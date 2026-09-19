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Žena z Karvinska si kvůli zaměstnání vyčistila trestní rejstřík. Hrozí jí vězení

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Dennívýzva
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Až tři roky vězení hrozí jednatřicetileté ženě z Karvinska, která si kvůli zaměstnání vyčistila trestní rejstřík. Práci získala a místo si udržela několik let. Za padělání veřejné listiny jí však nyní hrozí vězení.
Žena z Karvinska si kvůli zaměstnání vyčistila trestní rejstřík. Hrozí jí vězení

Žena z Karvinska si kvůli zaměstnání vyčistila trestní rejstřík. Hrozí jí vězení

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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