Říjen 2026, obec Malá Uholka na ukrajinském Zakarpatí. Z vesnice se každé ráno vydává malá skupina archeologů a stoupá zhruba 450 výškových metrů k vápencovému masivu, ve kterém se otvírá jeskyně Moločnyj Kamiň. Naposledy tu vědci kopali v letech 1972 a 1973. Tehdy z hlíny vytáhli ohniště, kamenné nástroje a hromady kostí jeskynních medvědů, tedy první jasné stopy mladopaleolitických lovců v této části Karpat. Mezi těmi, kdo se teď k profilu u vstupu vrátili, je Roman Garba z Akademie věd ČR. Jeho jméno se v roce 2024 objevilo v čele studie v časopise Nature, která posunula počátky lidské přítomnosti v Evropě hlouběji do minulosti, než si do té doby kdokoli troufl spolehlivě doložit. Kdo dokáže změřit stáří kamenů pohřbených před 1,4 milionu let, má k mladší jeskyni s ohništi co říct.
Korolevo a 1,4 milionu let: zakarpatský rekord, který přepsal mapu prvních Evropanů
Lokalita Korolevo leží asi 150 kilometrů vzdušnou čarou od Košic. Za první republiky patřila k Československu a nesla jméno Královo nad Tisou. Archeologové tu nacházejí až 14 metrů mocné vrstvy spraší a pohřbených půd, v nichž jsou uložené tisíce kamenných nástrojů. Ukrajinský archeolog Vitalij Usyk zde rozlišuje sedm období osídlení a nejméně devět paleolitických kultur. Takové bohatství se v Evropě vidí zřídka.
Nejhlubší z těchto vrstev přiměla mezinárodní tým vedený Garbou k odvážnému závěru. Nástroje, které v ní ležely, vznikly přibližně před 1,4 milionu let. Akademie věd je proto označuje za nejstarší spolehlivě datovaný doklad přítomnosti člověka na evropském kontinentu. Studie vyšla 6. března 2024 a sotva dva roky stará zpráva
Ústavu jaderné fyziky AV ČR shrnuje, kolik českých pracovišť se na výsledku podílelo. Vedle obou archeologických ústavů a jaderných fyziků přispěli také geofyzici, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Česká geologická služba.
Váhu objevu nejlépe ukazuje srovnání s dalšími slavnými nalezišti:
Lokalita Země Přibližné stáří Dmanisi Gruzie (Kavkaz) 1,85 až 1,78 milionu let Korolevo Ukrajina 1,4 milionu let Atapuerca Španělsko 1,2 až 1,1 milionu let Vallonnet Francie 1,2 až 1,1 milionu let
Gruzínské Dmanisi je sice starší, leží však na Kavkaze, mimo jádro debaty o evropském osídlení. Španělské a francouzské lokality, dlouho považované za nejstarší evropské, zaostávají za Korolevem o 200 až 300 tisíc let. Zakarpatská lokalita tak zaplňuje mezeru mezi Kavkazem a jihozápadem kontinentu. Zároveň podporuje scénář, podle něhož první lidé putovali od východu či jihovýchodu směrem na západ. Podle nás právě tahle geografická poloha dělá ze Zakarpatí jeden z nejcennějších regionů pro pochopení raného osídlení Evropy.
Jaderná fyzika v hlíně: jak český tým změřil čas ukrytý v kamenech
Garba má formálně archeologické vzdělání, k tomu však přidává technické zázemí a dlouhodobě se věnuje radiometrickému datování. Ve svém profilu na webu Archeologického ústavu AV ČR uvádí jako hlavní obory datování, paleolit, kosmogenní nuklidy a také archeologii Arábie. Působí současně v Archeologickém ústavu a v Ústavu jaderné fyziky. Takové spojení je vzácné. A právě díky němu se z odhadu stáří stala měřitelná veličina.
U Koroleva se laboratorní přístroje zaměřily na valouny a sedimenty z vrstvy, ve které ležely nástroje. Princip je elegantní. Kosmické záření dopadající na zemský povrch vytváří v minerálech nepatrná množství izotopů beryllia-10 a hliníku-26. Jakmile kámen zapadne pod vrstvu usazenin, přísun záření ustane a oba izotopy se začnou rozpadat, každý svým tempem. Jejich vzájemný poměr pak funguje jako stopky spuštěné ve chvíli pohřbení.
