Malé nemocnice varují před přehnanou centralizací

Spor o to, kde mají být operováni pacienti s rakovinou jícnu, jater, slinivky nebo prostaty, se vyostřuje. Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), sdružující přes 125 zařízení, vyzvala ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby přehodnotil současnou praxi centralizace, kterou považuje za příliš přísnou. Ministerstvo zdravotnictví oznámilo v polovině dubna, že od příštího roku budou náročné operace nádorů jícnu, jater a slinivky provádět výhradně specializovaná centra. V současnosti zhruba pětinu těchto pacientů operují nemocnice mimo tato centra. Plná centralizace operací rakoviny prostaty se plánuje na rok 2030. Vojtěch obhajuje změny tím, že centralizace se týká pouze výkonů, kde data prokazují přímou souvislost mezi zkušeností pracoviště a výsledky léčby. Zdůraznil přitom, že regionální nemocnice zůstanou nepostradatelnou součástí zdravotnictví. Předseda AČMN Michal Čarvaš ale namítá, že ministerstvo chce menším nemocnicím zakázat nejen raritní výkony v řádu desítek ročně, ale i operace rakoviny prostaty, kterých se v Česku provádějí tisíce. Podle něj jde o tlak soustředit péči zejména do fakultních nemocnic přímo řízených státem, které jsou zároveň zvýhodněny v systému úhrad. „Místo racionálního vyhodnocování kvality a objemu poskytovaných výkonů dochází k tlaku na plošné omezování smluvních výkonů pro ty nemocnice, které danou péči dlouhodobě a kvalitně poskytují, často za nižších nákladů a nižších úhrad, zato blíže k pacientům," popsal Čarvaš. Asociace v principu centralizaci raritních výkonů podporuje, odmítá však její rozsah. Upozorňuje, že přetížená velká centra budou nabízet delší čekací doby a část pacientů, zejména senioři, onkologicky nemocní nebo sociálně znevýhodnění, nebude ochotna ani schopna dojíždět desítky kilometrů za operací. Sporná je také podmínka, že pro onkourologické výkony musí být nemocnice komplexním onkologickým centrem. To fakticky vylučuje většinu regionálních urologických oddělení, i když některá provádějí tyto operace v počtech desítek ročně a disponují robotickými operačními systémy. Odebírání specializovaných výkonů navíc podle Čarvaše snižuje atraktivitu regionálních nemocnic pro mladé lékaře. Ministerstvo trvá na tom, že u vysoce specializované onkologické chirurgie nestačí jen počet operací, ale rozhoduje také kvalita výsledků, dostupnost specializované diagnostiky, intenzivní péče a schopnost řešit komplikace. Smyslem změn podle něj není, aby pacienti cestovali do center za veškerou péčí, ale aby nejnáročnější zákroky probíhaly tam, kde jsou nejbezpečnější. Letos je centralizována přibližně šestina skupin nemocniční péče a úhrada za výkony provedené mimo centra je nižší o pět až padesát procent. Největší srážky se týkají například léčby infarktu a mrtvice, péče o předčasně narozené děti, transplantací orgánů nebo traumatologie. rui