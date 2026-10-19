Liberecký kraj chce ochránit okolí chystané I/35 před rozsáhlou výstavbou

Má zabránit tomu, aby nová silnice přivedla projekty, které by tamní unikátní krajinu zničily víc než její samotná stavba, řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště (TOP 09).
O trase a podobě silnice I/35 mezi Jičínem a Turnovem, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje čtvrt století. V územní dokumentaci obou krajů je zhruba 35 kilometrů dlouhá severní trasa, jejíž součástí bude přivaděč směrem na Semily. Podle aktuálních odhadů má stát zhruba 30 miliard korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic teď zpracovává nový posudek EIA, o ten původní projekt přišel, stavět se tak začne zřejmě nejdřív v roce 2033. Odpůrci projektu se snaží, aby se silnice nestavěla vůbec, prosadit chtějí takzvanou jižní variantu mimo území Českého ráje.
Se změnou trasování se ale zatím nepočítá, proto chce kraj zabránit většímu poškození území. „Nechci, aby nová silnice otevřela prostor pro rozsáhlou výstavbu výrobních nebo skladovacích hal, jaké jsou známé třeba kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co do toho území tento neblahý aspekt přinese. Změnou zásad územního rozvoje chceme nastavit jasnější pravidla pro to, co bude možné v okolí nové silnice plánovat," dodal Klápště.
Zásady územního rozvoje určují podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) základní pravidla pro to, kam se má kraj v dalších letech rozvíjet.
„Musíme v nich držet prostor pro důležité silnice, vodovody nebo energetickou infrastrukturu, ale zároveň reagovat na to, co se v území mění. Některé stavby jsou už dokončené, jiné záměry potřebují upravit nebo přibývají nové. Změna proto prověří, co má v zásadách zůstat, co je potřeba doplnit a kde už naopak není důvod území dál blokovat," uvedl hejtman.
Kromě okolí I/35 Českým rájem tak bude šestá změna řešit například také koridor pro budoucí obchvat Cvikova, upraví koridor pro budoucí obchvat Frýdlantu, naopak není už třeba držet některé dlouhodobé rezervy, třeba pro I/10 mezi Tanvaldem a Desnou a mezi Kořenovem a Harrachovem. Jsou tam také trasy pro vodovodní přivaděče na Frýdlantsku nebo posílení elektrizační soustavy na Českolipsku. „Je tam i protipovodňová ochrana Andělská hora, to znamená řešení ochrany Hrádecka a Chrastavska před velkou vodou. Změna by měla prověřit řešení plošné ochrany," dodal Klápště.