Tým měřil izotopy urychlovačovou hmotnostní spektrometrií, která dokáže zachytit jednotlivé atomy. Výpočet následně zpřesnila metoda označovaná jako P-PINI. Výsledkem je časový rámec opřený o fyzikální zákonitosti místo stylistického porovnávání tvarů pazourků. Česká stopa v celém příběhu proto znamená víc než jen podpis pod expediční zprávou. Jde o schopnost vnést do terénní archeologie metody, které běžně patří do laboratoří jaderných fyziků.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Moločnyj Kamiň: medvědí jeskyně, k níž se věda vrací po více než půl století
Jeskyně ve vápencovém masivu nad Malou Uholkou leží podle Archeologického ústavu AV ČR v Brně přibližně v nadmořské výšce 740 metrů. Výzkum ze začátku sedmdesátých let z ní vytěžil 25 kamenných nástrojů, dvě ohniště a kosti, mezi nimiž jasně převládaly pozůstatky jeskynního medvěda. Radiouhlíkové datování nejnižší kulturní vrstvy ukázalo stáří 25 550 ± 350 let. Starší výklad z toho vyvodil, že šlo o krátkodobý tábor lovců medvědů. Paleogeograf Bohdan Riduš ovšem upozorňuje, že přímý doklad lovu či zpracování medvědů člověkem dosud nikdo nepředložil. Otázka, kdo jeskyni kdy obýval, tak zůstává otevřená.
K jeskyni se letos vrátila česko-ukrajinská výprava, kterou připravil brněnský Archeologický ústav AV ČR společně s Archeologickým ústavem Národní akademie věd Ukrajiny v Kyjevě. Českou stranu zastupovali Garba a Usyk, který v brněnském ústavu působí. Spolupráce přímo navazuje na úspěch s Korolevem. Podrobnosti popisuje
tisková zpráva ARÚB z 10. listopadu 2026.
Šestidenní mise měla průzkumný charakter. Archeologové vyhloubili sondážní výkop, dohledali původní sondu ze sedmdesátých let a znovu odkryli profil u vstupu. Do laboratoří putuje:
7 vzorků uhlíků pro radiouhlíkové datování, vybrané kosti, především medvědí, 10 pilotních vzorků pro analýzu sedimentární DNA, 2 vzorky sedimentu pro geochemii.
Mezi nálezy se objevil i jeden kamenný artefakt. Stejně důležitá jako výkop byla přitom praktická stránka. Tým ověřoval dopravu, ubytování ve vesnici i stravování, aby se mohl na lokalitu v dalších sezonách vrátit s větší skupinou a na delší dobu. Kdo někdy nosil vybavení do strmého karpatského svahu, ví, že bez takové přípravy se systematický výzkum rozběhnout nedá.
Sedimentární DNA a uran-thorium: co mohou prozradit vzorky z jeskyně
Hlavní síla nové kapitoly spočívá v metodách, o nichž badatelé v roce 1972 neměli ani tušení. Radiouhlíkové datování uhlíků z ohnišť dnes zvládne mnohem menší vzorky s menší nejistotou. Uran-thoriová metoda, která měří rozpad uranu na thorium, umí určit stáří kostí a krápníkových útvarů i tam, kde radiouhlík nestačí. Kombinace obou postupů může nejasnou chronologii jeskyně sevřít do pevného rámce.
Ještě dál sahá sedimentární DNA. Výzkum Společnosti Maxe Plancka už v roce 2017
ukázal, že v jeskynních usazeninách přežívá genetický materiál lidí i savců, a to i ve vrstvách, kde se nenašla jediná kost ani zub. Pro Moločnyj Kamiň to znamená příležitost zjistit, kdo jeskyní procházel, aniž by po sobě zanechal kosterní pozůstatky. Pokud by vzorky obsahovaly lidskou DNA, mohly by zakarpatské lovce zařadit do širšího obrazu mladopaleolitických populací Evropy.
Medvědí kosti tu hrají dvojí roli. Slouží jako materiál pro datování a zároveň vypovídají o prostředí, ve kterém velcí savci jeskyni využívali k zimování. Geochemie sedimentů k tomu přidá informace o klimatu a o tom, jak se vrstvy ukládaly. Kdy budou výsledky k dispozici, zdroje neuvádějí. Záležet bude na tempu laboratorního zpracování, z něhož mají vzejít podklady pro další výzkumné sezony.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková