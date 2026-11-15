Kvíz o seriálových rolích Menšíka, Sováka a Hanzlíka: Češi se skóre 10/10 mají skvělou paměť

Dnes jsme si připravili kvíz pro milovníky české televizní klasiky. Podíváme se na seriálové role tří legend – Vladimíra Menšíka, Jiřího Sováka a Jaroslava Hanzlíka.
Seriály ze šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let se většinou odehrávaly ve všedních kulisách. Venkovská chalupa, nevrlý soused, unavené manželství, chata někde u vody, pár řečí u stolu. Velké dějiny často zůstávaly stranou záběru. Jenže obyčejnost těmto seriálům docela svědčila. Diváci se k nim vraceli, protože v postavách, jejich řeči, malých rozporech i trapných chvilkách nacházeli něco povědomého. Na In-Lifestyle jsme se tentokrát v našem kvízu zaměřili na role slavné trojice herců – Vladimíra Menšíka, Jiřího Sováka a Jaromíra Hanzlíka.
Tři herci, desítky seriálových životů
Televize za socialismu samozřejmě nevznikala ve volném prostoru. Náměty měly hranice, někdy hodně zřetelné. Přesto vznikly pořady, které se z obrazovek nevytratily ani po mnoha letech. Bakaláři se začali vysílat v roce 1972 a brzy z nich byl televizní fenomén, u jednotlivých příběhů seděly miliony diváků. Chalupáři z roku 1975 zase přesně zachytili české utíkání z měst na chalupy. Byl jednou jeden dům, Pan Tau, Nemocnice na kraji města. Každý titul měl jinou náladu a jiné prostředí, ale také několik tváří, které člověku zůstaly v paměti.
Vladimír Menšík byl pro televizi stejně spolehlivou oporou jako pro film. Menšík dokázal v jedné scéně rozesmát a za chvíli ubrat hlas tak, že z komediální situace najednou vykoukla melancholie. Často improvizoval. Ne způsobem „ono se to nějak udělá“, spíš instinktem herce, který věděl, kam má postava dojít ještě dřív, než dořekla větu.
Retro kvíz pro milovníky starých seriálů: Jen lidé s vynikající pamětí mají šanci dát 10/10
Jiří Sovák se k roli Evžena Humla v Chalupářích dostal vlastně oklikou. Sovák roli převzal a z penzionovaného revizora udělal jízlivého pražského důchodce, který nebyl jen nesnesitelný bručoun. Měl minulost, zvyky, dotčenost i vlastní směšnost. Velkou část kouzla vytvořilo jeho spojení s Josefem Kemrem jako Bohoušem Císařem. Mimo kameru byli přitom hodně rozdílní: Sovák prudký, hlasitý, cholerický, Kemr tichý a silně věřící. Na place to mezi nimi občas zadrhlo. V obraze z toho ale vzniklo napětí, které bylo tak nějak žádoucí.
Jaroslav Hanzlík do této trojice patří po svém. Nebyl typickým komikem a nestál na tom, že by každou scénu okamžitě rozsvítil fórkem. Jeho síla byla ve věrohodnosti a v tom, že unesl složitější polohu postavy. Také on má za sebou řadu seriálových rolí, které si pamětníci vybaví skoro hned, někdy stačí jen pár záběrů z reprízy. Spojení Menšíka, Sováka a Hanzlíka je pro kvíz trochu záludné, protože každý z nich se v televizní klasice pohyboval jinak.
Nachystali jsme proto kvíz, který nejde jen po názvech seriálů. Ptá se i na konkrétní role a okolnosti kolem nich. U některých odpovědí pomůže paměť na staré reprízy, u jiných bude potřeba víc než neurčitý pocit, že „tam přece někde hrál“.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, využity byly veřejně dostupné informace z webů ČSFD, ČSFD, ČSFD
Tento příspěvek Kvíz o seriálových rolích Menšíka, Sováka a Hanzlíka: Češi, kteří dají 10/10, mají skvělou paměť byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.