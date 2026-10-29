Stačí ruličky od toaletního papíru, lepidlo a barvy. Vzniknou nádherné halloweenské dekorace za pár korun

Poklad, který obvykle končí v koši
Halloween se blíží a obchody už lákají na plastové kostlivce, svítící dýně, pavouky i čarodějnice. Za výzdobu domu nebo bytu přitom nemusíte utrácet stovky korun. Nápadité dekorace si vyrobíte i z materiálu, který většina domácností pravidelně vyhazuje. Prázdné ruličky od toaletního papíru jsou pevné, dobře se stříhají a snadno se na ně nanáší barva. Navíc se dají různě ohýbat, zplošťovat, slepovat i spojovat s barevným papírem.
Na pracovní stůl si připravte několik čistých kartonových ruliček, nůžky, lepidlo, štětec a akrylové nebo jiné vodou ředitelné barvy vhodné na papír. Hodí se také černý a bílý papír, zbytky kartonu, provázek a fixy na dokreslení detailů. Kdo chce dekorace trochu vylepšit, může přidat pohyblivé oči, kousky vlny nebo barevné stuhy. Většinu materiálu pravděpodobně najdete doma, takže největší investicí bude jen několik minut času.
Než začnete tvořit, ruličky si prohlédněte. Pokud jsou pomačkané nebo navlhlé, raději je vyřaďte. Suchý a pevný karton se lépe barví a hotová dekorace si udrží tvar. Barvu nanášejte v tenké vrstvě a nechte ji dobře zaschnout, jinak se může papír zvlnit nebo se při dalším tvoření poškodit.
Černý netopýr, který se zabydlí na okně
Jednou z nejjednodušších ozdob je netopýr. Ruličku natřete černou barvou a nechte uschnout. Potom na horním okraji lehce stlačte protilehlé strany dovnitř, aby vznikly dva špičaté výstupky připomínající uši. Z černého papíru vystřihněte křídla, která mohou být jednoduchá a široká, nebo naopak úzká s několika zubatými výřezy. Přilepte je z boku ruličky a nakonec přidejte oči a drobná bílá ústa s ostrými zuby.
Netopýr nemusí zůstat jen na stole. Pokud do jeho horní části uděláte dvě malé dírky a protáhnete jimi provázek, můžete ho zavěsit do okna, na větev nebo na lustr. Několik netopýrů v různých velikostech vytvoří celou kolonii. Zkuste je pověsit do různé výšky a natočit křídla pokaždé trochu jinak. Dekorace pak nepůsobí jako řada stejných výrobků, ale jako hejno, které právě prolétá místností.
Zajímavě vypadá také kombinace černých netopýrů s bílými duchy. Obě dekorace mají stejný základ, takže je můžete vyrábět současně a měnit jen barvy a detaily. Jestli chcete výzdobu ladit do elegantnějšího stylu, použijte místo klasické oranžové a černé kombinaci bílé, šedé a stříbrné. Pro děti se naopak hodí výrazné oči, barevné mašle a legrační výrazy.
Duchové, kteří se vznášejí nad stolem
Na ducha potřebujete ruličku natřenou bílou barvou. Po zaschnutí namalujte černé oči a otevřená ústa, jako by se právě něčeho lekl. Spodní okraj můžete nastříhat na několik úzkých proužků, které se při pohybu vzduchu lehce vlní. Ještě zajímavějšího efektu dosáhnete, když dovnitř ruličky přilepíte proužky bílého hedvábného papíru nebo lehké krepové stuhy. Budou viset dolů a připomínat splývavý plášť.
Chcete-li ducha zavěsit, připevněte uvnitř horní části provázek. Můžete vytvořit několik různých obličejů: jeden bude vyděšený, druhý se bude zlomyslně usmívat a třetí může vypadat, jako by právě zívl. Právě rozdílné výrazy dodají výzdobě osobitost. Pokud duchy zavěsíte do okna nebo nad slavnostní stůl, budou se při průvanu lehce pohybovat a působit mnohem živěji.
Další možností je vyrobit mumii. Ruličku natřete světle šedou barvou nebo ji nechte v přírodní barvě kartonu. Potom ji obalte úzkými proužky bílého papíru tak, aby mezi nimi zůstávaly malé mezery. Nakonec přilepte dvě oči do otvoru mezi obvazy. Mumie může být veselá i strašidelná, podle toho, jak široké oči jí namalujete a zda jí přidáte třeba nakřivo vykreslená ústa.
Dýně, které nepotřebují ani kousek skutečné zeleniny
A teď přichází dekorace, bez níž si mnoho lidí Halloween nedokáže představit. K výrobě papírové dýně stačí ruličku rozstřihnout na kratší váleček, natřít ji oranžovou barvou a nechat zaschnout. Potom z tmavého papíru vystřihněte oči, nos a ústa a nalepte je na přední stranu. Zelený proužek kartonu stočte do malé trubičky a připevněte nahoru jako stonek. Pokud chcete, aby dýně vypadala plasticky, můžete její povrch lehce promáčknout nebo na něj nalepit několik úzkých oranžových proužků.
Jednotlivé dýně se mohou lišit nejen velikostí, ale i výrazem. Některé budou mít široký úsměv, jiné špičaté zuby a další jen dvě malé oči. Na okenním parapetu nebo komodě pak vytvoří skupinku, která připomene tradiční halloweenskou výzdobu, ale nebude stát téměř nic. Dýně lze navíc spojit do girlandy. Do každé udělejte dvě malé dírky a navlékněte je na pevnější provázek. Mezi ně můžete vložit černé papírové hvězdičky nebo malé netopýry.
Pokud chcete dekoraci použít jako drobný dárek pro návštěvníky halloweenské party, proměňte ruličky v malé bonbonové tubusy. Jeden konec uzavřete barevným papírem, dovnitř vložte zabalené sladkosti a uzavřete také druhý konec. Povrch ozdobte očima, zuby nebo jednoduchým nápisem. Taková drobnost poslouží nejen jako dekorace na stůl, ale i jako originální balíček pro malé koledníky.
Strašidelná výzdoba, která vás nebude stát skoro nic
Nejlepší na těchto dekoracích je, že nemusíte přesně kopírovat žádný návod. Základní tvar ruličky přímo vybízí k tomu, abyste mu dali vlastní podobu. Můžete z ní vytvořit černou kočku s ocasem z provázku, upíra s červenou pláštěnkou, čarodějnici s kuželovitým kloboukem nebo malého Frankensteina se zeleným obličejem a černými vlasy. Stačí změnit barvy, přidat několik vystřižených tvarů a trochu si pohrát s detaily.
Zvlášť působivě vypadá celá skupina různých postaviček na jednom místě. Na komodu postavte dýně, před ně mumii a dozadu zavěste netopýry. Bílé duchy můžete umístit do okna, kde se budou rýsovat proti tmě. Pokud chcete vytvořit dojem osvětleného strašidelného zákoutí, přidejte poblíž bateriové LED světýlko. Do kartonových dekorací ale nevkládejte skutečné svíčky ani je nestavte do jejich bezprostřední blízkosti.
Ruličky si můžete schovávat postupně, takže na podzim nebudete muset narychlo shánět materiál. Výroba se hodí také pro společné tvoření s dětmi, protože většinu práce zvládnou samy. Složitější stříhání a manipulaci s tavnou pistolí by měl převzít dospělý, pro jednoduché dekorace však obvykle vystačíte s běžným lepidlem na papír.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková