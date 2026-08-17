Kvíz pro fanoušky večerníčků: Těchto 10 otázek o oblíbených postavách ukáže, zda máte dobrou paměť

Pamatujete si ještě oblíbené večerníčkové postavičky a jejich příběhy? Vyzkoušejte náš kvíz a zjistěte, jak dobře si vzpomínáte na pohádky svého dětství!
Stačilo usednout večer před televizní obrazovku, ozvalo se známé „Dobrý večer“ a před námi se otevřel svět pohádek, skřítků, zvířátek a nejrůznějších rošťáků. Večerníček se na obrazovkách poprvé objevil 2. ledna 1965, tehdy ještě bez dnes už legendární znělky. Jako první pohádka byla odvysílána Kluk a kometa. Typická animovaná znělka s chlapcem v papírové čepici přišla až později v témže roce. Na In-Lifestyle jsme připravili kvíz, v němž se zeptáme na oblíbené postavičky z večerníčků.
Malý kluk v papírové čepici, který vychoval generace
Za šest desetiletí se v něm vystřídaly stovky seriálů a postaviček. Některé z nich se staly skutečnými televizními legendami a jejich jména si pamatují i lidé, kteří už dávno vyrostli. Kdo by neznal třeba Křemílka a Vochomůrku, Boba a Bobka, Maxipsa Fíka, Rumcajse, Manku a Cipíska, Rákosníčka, Macha a Šebestovou nebo Pata a Mata? Tyto postavy patří mezi hrdiny, na kterých vyrostlo několik generací českých dětí.
Velkou část kouzla večerníčků přitom netvořily jen samotné postavičky, ale také nezaměnitelné hlasy. Jiřina Bohdalová propůjčila hlas například Křemílkovi, Vochomůrkovi a Rákosníčkovi, Josef Dvořák se nesmazatelně spojil s Maxipsem Fíkem a Bobem a Bobkem a Karel Höger patřil k vypravěčům příběhů o Rumcajsovi. Ne všechny večerníčky však potřebovaly slova – Pat a Mat nebo Krtek dokázali pobavit i bez dlouhých dialogů.
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A proto je čas prověřit, co vám z dětských let zůstalo v paměti. Víte, kde bydleli Bob a Bobek? Vzpomenete si, do které třídy chodili Mach a Šebestová? A poznáte podle děje, o který večerníček jde? Připravili jsme 10 otázek, které vás provedou známými postavami, jejich příběhy i hlasovými představiteli. Pozor, některé otázky vypadají jednoduše, ale paměť může po letech pořádně zradit!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČeskáTelevize, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Kvíz pro fanoušky večerníčků: 10 otázek o oblíbených postavách ukáže, kdo má dobrou paměť byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.