Je pátek a tvoje hlava už odešla na víkend. Jak dokončit pracovní týden, aniž bys poslední hodiny jen předstírala činnost

Pátek nepotřebuje nové velké hrdinství
Existují úkoly, které je v pátek samozřejmě nutné dokončit. Deadline je deadline a klient se pravděpodobně nenechá obměkčit argumentem, že už mentálně sedíš na terase.
Mnoho dalších věcí ale může počkat do pondělí. Pokud v pátek ve tři otevřeš komplikovaný projekt, který objektivně nemáš šanci dokončit, často pouze vytvoříš další rozdělanou záležitost, která ti bude o víkendu běhat hlavou.
Výzkum pracovního zotavení ukazuje poměrně konzistentně, že právě nedokončené úkoly souvisejí s častějším přemýšlením o práci mimo pracovní dobu. Takže někdy je nejproduktivnější páteční rozhodnutí nezačínat něco, co si okamžitě vezmeš domů v hlavě.
Udělej si seznam „hotovo“, ne jen „ještě musím“
To-do list umí být v pátek trochu demoralizující. Pět věcí jsi dokončila a oči stejně okamžitě běží ke třem, které zůstaly.
Na konci týdne si proto na pár minut napiš i to, co je skutečně hotové. Ne jako motivační cvičení se třpytkami, ale jako praktickou inventuru. Co jsi uzavřela, komu jsi odpověděla, co se posunulo a co má jasný další krok?
Najednou pátek nevypadá jako den, kdy ti tři úkoly zůstaly. Vypadá jako konec týdne, ve kterém se nějaké věci opravdu staly.
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U každého rozdělaného úkolu napiš jeden další krok
„Dodělat prezentaci“ je instrukce, která se v neděli večer velmi snadno vrátí do hlavy jako neurčité pracovní strašidlo.
„V pondělí doplnit slide 8 o čísla z reportu a poslat Petrovi“ je něco úplně jiného. Mozek nemusí stále držet celý problém aktivní, protože ví, kde příště začít.
Pár minut na konkrétní poznámku může být užitečnější než další půlhodina, během které prezentaci otevřeš, posuneš dva boxy a pak ji zase zavřeš.
Inbox nemusí být v nule
Páteční „vyčistím úplně celý mail“ zní jako krásný plán, dokud zjistíš, že poslední zpráva obsahuje šest příloh a otázku „máš k tomu pár komentářů?“.
Mnohem praktičtější je inbox rychle projít, vyřešit skutečně urgentní věci a ostatní roztřídit tak, aby tě v pondělí nepřekvapily. Nepotřebuješ odcházet s číslem nula. Potřebuješ vědět, že mezi nepřečtenými osmdesáti sedmi zprávami neleží něco, co mělo být včera.
Neplň poslední hodinu „pseudo-prací“
Otevírat soubor, dívat se na něj, přepnout do mailu, přečíst článek, zkontrolovat kalendář, vrátit se k souboru a každé tři minuty zjistit, kolik je hodin, není hluboká práce. Je to velmi sofistikované čekání na odchod.
Pokud už nemáš kapacitu na složitou činnost, použij poslední část dne na lehčí provoz: organizaci, administrativu, poznámky, přípravu na pondělí, vyřízení menších odpovědí nebo uklizení pracovního prostoru.
Není nutné simulovat vysoký kognitivní výkon v době, kdy sama dobře víš, že bys novou strategii firmy nevymyslela ani pod hrozbou násilí.
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Vytvoř si malý konec týdne
Na konci pracovního dne si dej deset minut na uzavření. Ulož dokumenty, zavři otevřené karty, napiš tři pondělní priority a zkontroluj první schůzku příštího týdne.
Pak notebook skutečně zavři.
Ne proto, že administrativní rituál magicky vypne pracovní myšlenky, ale protože mozek dostane informaci: pro dnešek existuje konec a pondělní pokračování má konkrétní místo.
A hlavně nezačínej víkend „jen rychlou kontrolou mailu“
Pokud tvoje práce vyžaduje dostupnost, je to samozřejmě jiná situace. Pokud ale nemusíš pracovat, sobotní kontrola inboxu většinou nepřinese nic, co by nedokázalo počkat do pondělí.
Přinese zato jeden mail, o kterém pak můžeš přemýšlet při snídani, procházce i filmu. Pátek nemusíš zakončit pocitem, že je absolutně všechno hotové. V normální práci totiž skoro nikdy nebude.
Mnohem lepší je vědět, co hotové je, co počká a kde v pondělí znovu začneš. Pak může pracovní týden zůstat tam, kde má přes víkend být. V práci.
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Zdroje: Anxiety, Stress, & Coping – Unfinished work tasks and work-related thoughts during off-job time: meta-analysis of the Zeigarnik effect in a work-recovery context [1], Journal of Occupational Health Psychology – Zeigarnik’s sleepless nights: How unfinished tasks at the end of the week impair employee sleep on the weekend through rumination [2].