Skutečný Dačický byl rváč a vrah. Z hrdiny Cechu panen kutnohorských mohl jít strach

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Skutečný Dačický byl rváč a vrah. Z hrdiny Cechu panen kutnohorských mohl jít strachPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Historická komedie Cech panen kutnohorských patří k vrcholům předválečné kinematografie a natáčení slavného filmu provázely zákazy i velké změny v příběhu.
Cech panen kutnohorských
Zdroj: FOTO:Willy Ströminger, distr. Česká televize
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