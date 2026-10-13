Trpišovský varoval před soupeřem z Baku a přirovnal ho k Barceloně. Pak ale prozradil, čím ho chce překonat

Slavia odlétala do Ázerbájdžánu s jednou bolestivou ranou a s jasným úkolem. Po domácí porážce 2:3 s Lens, kdy dvakrát vedla a o body přišla až v nastavení, potřebuje v úterý 13. října od 18:45 na Baku Olympic Stadium vyhrát. Soupeř zní jako ideální příležitost. Sabah FK vznikl teprve v roce 2017, do Ligy mistrů se dostal poprvé a v úvodním kole odjel z Old Traffordu s porážkou 0:4. Jindřich Trpišovský přesto den před zápasem mluvil o „obrovské kvalitě“, kterou na videu viděl. Sabah podle něj hraje podobně jako Barcelona. Má na mysli rozestavení a principy hry, ne kvalitu jednotlivých hráčů. A právě v tom, jak tvrdošíjně se Sabah svého stylu drží, vidí trenér Slavie největší nebezpečí i největší šanci zároveň.
Barcelona z Masazıru: co Trpišovský na videu viděl
Přirovnání ke katalánskému velkoklubu je taktické. Trpišovský v rozhovoru pro klubový web Slavie popsal tým, který v útoku stojí v rozestavení 4-3-3 a v obraně se přeskupuje do 4-1-4-1. Útok staví postupně, od brankáře, který umí hrát nohama. Vpředu má trojici technicky šikovných hráčů, na křídlech rychlost a v soubojích jeden na jednoho odvahu jít do driblinku.
Typický barcelonský rukopis: trpělivé držení míče, vysoko postavená ofenziva a odvaha rozehrávat i pod tlakem. Sabah ho podle trenéra Slavie nemění. V kvalifikaci hrál všechny zápasy podobně, „pořád dokola“. Jedinou výraznější úpravu Trpišovský zaznamenal v utkání s Manchesterem United, kde Ázerbájdžánci reagovali na náběhy domácích hráčů.
Tato vlastnost má dvě stránky. Sabahu dává sehranost, protože hráči vědí, kam se postavit, ještě než míč dostanou. Slavii zase dává možnost soupeře předem rozebrat. Na tým, který hraje pořád stejně, se dá dobře připravit. Trpišovský to řekl otevřeně: čitelnost soupeře přípravu usnadňuje.
Slabina, kterou Slavia chce trestat
Navzdory všem chvalozpěvům byla podle nás nejdůležitější větou trenéra Slavie poznámka, že Sabah je silnější v ofenzivě než v defenzivě. Góly dostával po laciných ztrátách a v jeho zápasech bylo dost šancí na obou stranách.
Pro tým, jehož identitou je agresivní presink, je to přímé pozvání. Sabah chce rozehrávat zezadu, takže brankář a stopeři budou s míčem často pod tlakem. Pokud Slavia napadne první pas, může vybojovat míč třicet metrů od branky. Z toho plyne poměrně jasný recept:
- Napadat rozehrávku a nutit brankáře a obránce k riskantním přihrávkám.
- Sbírat odražené míče po ztrátách ve středu hřiště, kde Sabah v rozestavení 4-1-4-1 spoléhá na jediného defenzivního záložníka.
- Útočit do prostoru za postupujícími krajními obránci, kteří se při útoku posouvají vysoko.
Riziko je stejně zřejmé. Pokud Sabah první vlnu presinku přečká, dostane rychlá křídla do volného prostoru. Tam už Slavia nebude rozhodovat o tom, jak bude zápas vypadat.
Kdo je Sabah a na koho si dát pozor
Klub ze čtvrti Masazır na okraji Baku vznikl 8. září 2017. Do nejvyšší ázerbájdžánské soutěže se dostal už v sezoně 2018/19 díky splnění licenčních podmínek. Další kroky přišly rychle. V roce 2023 získal první ligovou medaili a místo v evropské kvalifikaci, o rok později první domácí pohár a v sezoně 2025/26 double. Do Ligy mistrů se dostal za necelých devět let existence. Tomáš Vlček to nazval „pohádkovým příběhem“.
Cesta kvalifikací přitom nebyla procházkou. Sabah postupně vyřadil velšské The New Saints, finské KuPS, dánský AGF a v play-off izraelský Hapoel Beer-Ševa. Doma v kvalifikaci až do play-off neinkasoval ve třech zápasech. Rozhodující dvojzápas s Hapoelem otočil výhrou 5:2 po prodloužení. Tým, který dokáže takhle otočit vyřazovací zápas, se pod tlakem nesloží.
