Žena z Karvinska si kvůli zaměstnání vyčistila trestní rejstřík. Hrozí jí vězeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žena z Karvinska si kvůli zaměstnání vyčistila trestní rejstřík. Hrozí jí vězení
Senior taxi v Novém Jičíně bude po roce pilotního provozu pokračovat. Služba pro obyvatele starší 70 let...
Hokejisté Třince porazili ve 2. kole extraligy doma Kometu Brno 6:5 a i ve druhém utkání v nové sezoně...
Policie na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku spojila zhruba dvacet krádeží, při nichž pachatelé...
Letiště v Mošnově o víkendu zaplní armádní technika, letadla i zásahové jednotky ze 14 zemí. Dny NATO...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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