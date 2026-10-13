Italské panettone s kandovaným ovocem a rozinkami provoní celý byt a patří k vánoční klasice

Panettone jsem si dlouho držela od těla. Ten vysoký, nadýchaný vánoční chléb z Milána na mě působil jako věc z cukrářské laboratoře, ne jako pečení do běžné kuchyně, kde stojí jeden robot a člověk po třetím začíná ztrácet humor. Letos jsem ale na adventním trhu vzala domů krabici kynutí panettone, ukrojila si plátek a po pár soustech bylo rozhodnuto. Dobré, hezké, voňavé. Ale pořád trochu málo. Takže jsem se do něj pustila sama. Trvalo to dlouho, místy až otravně dlouho, jenže výsledek za to stojí. Je to , které vypadá pečivo klidně a slušně, a pak vás prvním soustem celkem nečekaně zastaví.
Panettone pochází z Milána a podle Wikipedie se jeho výroba v Itálii bere vážně, skoro s podobnou pečlivostí, s jakou Francouzi hlídají šampaňské. Máslo, vejce, , kandovaná citrusová kůra a typický rozinky kvasnicový základ nejsou žádná volitelná dekorace, ale základ celé věci. Doma se samozřejmě člověk pohybuje v trochu jiném režimu. Když ale použije kvalitní, může se dostat k výsledku, který je ohromující. Klíčem jsou dvě samostatná těsta, aromatický mix nachystaný den předem a dost tepla při kynutí. Z dávky vyjde jedno kilové panettone, případně dvě menší půlkilová.
Můj tip zní: Po upečení nenechávejte panettone chladnout klasicky nastojato. Hned po vytažení z trouby ho u spodní části propíchněte dvěma dřevěnými jehlicemi nebo pevnými špejlemi a zavěste dnem vzhůru mezi dva vysoké hrnce, nádoby nebo cokoli stabilního, co máte po ruce. Stejný postup se zmiňuje i na Wikipedii u komerční výroby. Pomáhá udržet vzduchové bubliny ve střídce a brání tomu, aby se pečivo sesunulo samo do sebe. Dvě hodiny jsou minimum. Přes noc je to klidnější. Recept na autentické italské panettone s kandovaným ovocem
Celková délka přípravy: 2 dny, aktivní práce zhruba 3 hodiny Ingredience k přípravě
Aromatický mix (připravit noc předem): 30 g akátového medu semínka z 1 vanilkového lusku nastrouhaná kůra z 1 pomeranče nastrouhaná kůra z 1 citronu
První těsto: 69 g lievito madre (kvásek), v dobré kondici, 2–3× nakrmené a použité asi 3 hodiny po posledním krmení 240 g mouky W380 až W400 120 g vody 75 g cukru 54 g žloutků 72 g změklého másla
Druhé těsto: 60 g mouky 66 g cukru 4 g soli 96 g žloutků 129 g změklého másla 2 g diastatického sladu 120 g rozinek, předem namočených a osušených 60 g kandované pomerančové kůry 30 g kandované citronové kůry Postup přípravy domácího panettone krok za krokem
1.
Aromatický mix den předem: Smíchejte med, semínka z vanilky, pomerančovou i citronovou kůru. Misku zakryjte a dejte přes noc do lednice. V chladu se vůně pěkně propojí, mnohem lépe než ve chvíli, kdy směs použijete hned po promíchání.
2.
Krmení lievito madre: Nejpozději den před přípravou druhého těsta nakrmte lievito madre dvakrát až třikrát. Po každém krmení ho nechte 3 až 3,5 hodiny pracovat při pokojové teplotě. Do těsta ho použijte ve chvíli, kdy je na vrcholu: nafouknuté, lehce vyklenuté a s příjemnou nakyslou vůní.
3.
Autolýza prvního těsta: Mouku a vodu spojte jen nahrubo. Nehněťte, tady to není potřeba. Nechte směs odpočívat 1 až 3 hodiny; pokud víte, že se protáhne čas, dejte mísu raději do lednice. Autolýza těstu pomůže a později do sebe snáz přijme tuk.
4.
Hnětení prvního těsta: K autolyzované mouce přidejte v robotu lievito madre. Žloutky rozmíchejte s cukrem a přilévejte je na třikrát. Po každé dávce počkejte, až se opravdu zapracuje a těsto se zase začne lesknout, táhnout a uhlazovat. Teprve pak pokračujte. Stejně opatrně přidávejte máslo, také ve třech dávkách. Hotové těsto má být pružné, hladké, lesklé a mělo by se odlepovat od stěn mísy.