Profil Sabahu na webu UEFA vyzdvihuje dvě jména, která přesně odpovídají Trpišovského popisu:
|Hráč
|Role
|Čísla
|Veljko Simić
|útočník
|6 gólů v 8 zápasech kvalifikace LM, 11 ligových gólů v sezoně 2025/26
|Joy-Lance Mickels
|křídlo, reprezentant Rwandy
|19 ligových gólů v sezoně 2025/26, v kvalifikaci LM 4 góly a 1 asistence
Devatenáct ligových gólů z křídla je číslo, které musí slávistické krajní obránce zajímat. Za vzestupem stojí litevský trenér Valdas Dambrauskas. Podle UEFA si kdysi cestu do Anglie za trenérským snem zaplatil výhrou v litevské verzi soutěže Chcete být milionářem? I to vypovídá o klubu, jehož lidé dlouho neměli nic zadarmo.
Ballkani jako připomínka a zápas, který se „musí“ vyhrát
Trpišovský si na podobnou situaci pamatuje. Na podzim 2022 přijelo do Edenu v Konferenční lize kosovské Ballkani, klub, jehož jméno českému fanouškovi nic neříkalo. Hosté vedli a Slavia musela otáčet, nakonec vyhrála 3:2. V Prištině pak zvítězila jen 1:0 gólem Ondřeje Lingra. Trenér tehdy jmenoval Krasniqiho a Rrahmaniho jako hráče, jejichž kvalitu předem skoro nikdo neznal. Jméno o kvalitě nevypovídá. Tak zní i titulek jeho předzápasového rozhovoru.
Kabina zároveň nic nezastírá. Vlček Sabah označil za „papírově asi nejslabšího soupeře“ v ligové fázi, hned ale dodal, že slabý tým se do Ligy mistrů nedostane. A připomněl číslo, které Slavii pálí. Na výhru v Lize mistrů čeká devatenáct let.
Tady je podle nás největší past celého zápasu. Nehrozí, že by Slavia Sabah podcenila. Hrozí, že zápas odehraje s pocitem povinnosti. Domácí nemají co ztratit, budou hrát před vlastními fanoušky a podle šablony, kterou umí nazpaměť. Slavia přijíždí s nulou bodů, s devatenáctiletým čekáním a s vědomím, že další body se budou hledat mnohem obtížněji. Takové rozložení tlaku dokáže vyrovnat i větší rozdíl v kvalitě, než jaký ukazují tabulky.
Svůj obrázek si udělaly i sázkové kanceláře. Kurz na výhru Slavie se v den zápasu pohyboval kolem 1,95 až 2,08, na Sabah kolem 3,7 až 3,9 a na remízu kolem 3,9. Slavia je tedy jasným favoritem, ale zdaleka ne drtivým.
Proč právě Baku rozhoduje o celé podzimní kampani
Stačí se podívat na los. Doma Slavii ještě čekají Arsenal, Aston Villa a Villarreal, venku Bayern, Porto a Fenerbahçe. Proti nikomu z nich nebude favoritem tak jasně jako v Baku. Podle pravidel UEFA pro ligovou fázi jde prvních osm týmů přímo do osmifinále a týmy na 9. až 24. místě hrají play-off. Postup do vyřazovací fáze tedy neznamená porážet velké kluby, ale sbírat body tam, kde to jde.
Výhra by Slavii po nešťastném zápase s Lens vrátila do reálné hry o první čtyřiadvacítku. Remíza by byla komplikací. Prohra by znamenala nulu po dvou kolech a podzim, ve kterém by Slavia hrála o každý bod proti soupeřům z anglické a německé špičky.
Na jistotě nepřidává ani marodka. Kvůli trestu za červenou kartu z utkání s Lens chybí Mikuláš Konečný. Mimo hru je i Adonija Bryan Ouanda, kterého klub v aktuálních materiálech vede jako Bryana Ouandu. Zranění se mu podle Trpišovského obnovilo potřetí v krátké době na stejném místě, diagnózu klub nezveřejnil. Do další reprezentační pauzy určitě nenastoupí. Podle ČTK chybí zranění Chaloupek a Kačor, nejistý start agentura uvádí u Ayaosiho, Juráska, Kubiaka, Pitáka a Schranze. Kubiak však s týmem do Baku odletěl. Formou září Wiktor Nowak s pěti ligovými góly v osmi zápasech a Danijel Šturm, autor obou branek proti Lens.
Zápas vysílá Nova Sport 3, online je k dispozici přes Oneplay a Telly v rámci sportovních balíčků.
Sabah nemá zvučné jméno, ale přesně ví, co chce hrát, a nemá důvod to měnit. Slavia proti němu nastoupí s rozborem, který z jeho stálosti dělá slabinu. O zápase rozhodne, kdo se v něm dřív odchýlí od plánu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle