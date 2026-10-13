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Do nebe vzal fotografickou laboratoř. První dochovaný snímek Bostonu z balónu ukázal lidem svět očima ptáků

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Dnes si můžeme během několika sekund prohlédnout libovolné město z družice. V roce 1860 znamenal pohled shora dobrodružství, při němž fotograf musel vynést citlivé chemikálie a skleněné desky vysoko nad střechy domů. James Wallace Black tehdy v balónu nad Bostonem vytvořil obraz, který patří k nejstarším dochovaným leteckým fotografiím na světě.
Do nebe vzal fotografickou laboratoř. První dochovaný snímek Bostonu z balónu ukázal lidem svět očima ptáků

Do nebe vzal fotografickou laboratoř. První dochovaný snímek Bostonu z balónu ukázal lidem svět očima ptáků

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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