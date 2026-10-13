Holka na zabití měla být úplně jiným filmem. Juraj Herz změnil scénář a skončil kvůli tomu u soudu

Juraj Herz dostal za komedii Holka na zabití předvolání k soudu. Žalobu na něj tehdy podal autor scénáře, kterému vadilo, že režisér svévolně přesunul děj filmu z původně plánované zimy do teplých letních měsíců. Herz totiž natáčení ve sněhu nesnášel.
Dívka z dětského domova hledá padesátikorunu
Anna (Dagmar Veškrnová) přijíždí do krkonošského hotelu Bobí vrch vyhledat svou kamarádku Gitu (Žofie Veselá). Ta jí dluží padesát korun, jenže po dívce z dětského domova se slehla zem. Anna v hotelu nastoupí jako pomocná síla do kuchyně a pouští se do vlastního pátrání. Její otázky začnou brzy vadit skutečnému vrahovi, před kterým ji nakonec musí chránit poručík Sláma (Ilja Prachař).
Juraj Herz si Dagmar Veškrnovou vyzkoušel už v roce 1974 v komedii Holky z porcelánu, kam ji vybral jen podle fotografií zaslaných z Brna. Rozpoznal v ní výrazný komediální talent a další hlavní roli jí nabídl proto, aby její herecké možnosti rozvinul naplno.
Herz odmítl sníh a skončil u soudu
Původní scénář Josefa Šilhavého umisťoval celý příběh do zasněženého prostředí. Herz ale zimní lokace odmítal, přesunul děj na léto a vyvolal tím soudní spor o název filmu, změnu ročního období i upravený žánr. Autor předlohy se soudil neúspěšně.
Zásah do ročních dob zanechal v obraze drobnou botanickou nesrovnalost. Příběh se formálně odehrává na jaře, což dokazují rozkvetlé pampelišky, ale na jiných místech už diváci vidí vyloženě letní miříky. Listí na stromech má navíc po celou dobu sytou tmavou barvu typickou pro vrcholné léto.
Herci uplatnili své původní profese kuchaře a pekaře
Karel Augusta hraje kuchaře Murašku a v záběrech ho diváci vidí skutečně vařit, krájet cibuli i smažit palačinky. Herec se totiž v obdobích bez angažmá jako profesionální kuchař opravdu živil. Podobně na tom byl Jiří Němeček v roli pekaře Vorla, který před kamerou suverénně válí těsto, protože pekařina byla jeho původním povoláním.
Roli provozního Petráka získal Vít Olmer. V té době nesměl režírovat, a Juraj Herz mu proto nabídl alespoň hereckou příležitost. Oběť vraždy Gitu ztvárnila Žofie Veselá, manželka Jana Kanyzy. Pro herectví měla sice předpoklady, ale kvůli výšce sto osmdesát centimetrů pro ni filmaři těžko hledali partnery, a tak raději vystudovala loutkoherectví.
Ubytování na staveništi pomohlo zrychlit práci
Děj se odehrává v Peci pod Sněžkou, na Sněžce a v Horní Malé Úpě, přičemž štáb se usídlil v Žižkově boudě. Objekt procházel rekonstrukcí, filmaři měli k dispozici prázdnou budovu a mohli v ní po celou dobu i bydlet. I díky tomu natočili kompletní snímek za pouhých pět týdnů, což se na barrandovské zvyklosti blížilo rekordu.
Natáčení posloužilo také jako rodinná sešlost, protože Jiří Lír si zahrál společně se svou manželkou Drahomírou Fialkovou a dcerou Kateřinou. Malé cameo si střihl i sám režisér, který se mihl jako muž připravující si tatarský biftek v pražské restauraci.
Komparzista prozradil filmaře viditelným gestem
Pozornému oku neunikne komparzista v roli náhodného chodce před poštou. Děda s taškou se dívá přímo na štáb, zjevně čeká na pokyn a před prvním krokem udělá viditelné gesto rukou. V kuchyni zase během výslechu stojí vedle Murašky plná sklenice piva, která se v dalším záběru změní na poloprázdnou se zbytky pěny na skle.
Kiksům se nevyhnula ani automobilová honička. Jakmile přes most projede gazík, stojí za stavební míchačkou nákladní Tatra 148, ale vzápětí za ním prolétne policejní moskvič a nákladiák je pryč. Zmizela i zrcadlení, policejní auto totiž v bočním skle jasně odráží osvětlovací lampu a při rozjezdu zachytí rovnou i celou kameru.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, filmovyprehled).