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Je pátek a tvoje hlava už odešla na víkend. Jak dokončit pracovní týden, aniž bys poslední hodiny jen předstírala činnost

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V pátek odpoledne se čas pohybuje zvláštním způsobem. Devět ráno je ještě normální pracovní doba, ve dvě už mozek stojí jednou nohou u vína a druhou u seriálu. Místo heroického předstírání stoprocentního výkonu může dávat větší smysl týden dobře zavřít — a nenechat rozdělanou práci odjet s tebou domů.
Je pátek a tvoje hlava už odešla na víkend. Jak dokončit pracovní týden, aniž bys poslední hodiny jen předstírala činnost

Je pátek a tvoje hlava už odešla na víkend. Jak dokončit pracovní týden, aniž bys poslední hodiny jen předstírala činnost

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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