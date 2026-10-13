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Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit

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Když se 13. října 1972 zřítil uruguayský let 571 do zasněžených And, pro mnohé cestující skončil život během několika vteřin. Jiní přežili náraz a ocitli se na místě, odkud zdánlivě neexistovala cesta ven. Neměli dost jídla, vhodné oblečení ani spojení se světem. Po více než dvou měsících se domů vrátilo šestnáct lidí. Jejich příběh je především o spolupráci a krajních hranicích přežití.
Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit

Letadlo zmizelo v Andách a svět posádku odepsal. Šestnáct lidí přežilo 72 dní díky rozhodnutím, která se nedají snadno soudit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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