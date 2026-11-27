Začátkem května 2026 se na Aukru objevil osmiramenný lustr z tmavě modrého kobaltového křišťálu. Byl kompletně vyčištěný, měl všechny ověsy a prodejce za něj chtěl 17 500 Kč. O čtyři měsíce později skončila na stejném portálu jiná nabídka: lustr z Kamenického Šenova s původním štítkem, kterému chyběla část ověsů. Za 2 999 Kč na něj nikdo nepřihodil. Oba kusy pocházejí ze stejné lustrařské tradice, přesto je dělí téměř patnáct tisíc korun. Rozdíl tvoří sklo, které visí na ramenech. Pokud je broušené, kompletní a doplněné o bezpečnou elektroinstalaci, může se svítidlo z normalizačního obýváku posunout až k hranici padesáti tisíc. Prošli jsme inzeráty, aukční výsledky i pojistné seznamy, abychom zjistili, kde ta hranice leží a co ji odemyká.
Ceny lustrů z normalizace: od bazarových stovek k desítkám tisíc
Většina dobových lustrů se dnes nabízí za částky, které by majitele z roku 1980 spíš zarmoutily. Na Sbazaru visí křišťálový lustr Jabloneckých skláren ze sedmdesátých let za 1 990 Kč. Luxusní košový model z národního podniku Lustry Kamenický Šenov, i s původním štítkem, za 3 000 Kč. Jiný šenovský kus za 4 999 Kč. Lednová aukce lustru údajně ze šenovských skláren skončila u 780 Kč bez jediného příhozu.
Nad touto bazarovou hladinou začíná pásmo, kde se počítá v desítkách tisíc. Nový Antik Bazar nabízí renovovaný křišťálový lustr s novou elektroinstalací za 36 600 Kč, jde ovšem o starší kus z roku 1933. Ještě výš sahají pojistné hodnoty. V příloze usnesení liberecké rady z roku 2022 figurují křišťálové ověskové lustry oceněné na 50 000 až 90 000 Kč.
Z toho plyne jednoduchá mapa. Anonymní svítidlo z půdy vynese jednotky tisíc, s trochou smůly i méně. Velký kompletní lustr se zřetelným původem a odbornou repasí se podle nás může dostat k částkám, které se blíží padesáti tisícům. Pro srovnání: retro obývací stěny ze sedmdesátých let se v inzerátech nabízejí za 2 000 až 8 500 Kč, často s podmínkou vlastního odvozu, a porcelánová figurka Royal Dux z let 1970 až 1992 se ve vídeňském Dorotheu vydražila zhruba za 4 500 Kč. Lustr je jedním z mála kusů normalizačního vybavení, který dokáže tuto laťku výrazně přeskočit.
Broušené ověsy: sklo, které rozhoduje o ceně lustru
Ověs je skleněný nebo křišťálový díl opracovaný do faset, tedy plošek, které lámou světlo do duhového spektra. Podle specializované firmy ArtCrystal se ověsy liší obsahem oxidu olovnatého: klasický olovnatý křišťál ho obsahuje kolem 30 %, nízkoolovnatý do 15 %. Rozlišuje se také ruční a strojní brus, přičemž briliantový výbrus rozkládá světlo do nejbohatších odlesků.
Kvalitní křišťál se dá rozpoznat i doma. Váží víc, než by člověk u skla čekal. Po poklepání zní dlouze a čistě. Hrany jsou ostré a doleštěné, hmota průzračná bez zákalu. A po rozsvícení zaplní místnost barevnými skvrnami, jaké levné sklo nebo akryl jen napodobí. Průvodce firmy ArtCrystal popisuje rozdíly podrobně a vyplatí se ho mít otevřený při prohlídce vlastního kusu.
Pro cenu je klíčová úplnost. Chybějící ověsy se nahrazují obtížně, protože se liší o milimetry, mají jinak umístěný otvor, odlišný brus nebo odstín. Lustr se štítkem, ale s mezerami na ramenech, tak padá do běžného bazaru, zatímco jeho kompletní sourozenec se drží v pásmu nad deseti tisíci.
Kamenický Šenov, Nový Bor a konec státních lustráren
Česká lustrařská tradice začíná rokem 1724 v Práchni u Kamenického Šenova. Odtud se broušené lustry dostaly do šlechtických sídel a panovnických rezidencí po celé Evropě. Po roce 1948 stát podniky slučoval. Podle publikace Národního památkového ústavu o sklářství na Borsku a Šenovsku vzniklo Borské sklo, později Užitkové sklo Nový Bor a Crystalex, zatímco znárodněné lustrárny skončily ve Spojených továrnách na lustry, později přejmenovaných na Lustry. Pod společnou střechu se dostaly i provozy jako Bratři Jílkové v Kamenickém Šenově nebo Štěpán Hrdina v Práchni.
Sklo tehdy patřilo k hlavním vývozním artiklům. Mezi lety 1985 a 1990 vyvezlo Československo sklo a bižuterii za 10,4 miliardy Kčs a v polovině osmdesátých let bylo sedmým největším exportérem dekorativního a užitkového skla na světě. V typizovaném panelákovém bytě proto křišťálový lustr fungoval jako kus této prestiže zavěšený nad konferenčním stolkem. Primární dobový výzkum k tomu chybí, ale souvislost se podle nás nabízí sama.
Rok 1990 tuto éru uzavřel. Socialistické uspořádání oboru zaniklo, závody šly do privatizace a Lustry Kamenický Šenov se proměnily v akciovou společnost, jejímž dnešním nástupcem je Preciosa Lighting. Vedle Crystalexu vyrůstaly soukromé firmy a rodinné rafinační dílny. Pracné ruční broušení v sériové výrobě vystřídaly strojní technologie a tlak na cenu, o kterém se mluvilo už v socialistických sklárnách při zavádění automatických linek. Právě proto sběratelé dnes vyhledávají ověsy z doby, kdy lustry vznikaly v rukou šenovských a borských brusičů.
Štítek, mosaz a počet ramen: jak doma odhalit sběratelský kus
Normalizační původ prozradí nejčastěji štítek nebo značení: Lustry Kamenický Šenov, Jablonecké sklárny, případně ČSSR či Czechoslovakia. Pomůže rodinná paměť, dobové objímky, tvar ramen i materiál kostry. Samotný vzhled ovšem nestačí, podobné modely vznikaly i dříve a současné repliky vypadají tradičně.
Před oslovením kupce stojí za to projít následující body:
- Původ: štítek nebo doložitelný výrobce z oblasti Kamenického Šenova, Nového Boru či Jablonecka.
- Kompletnost: všechny ověsy na místě, žádné cizí náhrady.
- Velikost: větší počet ramen zvyšuje cenu i zájem kupců.
- Konstrukce: kvalitní kov, ideálně mosaz, bez koroze a amatérských zásahů.
- Sklo: ostrý brus, čisté díly bez prasklin a otluků.
- Elektroinstalace: možnost odborné revize nebo výměny.
- Dokumentace: fotografie celku i detailů pořízené ještě před sundáním.
Kus, který splní většinu bodů, má reálnou šanci vystoupat z bazarové hladiny výš. Jedna chyba, třeba chybějící ověsy, umí srazit cenu o řád.
Repase a správný prodejní kanál zvedají cenu lustru
Sklo i kov vydrží desítky let, kabely, objímky a kontakty však stárnou. Lustr připravený k zavěšení proto kupec ocení výrazně víc než krásný, ale elektricky nejistý předmět. Dílna RESTAL v Berouně, známá jako Opravy lustrů, nabízí výměnu elektroinstalace, doplnění ověsů, kopie starých skleněných dílů a mytí bez chemie. Neopravitelné kusy také vykupuje.
Nejvíc ověsů se podle ArtCrystalu rozbije při sundávání, přenášení a zpětném věšení. Elektroinstalaci má odpojit elektrikář, ověsy je lepší rozdělit podle ramen, očíslovat a zabalit jednotlivě do měkkého materiálu. Zavěšené na kostře by se při převozu otloukly.
Při prodeji hraje roli i cesta ke kupci. Starožitnictví vykupuje levněji, než za kolik pak lustr nabídne. Nový Antik Bazar výslovně uvádí, že podle fotografií sděluje pouze výkupní cenu, nikoli odhad hodnoty, a od 3. února 2026 má výkup svítidel kvůli kapacitě dočasně pozastavený. Antik Praha Nusle nabízí posouzení, přímý výkup i komisní prodej. Komise trvá déle, zato se blíží koncové ceně. Mezi zájemci bývají sběratelé českého skla, majitelé retro interiérů, kavárny a lidé obnovující historické byty.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková