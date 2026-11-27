Školní jídelny a dětské skupiny se řídí přísnými pravidly, která určují, co smí a nesmí přistát na talíři před dítětem. Jenže kdo z rodičů tato pravidla skutečně zná?
Školní stravování má svá jasně daná pravidla, která určují nejen to, co se dětem dostává na talíř, ale také jak často se mají v jídelníčku objevovat jednotlivé potraviny. Přesto v nich nemá každý rodič úplně jasno. Vedle běžných výživových norem se navíc od září 2025 uplatňují také nová pravidla pro stravování nejmenších dětí v dětských skupinách. Ta přinesla novela vyhlášky č. 350/2021 Sb., k níž Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo už v červnu téhož roku podrobný věcný výklad. A jak dobře se v pravidlech dětského stravování vyznáte vy?
Co zákon skutečně řeší
Pravidla dětského stravování nestojí na neurčité představě, že oběd má být „zdravý“. Předpisy počítají s konkrétními výživovými normami. Řeší, kolik energie, bílkovin, tuků a sacharidů má strava dodat podle věku dítěte. U nejmenších, tedy u dětí do tří let, jsou požadavky rozepsané ještě podrobněji a bývají přísnější než u školáků.
Samostatný problém je sůl. Jídelny musejí hlídat celkový příjem sodíku a u nejmladších dětí jsou přípustné hodnoty podstatně nižší než u dospělých. Podobně se zachází s cukrem. Slazené nápoje nebo dezerty s vysokým množstvím přidaného cukru do jídelníčku, který má splnit normy, jednoduše nezapadají. Jenže pak přijdou ty méně viditelné otázky: co se ještě bere jako přidaný cukr a co už je přirozená součást suroviny?
Vlastní kolonku mají alergeny. Jídelny musí uvádět čtrnáct hlavních alergenů, od lepku přes mléko až po sezamová semínka. Povinnost platí pro velké školní kuchyně i pro menší dětské skupiny, kde může provoz navenek působit méně úředně. Papírově ale méně formální není.
Kde se skrývají největší záludnosti
Zákon zasahuje i do toho, jak často se mají určité potraviny v jídelníčku objevovat. Ryby v něm mají své místo povinně, i když podle starších průzkumů patří mezi jídla, která se dětem z talíře vracejí poměrně často. Jako zdroj bílkovin se také doporučují různé druhy luštěnin.
Od září 2025 se navíc zpřesnila pravidla pro dětské skupiny, tedy zařízení stojící mimo klasický školní systém. Výklad MPSV z června 2025 popisuje, jak mají být normy používány u dětí mladších tří let. Tady jsou nároky nejtvrdší. Sleduje se energetická hustota stravy, poměr živin i samotný způsob přípravy. Nestačí tedy podívat se na jídelníček a odškrtnout si názvy pokrmů. Důležité je i to, jak jídlo vzniklo.
Platí přitom nepříjemně obyčejná věc: jídlo, které na pohled vypadá zdravě, nemusí normám vyhovět. A naopak pokrm, nad kterým děti ohrnou nos, může být z výživového hlediska v pořádku. Mezi tím, co požaduje předpis, a tím, co si rodič představí pod slovem „zdravý oběd“, tak někdy vzniká dost velká mezera.
Pokud zvládnete většinu otázek správně, máte přehled, který by řadě rodičů školáků chyběl. Možná přitom narazíte i na pravidla, která vypadají jinak, než by člověk čekal při běžném pohledu na jídelní lístek.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Vyhláška č. 350/2021 Sb. o požadavcích na stravování v zařízeních pro děti, MŠMT
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