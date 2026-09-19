Utah dal 157,5 milionu hráči, kterého draftoval až jako šestnáctého. Keyonte George už není jen překvapení

Draft NBA vytváří iluzi přesnosti. Jednička je největší talent. Dvojka druhý. Desítka údajně desátý. Jenže o několik let později tahle čísla často vypadají úplně jinak. Keyonte George byl v roce 2023 šestnáctou volbou draftu.
V pátek se dohodl s Utah Jazz na pětiletém prodloužení smlouvy za
157,5 milionu dolarů. Klub kontrakt následně oficiálně potvrdil. To je docela výrazný způsob, jak říct, že pořadové číslo z draftového večera už nikoho nezajímá. Utah neplatí za příslib. George už ho začal plnit
George má za sebou průlomovou sezonu. V průměru dával 23,6 bodu, přidával 6,1 asistence a postupně převzal mnohem větší část odpovědnosti za útok Jazz. Právě proto je kontrakt zajímavější než běžné „mladý hráč dostal velké peníze“. Utah mu nedává pět let jen proto, aby si pojistil potenciál.
Dává mu je po období, kdy už George ukázal, že může vytvářet útok, skórovat ve velkém objemu a zvládat roli, kterou od hráče z šestnáctého místa draftu rozhodně nikdo automaticky neočekává.
Prezident basketbalových operací Austin Ainge ho při oznámení smlouvy označil za integrální součást budoucnosti klubu. To už je velmi konkrétní hierarchie.
157,5 milionu dnes zní jinak než před deseti lety
Samotná částka samozřejmě působí obrovsky. A také obrovská je. Jenže NBA se mezitím ekonomicky posunula tak daleko, že starší měřítka přestávají fungovat. Roste platový strop, televizní příjmy i maximální kontrakty. Hráč, který dostane přes třicet milionů dolarů ročně, už automaticky nemusí patřit mezi deset největších superhvězd ligy.
Pro Utah je proto důležitější poměr mezi Georgeovou produkcí, věkem a budoucí hodnotou smlouvy. Pokud bude dál růst a salary cap se bude zvyšovat, může dnešní velké číslo za několik sezon vypadat mnohem normálněji.
Pokud se jeho vývoj zastaví, Jazz budou naopak několik let platit cenu za to, že mu uvěřili příliš brzy. To je skutečná sázka.
VIDEO Šestnácté místo draftu je teď hlavně pěkná připomínka
Georgeova cesta zároveň ukazuje, proč se draft nemá číst jako definitivní pořadí budoucích kariér. Šestnáct hráčů neznamená šestnáct přesnějších předpovědí. Znamená šestnáct týmových rozhodnutí v jednom konkrétním večeru.
Někteří hráči potřebují jiný systém, jinou roli nebo prostě víc času. George v Utahu dostal prostor dělat chyby a postupně růst do role primárního rozehrávače. Teď za to dostává cenu, která by v draftový večer působila téměř absurdně.
Utah současně rozhodl, kolem koho chce sledovat další fázi přestavby
Jazz poslední roky hledají novou identitu po konci éry Donovana Mitchella a Rudyho Goberta. Mladí hráči jsou v podobné fázi jednoduchá věc. Draftujete je. Složitější část přijde, když musíte rozhodnout, kterým skutečně zaplatíte.
George právě dostal odpověď. Pět let a 157,5 milionu dolarů neznamená, že Utah ví, že z něj bude superstar. Znamená to, že klub je ochotný nést finanční důsledky, pokud se v tom splete. A právě tím se z talentu stává jeden z pilířů projektu.
V roce 2023 čekal Keyonte George do šestnáctého místa, než zaznělo jeho jméno. O tři roky později už Utah čekat nechtěl.
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