Vitacitové řezy jsem našla ve starém sešitě po mamince: Retro dezert, který snad nikdy nevyjde z módy

Reklama
4 min
Vitacitové řezy jsem našla ve starém sešitě po mamince: Retro dezert, který snad nikdy nevyjde z módyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vitacitové řezy patří mezi dezerty, které přežily všechny módní vlny a pořád se vracejí na stoly. Kombinace lehkého korpusu, tvarohového krému a ovocného vitacitového želé funguje jednoduše a spolehlivě. Recept zvládnete bez cukrářských zkušeností a výsledek vypadá lépe, než byste čekali.
Vitacitové řezy
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Vitacitové řezy: Kyselá vrstva nahoře, křehké těsto dole a rodina je sní dřív, než vychladnou
Reklama
Hrnkový makový zákusek, který zvládne upéct každý: Vláčný, hutný, plný máku a bez vážení
Hrnkový makový zákusek, který nepotřebuje váhu ani složité suroviny. Stačí jeden hrnek, pár základních...
Buchta Margot v sobě nese tajemství, jak spojit kokos a čokoládu v jeden harmonický dezert
Buchta Margot patří přesně k těm moučníkům, které se nepečou kvůli efektu, ale protože prostě fungují....
Falešná dršťková z hlívy ústřičné, která zahřeje, zasytí a chutí překvapí i milovníky klasické varianty
Toužíte po poctivé české klasice v lehčí a zdravější verzi? Vyzkoušejte vynikající držkovou polévku z hlívy...
Alpské knedlíky se švestkovými povidly, vanilkovou omáčkou a mákem jako z horské chaty
Připravte si pravé nadýchané alpské knedlíky plněné povidly a přelité vanilkovou omáčkou! Poctivou horskou...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Hrnkový makový zákusek, který zvládne upéct každý: Vláčný, hutný, plný máku a bez vážení
- Buchta Margot v sobě nese tajemství, jak spojit kokos a čokoládu v jeden harmonický dezert
- Švestky do bábovky? Tenhle trik z ní udělá vláčný perníkový moučník
- Falešná dršťková z hlívy ústřičné, která zahřeje, zasytí a chutí překvapí i milovníky klasické varianty
Utah dal 157,5 milionu hráči, kterého draftoval až jako šestnáctého. Keyonte George už není jen překvapení
Vše o sportu
dnes, 10:51
3 min
Jihočeský kraj odmítl požadavek na stavební uzávěru u lipenské přehrady
Budějcká Drbna
dnes, 10:31
1 min
Houbaři, pozor na těžkou techniku. Lesníci odstraňují následky nedávné vichřice
Liberecká Drbna
dnes, 10:30
1 min
Za Husáka ho nosil v kapse každý kluk. Kdo ho neztratil, dostane dnes od sběratelů až 15 000 Kč
FAJNTIP.cz
dnes, 10:30
3 min
„To nemůže být pravda.“ Bizarní gól budí posměch a nevěřícné reakce
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 10:28
Reklama
Tři generace, jeden otravný zvuk. Belladonna přiznala, co jí na mamince vadilo a co teď sama dělá své dceři
VIPživot.cz
dnes, 10:15
2 min
Dokonalé těsto nepotřebuje ani vejce, ani olej. Zkušený kuchař je nahrazuje jedinou neobvyklou ingrediencí
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:15
2 min
Pražská policie hledá ženu z Prahy 3, naposledy odvedla dceru do školky na Žižkově
Pražská Drbna
dnes, 10:11
1 min
Vitacitové řezy jsem našla ve starém sešitě po mamince: Retro dezert, který snad nikdy nevyjde z módy
Cooky.cz
dnes, 10:10
4 min
USB port na routeru nikdo nepoužívá, přitom umí věci, za které byste jinde platili. Stačí připojit flash disk
Mobify.cz
dnes, 10:06
4 min
Reklama
Kinobox Daily: Myslíte si, že máte s mámou složitý vztah? Pusťte si Tancuj Matyldo a možná to přehodnotíte
Kinobox.cz
dnes, 10:05
1 min
Nervózní voliči Babiše a Okamury se začínají ozývat: „Kdy nám dáte to, co Fiala ukradl?“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:01
Policie ukončila pátrání po pacientovi z psychiatrické nemocnice, druhého stále hledá
Plzeňská Drbna
dnes, 10:01
1 min
Nová Huť varuje před odstávkou výroby, cena plynu vzrostla trojnásobně
Náš REGION
dnes, 10:00
1 min
Policejní psovod z Vysočiny vyhrál mistrovství republiky. Zlato získal s Maxem
Jihlavská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Reklama
Tepelná kopule nad USA nasává vlhkost a ovlivňuje i Evropu. V říjnu bude extrémní počasí i v Česku
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
2 min
„Někdo by to mohl brát jako návod pro zloděje,“ běsní Slováček po scéně s Dádou
Žena.cz
dnes, 09:59
Rozhodčí v extralize poprvé mluvili do mikrofonu k divákům. Kapitán Pardubic Sedlák po derby neskrýval rozčarování
SportyŽivě
dnes, 09:55
3 min
Okurky plodí jen do srpna, pokud jim nedáte jednu věc. Starý zahrádkářský trik z chleba prodlouží sklizeň až do prvních mrazů
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 09:50
2 min
Řidiči se od nového roku dočkají výrazné změny. Dálniční známky budou zlevňovat
Trendy svět
dnes, 09:43
2 min
Reklama
Monika Bagárová promluvila o zdravotních potížích. Zpěvačka přiznala vážnou nemoc
EXTRAINFO.cz
dnes, 09:41
2 min
Felix Slováček se rozčílil po scéně před vilou. Patrasová přelézala plot domu, natočil ji svědek
EXTRAINFO.cz
dnes, 09:38
2 min
Kopřivová rozsekla mýtus o Jágrovi. Od hokejové legendy prý nedostala ani korunu a všechno si vybudovala sama
SportyŽivě
dnes, 09:38
3 min
Vypadala jako trochu zvláštní kočka. Genetika ukázala první nový žijící druh kočkovité šelmy po více než 100 letech
Kód Enigma
dnes, 09:38
4 min
Dojemné chvíle v Třinci. Loučící se kapitán Vrána vzpomenul na zesnulou manželku
SportyŽivě
dnes, 09:35
4 min
Reklama
Zima má být letos úplně šílená. Meteorolog ukázal, kde může napadnout obrovské množství sněhu
Trendy svět
dnes, 09:34
2 min
Moskevský systém on-line hlasování čelí masivnímu útoku, funguje ovšem dál
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:34
Chelsea umí hrát dobrý fotbal. Už 21 ligových zápasů ale nedokáže jednu věc: vydržet u něj devadesát minut
Vše o sportu
dnes, 09:33
4 min
4 znamení, se kterými se opravdu nechceš dostat do konfliktu. Jedno vybuchne, druhé ti to připomene ještě v roce 2043
Poudree.cz
dnes, 09:32
3 min
Příští týden přinese už velmi podzimní teploty
Meteocentrum.cz
dnes, 09:32
2 min
Reklama
U oblíbeného egyptského letoviska se objevili obří žraloci. Mezi turisty nastala panika
Trendy svět
dnes, 09:31
3 min
Chimaev se opět pustil do rozhodčích. Po porážce chce rovnou další boj o titul
MMAMAG.cz
dnes, 09:30
1 min
Dcera hokejového trenéra Růžičky maminku překecala na nový účes. Osmiletá Lejla vypadá jako malá Barbie
SportyŽivě
dnes, 09:28
3 min
Hamza končí jako viceprezident. Světový biatlon vydal i rozhodnutí o Rusku
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:22
Z hořícího domu ve Štarnově hasiči nad ránem zachránili dvě osoby
Hanácká Drbna
dnes, 09:17
1 min
Reklama
Kincl rozebral Roušalovy chyby. Obranu měl mít najetou jako násobilku
MMAMAG.cz
dnes, 09:15
1 min
Ďatlovova výprava: Vytržený jazyk a rozdrcené kosti. Co se tehdy skutečně odehrálo nedá lidem dodnes spát
kroniQa
dnes, 09:14
3 min
Péřová bunda může být po domácím praní čistá a nadýchaná jako z čistírny. Většina lidí však přehlíží jeden zásadní detail
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:12
2 min
Uzené koleno s povidlovo-perníkovou omáčkou podle staročeského receptu s vůní skořice a hřebíčku
Cooky.cz
dnes, 09:09
3 min
Nevěří tradičním vyučovacím metodám. Své děti neposílají do školy, doma je ale neučí číst ani psát
Světkreativity
dnes, 09:08
2 min
Reklama
Reklama
Monika Bagárová promluvila o zdravotních potížích. Zpěvačka přiznala vážnou nemoc
Zima má být letos úplně šílená. Meteorolog ukázal, kde může napadnout obrovské množství sněhu
Jak by dnes vypadal Jiří Hrzán: Oblíbený herec by podle AI ani v 87 letech nepřišel o svůj šarm
Místo radosti přišlo ponížení: Máma vytáhla před hosty dárek, který Veroniku zaskočil
Twiggy je 77: holka s krátkými vlasy a obříma očima změnila ideál krásy dřív, než vůbec vzniklo slovo supermodelka
Reklama
Reklama