Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit

Let, který se zastavil vysoko v horách
Let 571 uruguayského vojenského letectva měl dopravit skupinu cestujících, mezi nimi hráče amatérského ragbyového týmu, z Uruguaye do Chile. Kvůli počasí cesta zahrnovala zastávku v argentinské Mendoze. Dne 13. října 1972 pak letoun pokračoval přes Andy směrem k Santiagu. Při přeletu hor se ale posádka mylně domnívala, že už překonala hlavní hřeben, a začala klesat příliš brzy.
Stroj narazil do horského terénu. Při střetu přišel o křídla a část trupu, zatímco zbytek kabiny se sesunul do zasněženého údolí. Z 45 lidí na palubě část zemřela okamžitě nebo krátce poté na následky zranění. Ti, kdo přežili první hodiny, se ocitli ve výšce přes tři tisíce metrů bez vybavení potřebného k dlouhému pobytu v mrazu.
Vrak se stal jejich jediným úkrytem. Sedadla, zavazadla a části letadla musely získat nové využití. Kabina chránila před větrem, ale při nočním chladu zdaleka nepřipomínala bezpečné přístřeší. V okolí navíc nebylo dostatek potravy a neexistoval jednoduchý způsob, jak sestoupit do obydlené oblasti.
Proč je záchranáři nenašli
Pátrání po letadle probíhalo, ale záchranáři nevěděli, kde přesně havarovalo. Bílý trup splýval se sněhovou krajinou a poloha letadla se lišila od místa, kde jej mohli na základě známých informací hledat. Při leteckém průzkumu je mimořádně obtížné rozeznat drobný předmět ve složitém horském terénu, zejména při špatném počasí.
Pátrací operace byla po několika dnech ukončena. Přeživší se o tom dozvěděli z rádia, které dokázali používat k poslechu zpráv. Ztráta naděje na rychlé nalezení změnila jejich situaci. Už nemohli jednoduše čekat na pomoc a museli přemýšlet, jak dlouho mohou v horách vydržet vlastními silami.
Každodenní přežití vyžadovalo praktické úkoly. Bylo nutné udržet improvizovaný úkryt, získat pitnou vodu ze sněhu, rozdělovat omezené zásoby a starat se o zraněné. Skupina nebyla jednolitým hrdinským kolektivem bez pochybností: lidé měli různé síly, strach i schopnosti. Jejich šancím však pomáhalo, že se dokázali organizovat a sdílet odpovědnost.
Rozhodnutí, které nelze oddělit od podmínek
Po vyčerpání dostupných potravin čelili přeživší krajnímu hladu. Nakonec se rozhodli využít těla zemřelých. O této součásti příběhu se často píše tak, jako by sama vysvětlovala jejich záchranu. Ve skutečnosti šlo o jedno z několika zoufalých rozhodnutí, bez něhož by však při dlouhém pobytu bez potravy byla jejich situace ještě méně udržitelná.
Pro řadu z nich měla tato volba také hluboký morální a náboženský rozměr. Rozhodovali se v podmínkách, v nichž nebyla dostupná žádná běžná alternativa. Pozdější svědectví přeživších ukazují, že způsob, jakým si své jednání vysvětlovali, se mezi jednotlivci lišil. Není poctivé redukovat jejich zkušenost na šokující detail ani ji posuzovat bez ohledu na okolnosti.
Další pohromu představovala lavina, která zasáhla vrak a připravila o život další lidi. Skupina tak musela opakovaně čelit nejen ubývajícím silám, ale i tomu, že samotný úkryt se mohl kdykoli změnit v past.
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Rozhodli se projít horami
Záchranu nakonec přineslo rozhodnutí vyslat několik mužů hledat pomoc. Na dlouhou cestu se vydali Fernando „Nando“ Parrado, Roberto Canessa a Antonio Vizintín. Výstup a přechod hor byly nebezpečné i pro zkušené horolezce, natož pro podvyživené muže s improvizovanou výstrojí. Po několika dnech se Vizintín vrátil k vraku, aby zbývající dva měli více zásob.
Parrado a Canessa pokračovali, až se jim podařilo dostat do oblasti, kde spatřili člověka. Byl jím chilský pastevec Sergio Catalán. Kvůli prudkému toku mezi nimi zpočátku nemohli běžně mluvit. Spojení navázali prostřednictvím vzkazu, který překonal vodní překážku a umožnil zajistit pomoc.
Záchranáři poté 22. a 23. prosince dopravili přeživší z hor. Od katastrofy uplynulo 72 dní. Z původních 45 cestujících a členů posádky se podařilo zachránit šestnáct lidí.
Co vlastně znamená „přežít“
Příběh letu 571 přitahuje pozornost dramatickými okolnostmi, ale jeho hlubší význam leží v souhře rozhodnutí, vztahů a náhody. Přeživším pomohlo, že měli částečně zachovaný trup letadla, určité společné zkušenosti a lidi schopné plánovat nebezpečnou cestu. Stejně důležité bylo, že se po mnoha dnech podařilo navázat kontakt s někým, kdo mohl přivolat pomoc.
Žádná jednotlivá vlastnost ani jediné hrdinské gesto by nestačily. A nebylo jisté, že podobná strategie skončí úspěchem. Pozdější rozhovory s účastníky připomínají, že samotný návrat do civilizace neuzavřel všechno, co prožili. Museli se vyrovnat se ztrátou přátel, rodinných příslušníků i s veřejným zájmem o rozhodnutí, která učinili v nejkrajnější nouzi.
Je proto přesnější mluvit o dlouhé sérii obtížných voleb než o jediné zázračné záchraně. Když se dnes vypráví příběh šestnácti přeživších, nejpozoruhodnější nejsou jeho senzace, ale to, jak skupina lidí v téměř nemožném prostředí dokázala postupně vytvářet vlastní pravidla spolupráce a nakonec najít cestu ven.
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Zdroje: Kód Enigma [1], National Geographic – Society of the Snow: What Really Happened to Flight 571 [2], National Geographic – Rozhovor s přeživším Robertem Canessou [3], National Geographic en Español – Cómo sobrevivió la gente a la tragedia de los Andes [4]. img ai generated