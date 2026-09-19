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USB port na routeru nikdo nepoužívá, přitom umí věci, za které byste jinde platili. Stačí připojit flash disk

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Na zadní straně řady domácích routerů tiše čeká USB port, který dokáže nahradit síťové úložiště, mediální server i tiskový server, a většina lidí o tom neví.
USB port na Wi-Fi routeru

USB port na Wi-Fi routeru

Zdroj: HCD
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