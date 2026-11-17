Linecké se na vánočním talíři pozná podle vůně, a tu mu dává hlavně máslo. Kdo ho nestihne upéct, koupí hotové v krabičce a věří tomu, co slibuje obal. Slepá ochutnávka ale ukázala, jak velký rozdíl může být mezi dvěma krabičkami, které mají máslo přímo v názvu. Jedna z nich skončila úplně poslední a dostala nejslabší hodnocení celého testu.
Kolik másla patří do lineckého
Domácí linecké se drží poměru 3 : 2 : 1, tedy mouka, máslo a cukr, a těsto pak spojí žloutek nebo celé vejce. Máslo tak tvoří zhruba třetinu hmotnosti hlavních surovin.
V domácím lineckém tvoří máslo zhruba třetinu hmotnosti hlavních surovin. Ilustrační foto. Zdroj: Sophia Müller / Unsplash.
Právě máslu vděčí cukroví za typickou vůni. Za máslovým aromatem stojí mastné kyseliny s krátkým řetězcem a k plnější chuti přispívá i bílkovina z mléka. Rostlinné tuky na pečení chutnají spíš neutrálně, takže máslové aroma těstu nedodají. „U rohlíčků nebo lineckého mi chuť tuku vadí […],“ uvedla pro Blesk.cz Iveta Fabešová, cukrářka.
Přečtěte si také: Našli jste na poli staré mince? Ohlaste je do druhého dne, za stříbrné denáry dal kraj nálezci i 2 miliony Osm krabiček naslepo
V prosinci 2025, tedy před loňskými Vánoci, nakoupila redakce arecenze.cz v supermarketech osm hotových lineckých. Pět testerů je ochutnávalo naslepo a posuzovali chuť a strukturu těsta, náplň, vzhled a slepení, vůni i celkový dojem.
U kolekcí se bodovalo jen linecké, takže počet druhů v krabici pořadí neovlivnil. Od testu uplynul téměř rok a výrobci mohli recepturu mezitím upravit.
Na prvním místě máslo, na posledním tuk
Vyhrála kolekce Kouzlo Vánoc s máslem značky Odkolek, kterou vyrábí United Bakeries. Druhé místo obsadila Bezlepková pekárna Liška a třetí Hvězdičky linecké z pekařství Dvorec.
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Místo Výrobek Tuk Dojem testerů 1. Kouzlo Vánoc s máslem (Odkolek) jen máslo, 32 % voní jako domácí, křehké a vláčné, přiměřeně sladké 2. Bezlepková pekárna Liška máslo poctivá chuť, velmi drahé 3. Hvězdičky linecké (Dvorec) rostlinné tuky levné, solidní chuť, dost sladké
Na osmém a posledním místě skončilo linecké známé české značky, které má „s máslem“ přímo v názvu. V celém testu dostalo nejslabší hodnocení. Podle obalu obsahuje vedle palmového a slunečnicového tuku jen 9,5 % másla, takže vítěz ho měl víc než třikrát tolik.
Testery nejdřív zarazila vůně, která připomínala spíš pečenou mouku s rostlinným tukem než máslo. Kousek byl křehký, ale suchý, a přes výraznou sladkost byla cítit tuková pachuť. Máslo v chuti skoro chybělo. Ani náplň nepomohla, protože byla pevná, nakyslá a s těstem se nespojila. Vzhledu přitom nebylo co vytknout, kousky byly pravidelné a pěkně slepené.
Přečtěte si také: Proč má alobal lesklou a matnou stranu? Mat dělá válcování 2 fólií naráz, k jídlu dejte kteroukoli Pět krabiček z osmi bez másla
Jen rostlinné tuky, třeba řepkový, slunečnicový nebo palmový, obsahovalo pět výrobků z osmi. Pouze máslo měly dva a kombinaci másla s rostlinnými tuky jediný, právě ten poslední.
Podle cukrářů, které oslovil Blesk.cz, sahají po rostlinném tuku lidé pečoucí doma hlavně proto, že je levnější, a také se s ním po vychlazení rychleji pracuje. Na ceně přitom v testu záleželo méně než na tuku a některé dražší krabičky dopadly hůř než levnější.
Ani další dva výrobky ze spodní části žebříčku testery nepřesvědčily. Těsto u nich bylo sladké a bez výraznější chuti, takže proti zbytku testu výrazně zaostávaly. Úplné pořadí včetně jmen výrobků, které v testu neobstály, uvádějí zdroje pod článkem.
Přečtěte si také: Starý mobil ze šuplíku ohlídá chatu přes zimu: Stačí aplikace AlfredCamera, telefon ale musí mít proud a teplo Na obalu hledejte procento
Když je složka v názvu, obvykle se s ním spojuje nebo ji obal zdůrazní slovy či obrázkem, musí být podle čl. 22 nařízení EU 1169/2011 uvedeno její množství, obvykle v procentech, a to v názvu, hned vedle něj nebo ve složení. Výjimky stanoví příloha VIII. U pečiva, které při pečení ztrácí vodu, se počítá množství suroviny před pečením vůči hmotnosti hotového výrobku. Domácí třetinu másla proto s číslem z obalu srovnáte jen orientačně.
Přísnější pravidla platí pro označení „máslové“. Podle vyhlášky 18/2020 Sb. smí být v těstě takového pekařského výrobku jako tuk výhradně máslo, případně máselný tuk nebo máselný koncentrát v množství, které máslu odpovídá. Jiný tuk se do něj smí dostat jen v malém množství z ochucujících složek, které ho přirozeně obsahují. Tuto podmínku vyhláška výslovně spojuje se slovem „máslové“. U nápisu „s máslem“ proto hledejte ve složení procento másla, které tam výrobce musí uvést.
Procento másla a druh tuku najdete ve složení na zadní straně krabičky. Ilustrační foto. Zdroj: Kampus Production / Pexels.
Při nákupu proto otočte krabičku a ve složení si najděte dvě věci: kolik procent másla výrobek obsahuje a jestli je máslo jediným tukem. V testu znamenal vyšší podíl másla lepší chuť, vůni i strukturu cukroví.
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Zdroje: https://www.arecenze.cz/clanky/test-lineckeho-cukrovi-2025/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-18, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32011R1169, https://mze.gov.cz/public/portal/-q340865—l3FvneTs/sdeleni-komise-o-uplatnovani-zasady, https://www.rohlik.cz/tema/maslo-vs-margarin, https://www.blesk.cz/clanek/763413, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-tradicni-linecke-cukrovi-podle-receptu-z-rodinneho-cukrarstvi-40304900, https://www.vareni.cz/magazin/recept-na-linecke-testo-krok-za-krokem, https://www.arecenze.cz/clanky/nejslabsi-cukrovi-z-testu/