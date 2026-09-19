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Skutečný Dačický byl rváč a vrah. Z hrdiny Cechu panen kutnohorských mohl jít strach

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Historická komedie Cech panen kutnohorských patří k vrcholům předválečné kinematografie a natáčení slavného filmu provázely zákazy i velké změny v příběhu.
Cech panen kutnohorských

Cech panen kutnohorských

Zdroj: FOTO:Willy Ströminger, distr. Česká televize
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