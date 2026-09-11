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Měsíc ve dne zakryje Venuši. Nezvyklý úkaz uvidíte i pouhýma očima

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Vzácný astronomický úkaz čeká pozorovatele v pondělí přes poledne. Měsíc tehdy na denní obloze postupně překryje Venuši, a to nízko nad jihovýchodním obzorem. Na…
mesic

mesic

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