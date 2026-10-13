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Holka na zabití měla být úplně jiným filmem. Juraj Herz změnil scénář a skončil kvůli tomu u soudu

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Komedie Holka na zabití přinesla soudní spor o roční období, ukázala herce v jejich původních profesích kuchaře a pekaře a odhalila nečekané omyly.
Holka na zabití

Holka na zabití

Zdroj: FOTO:Karel Ješátko / distr. TV Seznam
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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