžnou domácnost USB port zastane přesně tu část práce NASu, za kterou byste jinak dali první tisíce korun.
Flash disk za sedm stovek, pět minut v administraci a router, který roky jen blikal v rohu obýváku, najednou dělá něco navíc.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík