Česko stále nemá schválený zákon, který má úřadům usnadnit odčerpávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. Zavedení nových pravidel mu přitom ukládá evropská směrnice a lhůta pro její transpozici už uplynula. Na problém upozornila i nedávná investigace, která odhalila rizika spojená s ruskými penězi v českých bankách.
Portál Investigace.cz upozornil, že Deutsche Bank v letech 2018 a 2019 ukončila spolupráci se třemi českými bankami kvůli obavám z neprůhledných vkladů. Česko přitom stále nemá k dispozici nástroj, který by mu pomohl podobné situace efektivně řešit.
Upozorňuje na to Lukáš Kraus, analytik projektu Odolné Česko, který seskupuje odborníky na různé oblasti státní správy. Česko podle něj stále čeká na přijetí zákona souvisejícího s implementací evropské směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku.
Česká republika tak nesplnila stanovenou lhůtu pro transpozici evropských pravidel do svého právního řádu. Vláda sice návrh zákona schválila už na začátku února a krátce poté jej odeslala do Sněmovny. Poslanci by se však k jeho projednání měli dostat až v rámci aktuální schůze.
Česku vdůsledku opožděné transpozice hrozí sankce. Finanční postih může uložit Soudní dvůr EU a pokuta se může pohybovat ve statisících eur.
Ruské peníze v českých bankách
Investigace Inside Deutsche Bank se zaměřila mimo jiné na to, jak německá banka vyhodnocovala rizika spojená s českými finančními institucemi. Redakce investigace.cz v článku upozornila, že Deutsche Bank na základě svých interních analýz ukončila v letech 2018 a 2019 spolupráci s PPF Bankou, Českou spořitelnou a J&T Bankou. Důvodem podle německé banky bylo reputační riziko. To mělo souviset s vklady a transakcemi nerezidentů napojených na Rusko a daňové ráje.
Banky ve vyjádření pro investigace.cz uvedené důvody odmítly a argumentovaly, že Deutsche Bank jim tehdy komunikovala jiné důvody ukončení spolupráce.
Problematika ruského kapitálu a praní peněz přes bankovní systém není v Česku ani v Evropské unii nová. V letech 2015 až 2018 čelily banky v Pobaltí závažným problémům spojeným s praním ruského kapitálu. Mezi nejznámější případy patřila estonská pobočka Danske Bank, přes kterou proudily podezřelé transakce v obrovském objemu. Kauza otevřela debatu o rizicích spojených s vklady ruských nerezidentů také v dalších evropských zemích, včetně Česka.
Podle tehdejších vyjádření expertů, ale i upozornění Mezinárodního měnového fondu a České národní banky, se v Česku po pobaltské bankovní krizi výrazně zvýšil objem vkladů nerezidentů. Novináři na problematické finanční transakce, které bývají označovány jako tzv. ruská či ázerbájdžánská pračka, upozorňovali také na základě uniklých bankovních dat.
Urychleně schvalte zákon, vzkazuje expert
Zjištění investigace.cz Inside Deutsche Bank experty nepřekvapilo. „Samotný vzorec ale není nový: po zásahu proti bankám v Pobaltí se část rizikových peněz přesunula k nám,“ uvedl na sociální síti LinkedIn Kraus z projektu Odolné Česko.
V souvislosti s těmito zjištěními Kraus upozornil také na chybějící legislativu, která má českým úřadům usnadnit odčerpávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. Zákon řešící tzv. průtokové účty leží ve Sněmovně v podobě sněmovních tisků 101 a 102.
„Dnes je pro policii i státní zastupitelství velmi těžké takové peníze zabavit, když nejde prokázat konkrétní trestný čin v zahraničí. Přesně tuhle mezeru má nový zákon zavřít, se zárukami pro poctivé vlastníky,“ dodal expert a vyzval Sněmovnu k urychlenému schválení zákona.
Reputační problém ohrožující stabilitu českého finančního sektoru
Na problémy upozorňuje také analýza projektu Odolné Česko, kterou skupina vypracovala k vládnímu návrhu zákona.
„České úřady se tedy dostávají do situace, kdy nemohou kvůli slabé spolupráci příslušných úřadů, zejména ze zemí bývalého SSSR, zdrojový trestný čin zdokumentovat. V takových případech tedy nezbývá jiné řešení než stíhání odložit a peníze uvolnit. Podle informací zveřejněných ve výročních zprávách FAÚ a NCOZ (Finančního analytického úřadu a Národní centrály proti organizovanému zločinu – pozn. red.) představují průtokové účty dlouhodobý problém ohrožující stabilitu a reputaci finančních trhů České republiky,“ píšou analytici projektu.
Když vláda návrh zákona v únoru schválila, ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že má řešit právě problémy, s nimiž se orgány činné v trestním řízení při odčerpávání majetku potýkají. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.
„Nová úprava umožní zahájit zvláštní řízení o odčerpání majetku (řízení in rem) po skončení trestní věci, pokud byl zajištěn podezřelý majetek alespoň v hodnotě 1 milionu Kč (nebo nižší v případě trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny) a dosavadní trestní sankce, jako je propadnutí nebo zabrání majetku, v jeho případě nelze použít. Řízení se zaměřuje na majetek, nikoli na vinu konkrétní osoby,“ sdělil Řepka.
Podle pořadu schůze Poslanecké sněmovny, která začala 24. listopadu, jsou návrhy 101 a 102 zařazeny až jako body číslo 19 a 20.
Poslanci se přitom na schůzi zabývají také vládním návrhem státního rozpočtu na příští rok, který vyvolává spory nejen mezi koalicí a opozicí, ale také uvnitř samotné koalice. Je proto možné, že se projednávání zákona o odčerpávání majetku nevysvětleného původu opět protáhne.
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Eastern Flank EU Reporting (EFER), na kterém spolupracují redakce Delfi (Litva), Delfi (Lotyšsko), Espress (Rumunsko), EUBrief (Slovensko), Faktabaari (Finsko), Focus Europe Poland (Polsko), Napunk (Slovensko), Pro News Bulgaria (Bulharsko) a Update EU (Česko). Projektový obsah naleznete také na webu EastFlank.eu. Více informací najdete zde.