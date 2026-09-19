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Ďatlovova výprava: Vytržený jazyk a rozdrcené kosti. Co se tehdy skutečně odehrálo nedá lidem dodnes spát

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Před desítkami let zamířila Ďatlovova výprava do uralských hor a nikdy se nevrátila. Jejich tragická smrt plná podivných okolností dodnes nedá mnoha lidem spát.
Igor Ďatlov na snímku z ledna 1958

Igor Ďatlov na snímku z ledna 1958

Zdroj: FOTO:Petr Bartolomey (w:ru:Бартоломей, Пётр Иванович), CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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