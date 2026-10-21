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Dušičkový kříž na hrob: 4 inspirace z chvojí, mechu a květin včetně návodu, jak vyrobit dušičkový kříž krok za krokem

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Jak vyrobit dušičkový kříž na hrob? Podívejte se na tento podrobný návod krok za krokem a inspirujte se 4 dekoracemi, které ozvláštní váš hrob letošní …
Dušičkový kříž na hrob: 4 inspirace z chvojí, mechu a květin včetně návodu, jak vyrobit dušičkový kříž krok za krokem

Dušičkový kříž na hrob: 4 inspirace z chvojí, mechu a květin včetně návodu, jak vyrobit dušičkový kříž krok za krokem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 09:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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