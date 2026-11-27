Chtěl pořídit vánoční dárek za dobrou cenu, místo toho tratil. Policisté odhalili několik případů a varují, že další lidé mohou být stále v rukou podvodníků.
Vánoční nákupy přes internet lákají stále více lidí a každoročně jejich počet narůstá. Nabídka je široká, zboží lze pořídit z pohodlí domova, aniž byste se tlačili někde s lidmi, a při troše hledání se dá ušetřit i několik stovek korun. Na snahu ulovit co nejvýhodnější nabídku ale
bohužel spoléhají i internetoví podvodníci. Muž z Lipna nad Vltavou se o tom přesvědčil na vlastní kůži, když chtěl pořídit vánoční dárek. Za kameru zaplatil tisíce korun, ale nakonec přišlo jen zklamání. V tomto směru je třeba být opravdu opatrný. Atraktivní nabídka, která skončila zklamáním
Předvánoční období je pro internetové podvodníky dobou žní. Lidé shání dárky, porovnávají ceny a většinou spěchají, aby jim neutekla výhodná nabídka. Na touhu ušetřit tak doplatil i muž z Lipna nad Vltavou. Na internetovém bazaru
narazil na inzerát s kamerou GoPro Hero 13. Nabízená cena byla lákavá, a tak prodejce kontaktoval e-mailem. Po vzájemné domluvě odeslal na sdělený bankovní účet 4 290 korun. Zásilka však nikdy nedorazila. Muž proto případ oznámil policii.
Vyšetřování následně ukázalo, že se nejednalo o ojedinělou událost. Podle Policie ČR evidují vyšetřovatelé už čtyři poškozené z různých částí republiky. Celková
škoda aktuálně přesáhla 16 tisíc korun. Vedle kamer se v jednom případě jednalo dokonce o dron. Policisté přitom nevylučují, že skutečný počet obětí může být ještě vyšší.
Pár renovoval dům ze 60. let a za obří skříní objevil skrytý vinný sklípek. Mezi lahvemi byly i ročníky z 80. let Proč podvodníci sází právě na předvánoční nákupy?
Mechanismus podobných podvodů nebývá složitý. Pachatel zkrátka zveřejní nabídku žádaného zboží, stanoví lákavou cenu a snaží se s kupujícím domluvit platbu předem.
Jakmile peníze dorazí, komunikace ustane a objednaný výrobek se k zákazníkovi nedostane. Největší nebezpečí představuje kombinace několika varovných signálů. Podezřele levné zboží, neochota umožnit bezpečnější způsob platby nebo nedostupný prodejce by měly být důvodem k okamžitému zbystření. Fotografie: Depositphotos
Existuje několik jednoduchých pravidel, která mohou riziko alespoň výrazně snížit:
Porovnávejte ceny: Pokud někdo nabízí nový výrobek výrazně levněji než ostatní prodejci, zjistěte proč. Prověřte historii prodejce: Podívejte se na jeho hodnocení, předchozí inzeráty a zkušenosti ostatních zákazníků. Ověřte kontaktní údaje: Nefunkční telefon nebo vyhýbavá komunikace nejsou dobrým znamením. Nespěchejte s platbou: Nenechte se přesvědčit argumentem, že nabídka za několik minut zmizí. Upřednostněte osobní převzetí: Zboží si můžete prohlédnout a ověřit ještě před zaplacením.
Dobrou pomůckou je také kontrola internetových obchodů v seznamu rizikových e-shopů, který pravidelně zveřejňuje Česká obchodní inspekce.
Pozor ale na jednu důležitou věc: pokud obchod na seznamu není, automaticky to neznamená, že je bezpečný. ČOI sama upozorňuje, že přehled není úplný. Co dělat, když už jste peníze poslali?
Pokud zjistíte, že prodejce přestal komunikovat a zboží nedorazilo, nečekejte několik týdnů. Co nejdříve kontaktujte svou banku a požádejte o prověření možnosti zastavení či vrácení platby. Není zaručeno, že se peníze podaří získat zpět, rychlá reakce ale může pomoci. Současně schovejte
veškerou komunikaci, kopii inzerátu, údaje o účtu a potvrzení transakce. S těmito podklady se obraťte na policii. Podezřelou nabídku můžete rovněž nahlásit provozovateli bazarového portálu. Dávejte pozor kupříkladu i na čerpacích stanicích, kde se též podvodníci pohybují, jak jsme varovali na SvětěKreativity.cz.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
PolicieČR, PolicieČR, ČOI
Článek
Výhodná nabídka vánočního dárku na internetu se může prodražit: Češi kvůli podvodům přichází o peníze pochází z webu Světkreativity.