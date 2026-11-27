V koruně topolu v obci Wielka Wieś, asi patnáct kilometrů od centra Krakova, viselo v říjnu hnízdo ve výšce deseti až patnácti metrů. Hasiči ho sejmuli vcelku, aby ho mohli prozkoumat odborníci. Uvnitř podle polské agentury PAP bylo zhruba tisíc dělnic, desítky královen a samců, vajíčka i larvy. Nedaleko stála včelnice krakovské Akademie hornicko-hutnické, kde si vetřelců všimli nejdřív. Polsko tak 17. října oficiálně potvrdilo výskyt druhu Vespa velutina. Tamní ministerstvo klimatu a životního prostředí současně uklidňuje veřejnost: vůči lidem se sršeň žlutonohá chová podobně jako sršeň evropská a její bodnutí má srovnatelné účinky. Skutečná škoda vzniká jinde, před vletovými otvory úlů. Sršeň totiž včelstvo oslabí, i když nikoho nebodne. Stačí, aby včely přiměla změnit chování na prahu vlastního domova.
Hnízdo u Krakova: sršeň asijská u české hranice
Krakov leží podle mapového měření přibližně 92 kilometrů vzdušnou čarou od české hranice. Wielka Wieś je od ní zhruba sto kilometrů, podle toho, kterým směrem se měří. Pro hmyz, který se po Evropě šíří jak vlastními silami, tak v nákladních autech a autobusech, to není velká překážka.
Odkud krakovská populace pochází, zatím nikdo neví. AOPK ČR uvádí, že původ mají objasnit genetické analýzy. Ukážou, zda sršně přiletěly z jiné evropské populace, nebo je přivezla doprava. Další pozorování v okolí Krakova naznačují, že výskyt nemusí být omezený na jedno místo. U Niepołomic a Krzeszowic proto zůstaly monitorovací pasti. Entomolog Paweł Migdał pro PAP řekl, že čeká nález dalších hnízd. Sršně je stavějí vysoko v korunách a spatřit je lze až po opadu listí.
Česko má s druhem vlastní zkušenost. První tuzemský nález zaznamenali ochranáři 5. října 2023 v Plzni-Skvrňanech a hnízdo zlikvidovali o čtyři dny později. V roce 2024 přišlo na řadu další hnízdo v Budišovicích. Na seznamu lokalit figurují také Rudná, Hrádek u Rokycan a Rozvadov. Letos v dubnu zachytili u Rozvadova jedince, který přicestoval autobusem z Francie. V srpnu pak lidé opakovaně hlásili sršeň v Liběchově u Mělníka, hnízdo se tam ale dosud najít nepodařilo. Polský nález tedy do Česka sršeň nepřivádí, ta už tu je. Potvrzuje však, že se druh pevně usazuje i ve středoevropském sousedství.
Bodnutí jako od domácí sršně, hnízdo ale nechte na pokoji
Polské ministerstvo klimatu a životního prostředí výslovně uvádí, že zdravý člověk nemusí sršeň žlutonohou považovat za agresivnější než sršeň evropskou. Opatrnost platí pro alergiky a pro situace, kdy se někdo přiblíží k hnízdu nebo ho zkouší odstranit sám. V hnízdě žijí tisíce jedinců a vyrušené sršně ho brání společně.
Rozpoznat vetřelce lze podle několika znaků:
- Velikost: dělnice měří kolem 2 cm, královna asi 3 cm. Proti naší sršni je tedy menší.
- Zbarvení: tělo je tmavé, přední část hlavy žlutooranžová a čtvrtý článek zadečku oranžový.
- Nohy: konce nohou jsou nápadně žluté, odtud polský název sršeň žlutonohá.
- Hnízdo: bývá kulovité až hruškovité a v létě a na podzim visí vysoko ve stromech nebo ve stavbách. Vchod má malý a na boku, sršeň evropská ho mívá velký a spíš dole.
Kdo na podezřelý hmyz narazí, má ho vyfotit z bezpečné vzdálenosti, zaznamenat místo a nahlásit ho. AOPK přijímá hlášení na e-mailové adrese invaznidruhy@aopk.gov.cz, v aplikaci Nahlaš sršeň nebo přes web NAJDI.JE. Chytat sršně ani sundávat hnízdo svépomocí ochranáři nedoporučují.
