Policejní psovod z Vysočiny vyhrál mistrovství republiky. Zlato získal s MaxemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policejní psovod z Vysočiny vyhrál mistrovství republiky. Zlato získal s Maxem
V krajském městě pokračují přípravy na velkou uzavírku, která ovlivní na několik měsíců provoz v celé...
V rukou jihlavských kriminalistů už skončil muž, který se sám nebo se spolupachatelkou specializoval na...
V centru Jihlavy, konkrétně v ulici Benešova a Palackého, vznikla nová místa k odpočinku. K nové zeleni v...
Nehodu dvou nákladních aut na dálnici u Velké Bíteše řešili dnes ráno policisté. Místo bylo následně...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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