5.
Kynutí prvního těsta: Těsto přesuňte do vymazané nádoby a nechte kynout 12 až 14 hodin při 28 stupních. Objem by se měl ztrojnásobit, u dobře vedeného kvásku klidně i čtyřnásobit. Bez kynárny pomůže vypnutá trouba a miska s horkou vodou. Vypadá to trochu provizorně, ale funguje to.
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6.
Hnětení druhého těsta: Do mísy robotu vložte první těsto, přidejte mouku a diastatický slad. Hněťte pomalu asi 15 minut. Tady se nevyplatí spěchat, těsto se nesmí zbytečně zahřát. Potom postupně přidávejte žloutky promíchané s cukrem, aromatický mix s medem a pracujte podobně jako u prvního těsta. Přisypte sůl a nakonec po částech zapracujte máslo ve třech dávkách.
7.
Přidání ovoce: Nakonec do těsta patří rozinky a kandované ovoce. Zapracujte je šetrně, jen tolik, aby se rozložily víceméně rovnoměrně. V téhle chvíli už těsto nepotřebuje další dlouhé trápení. Struktura, kterou jste budovali pomalu a dost pracně, by se mohla zbytečně potrhat.
8.
Pirlatura a formy: Těsto rozdělte na dvě části po 500 g, případně ho nechte vcelku na jedno kilové panettone. Udělejte pirlaturu: těsto otáčejte po pracovní ploše dlaněmi tak, aby vznikla napnutá koule s pevným povrchem. Přesuňte ho do papírových forem na panettone a nechte kynout při 27 stupních, dokud kupole nevystoupí zhruba 2 cm nad okraj formy. Většinou to trvá 6 až 8 hodin. Foto: Cooky.cz, Italská vánoční legenda: Panettone s kandovaným ovocem a rozinkami, které voní celým bytem ještě dřív, než ho vytáhnete z trouby Pečení
9. Troubu předehřejte na
160 stupňů. Panettone pečte do chvíle, kdy vnitřní teplota dosáhne 93 stupňů. Podle velikosti to vychází přibližně na 45 až 55 minut. Povrch má být zlatohnědý, ne tmavý a připálený. Teploměr do pečiva se tu hodí víc, než by se mohlo zdát; u panettone umí zachránit dost práce.
10.
Chlazení dnem vzhůru: Jakmile panettone vytáhnete z trouby, propíchněte formu u spodní části dvěma jehlicemi nebo pevnými špejlemi a zavěste ho dnem vzhůru. Nechte ho tak chladnout 2 až 4 hodiny, případně přes noc. Až potom ho otočte a zabalte do potravinářské fólie nebo celofánu. Tipy redakce: Mouka W380-400: Silná italská mouka s vyšším obsahem bílkovin je u panettone opravdu důležitá. Běžná hladká mouka většinou neunese tolik másla, žloutků ani dlouhé kynutí. Seženete ji v italských delikatesách nebo v e-shopech, které se zaměřují na suroviny pro domácí pekaře. Kandované ovoce vs. rozinky: Rozinky předem namočte na 30 minut do vlažné vody nebo rumu a potom je důkladně osušte. Opravdu důkladně. Když zůstanou mokré, vytvoří v těstě vlhké kapsy a střídka nebude tak pěkná. Šťavnaté kousky jsou vítané, rozmáčená místa už méně. Teplota při kynutí: Panettone potřebuje stabilních 27 až 28 stupňů. Když teplota kolísá, fermentace se zpomalí, někdy skoro zastaví. V chladnější kuchyni pomůže deka kolem nádoby nebo funkce kynutí v troubě, pokud ji trouba má. Skladování: Upečené panettone zabalte do celofánu nebo potravinářské fólie krátce poté, co úplně vychladne. Při pokojové teplotě vydrží 2 až 3 týdny. Podle Wikipedie se i v komerční výrobě používá přírodní kvásek mimo jiné proto, že pomáhá prodloužit trvanlivost. Co s plátky druhý den: Lehce oschlé plátky panettone opečte nasucho na pánvi a podávejte je s máslem a marmeládou. Dobře funguje i panettone french toast: plátky namočte do směsi vajec, mléka a skořice a opečte dozlatova. Na pomalé sváteční ráno skoro ideální.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie