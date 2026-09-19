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Utah dal 157,5 milionu hráči, kterého draftoval až jako šestnáctého. Keyonte George už není jen překvapení

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Keyonte George byl v roce 2023 šestnáctou volbou draftu. O tři roky později dostal od Utah Jazz pětileté prodloužení smlouvy za 157,5 milionu dolarů. Po sezoně s průměrem 23,6 bodu už klub neplatí za možnost, že jednou bude dobrý. Platí za hráče, kolem kterého chce stavět.
Utah dal 157,5 milionu hráči, kterého draftoval až jako šestnáctého. Keyonte George už není jen překvapení

Utah dal 157,5 milionu hráči, kterého draftoval až jako šestnáctého. Keyonte George už není jen překvapení

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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