Lov před česnem: jak sršeň asijská rozvrací provoz úlu
Typická lovecká taktika se v odborné literatuře označuje anglickým výrazem bee-hawking. Sršeň se zastaví ve vzduchu před česnem a čeká na létavky, které se vracejí s nákladem pylu a nektaru. Francouzská studie publikovaná v časopise PLOS One v roce 2013 zjistila, že sršně tráví podstatně víc času před úlem než za ním. Lovit dokážou kdykoli během dne. Na česno jako na hlavní loviště upozornil po krakovském nálezu i polský odborník Łukasz Nicewicz.
Migdał vysvětluje, proč je tahle predace tak zrádná. Sršeň evropskou včely znají, dokážou ji rozpoznat a pracují dál. Sršeň žlutonohá pro ně představuje nový druh hrozby a její pouhá přítomnost dokáže činnost včelstva zastavit. Podle nás tady leží jádro celého problému. Počet ulovených včel je jen část škody. Mnohem víc váží to, co se kvůli strachu z lovce vůbec neodehraje.
Ochromení sběru: když se včely bojí vyletět
Vědci tomu jevu říkají ochromení sběru (anglicky foraging paralysis). Včely u česna vnímají vysoké riziko, zůstávají uvnitř nebo vyletují jen sporadicky. Pyl a nektar přestávají proudit do plástů.
Nejpřesvědčivější data přinesl experiment ve španělské Galicii, o kterém vědci informovali v časopise Pest Management Science v roce 2022. Tým sledoval 36 úlů ve třech včelnicích od června do října. Část kolonií chránily elektrické harfy, tedy mřížky z napjatých drátů, které sršně u úlu zabíjejí. Zbytek zůstal bez obrany. U nechráněných včelstev tlak sršní srazil letovou aktivitu i příjem pylu. Klesalo plodování, dělnice vážily méně a hůř přečkaly zimu. Pokles přísunu pylu se přitom časově kryl s ochromením sběru.
Nejvíc znepokojuje jedno zjištění: k ochromení kolonie nebyl potřeba masový nálet. Stačil menší počet sršní, které však před úlem vytrvale hlídkovaly. Reakce včel nemá pevně danou délku a trvá po celou dobu, kdy predátoři u česna vydrží. Chráněné kolonie měly lepší parametry ve všech sledovaných ukazatelích.
Pro tuzemské včelaře z toho podle nás plyne nepříjemný závěr. Největší nebezpečí představuje nenápadný podzimní útlum práce. Sršní hnízda vrcholí v září a říjnu, tedy přesně v době, kdy včelstvo dokrmuje plod a vychovává dlouhověké zimní včely. Kolonie, která tehdy týdny sedí zavřená, vstupuje do zimy slabší a bez varovného signálu, který by včelař na první pohled zaznamenal.
Jaro 2027 a obrana včelnice
Hasiči krakovské hnízdo odstranili pozdě. Mladé královny podle Migdała už odletěly a po přezimování mohou zakládat nové kolonie. Teplý a dlouhý podzim jejich šance zvyšuje. Průměrné hnízdo sršně asijské podle něj vyprodukuje kolem 150 mladých královen, výjimečně až 500. Hnízdo sršně evropské jich dá zhruba padesát. Evropské podklady k životnímu cyklu odhadují, že asi 99 % královen zimu nepřežije. K založení populace však stačí jediná oplodněná samice. Nová hnízda vznikají na jaře po oteplení, rizikovým obdobím je tedy jaro 2027.
EU řadí druh mezi invazní druhy unijního významu podle prováděcího nařízení Komise 2016/1141. Podle AOPK je včasné nalezení a odborné odstranění hnízd nejúčinnějším způsobem, jak šíření brzdit. Evropské metodiky doporučují na úrovni jednotlivé včelnice několik opatření:
- síťové nástavce nebo koše před česnem, které sršním znesnadní lov,
- elektrické harfy, jejichž přínos potvrdil galicijský experiment,
- zúžení česna v rizikovém období,
- čisté stanoviště bez zbytků medu a voskových souší, které sršně lákají.
Za týden po opadu listí bývá v korunách stromů vidět víc než za celé léto. Kdo letos v listopadu zahlédne v holých větvích šedou kouli se vchodem na boku, může mít v rukou nejcennější informaci sezony. Jedna fotografie poslaná ochranářům může na jaře znamenat o jednu kolonii vetřelců méně.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková