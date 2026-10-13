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Trpišovský varoval před soupeřem z Baku a přirovnal ho k Barceloně. Pak ale prozradil, čím ho chce překonat

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Sabah z Baku je v evropském klubovém žebříčku až 244. Trpišovský ho přesto přirovnává k Barceloně a vysvětluje, proč by Slavia měla být ostražitá.
Trpišovský varoval před soupeřem z Baku a přirovnal ho k Barceloně. Pak ale prozradil, čím ho chce překonat

Trpišovský varoval před soupeřem z Baku a přirovnal ho k Barceloně. Pak ale prozradil, čím ho chce překonat

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.10.2026 17:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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