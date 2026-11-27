Lidé se k úhradě dluhu inkasní agentuře zavazují opatrněji. Ve třetím čtvrtletí roku 2026 přislíbilo úhradu dlužné částky 32 % dlužníků, jedná se o nejnižší hodnotu od roku 2017. Dohodu pak naplnilo téměř 46 % z nich. Míra dodržování dohod u dlužníků spadajících do správy inkasní agentury převyšuje celé první pololetí (44 %) i loňské hodnoty (42 % ve druhém a 43 % ve čtvrtém čtvrtletí). Proti roku 2013 je víc než dvojnásobná. Průměrná splátka zároveň vzrostla proti prvnímu čtvrtletí o 5 % na částku přesahující dva a půl tisíce korun a vrátila se tak zhruba na loňskou úroveň. Vyplývá to z interních statistik inkasní společnosti EOS KSI ČR.
Méně slibů, přesto více naplněných dohod na úhradě
Ochota uzavřít s inkasní agenturou dohodu na úhradě pohledávky po splatnosti, vyjádřená hodnotou PTP rate (promise to pay), v posledních letech klesá. V letech 2021 až 2023 se pohybovala kolem 40 %. Od roku 2024 se drží níže a ve třetím čtvrtletí letošního roku dohodu na úhradě dlužné částky byla ochotna uzavřít méně než třetina dlužníků (32 %) ve správě inkasní společnosti EOS KSI ČR.
Uzavřené dohody ale dlužníci plní častěji. Míra jejich naplňování (kept rate) ve třetím čtvrtletí dosáhla téměř 46 %, zatímco na konci loňského roku činila 43 %. „Obě hodnoty nám ukazují, že dohod na úhradách pohledávky po splatnosti neuzavíráme tolik jako dříve, ale ty, které se podaří uzavřít, jsou kvalitnější a dlužníci je také lépe plní. V praxi to pak znamená, že ze 100 spisů dnes vzejde 14,8 dodržených dohod, na konci loňska to bylo 13,8,“ popisuje vzájemný vztah mezi příslibem a skutečnou úhradou Jakub Novotný, manažer vymáhání pohledávek společnosti EOS KSI ČR.
Na podzim průměrná splátka oproti prvnímu pololetí vzrostla o 5 %, vrátila se tak zhruba na úroveň loňského roku a přesahovala tak v celorepublikovém průměru částku dva a půl tisíce korun. „Dlužníci dnes slibují opatrněji. Dohodu uzavřou, až když vědí, že na splátku opravdu mají, a nastaví si její výši tak, aby byla splnitelná. Méně příslibů proto nemusí automaticky znamenat i horší výsledek. Dohod neuzavíráme tolik jako dřív, ale ty uzavřené jsou kvalitnější a lépe se plní. Proti celému prvnímu pololetí i proti loňskému roku je dodržuje víc lidí,“ doplňuje Novotný.
Pražané dohody na úhradu plní dlouhodobě nadprůměrně
Ve třetím čtvrtletí se k úhradě dluhu po splatnosti s nejmenší ochotou zavazovali dlužníci na Vysočině (29 %), v Praze (30 %) a v Karlovarském kraji (30 %). Pražané ale uzavřené dohody ve třetím čtvrtletí letošního roku plnili nejčastěji ze všech krajů, stejně jako dlužníci z Karlovarského kraje (54 %). Přitom na Prahu podle dat projektu České dluhy Asociace inkasních agentur (AIA) připadá nejvyšší průměrná pohledávka ze všech krajů, přes 91 tisíc korun. Celorepublikový průměr se drží kolem 60 tisíc.
Nejvíce ve třetím čtvrtletí letošního roku slibovali splátku pohledávky po splatnosti lidé z Jihočeského kraje (PTP rate 37 %), dohodu pak dodrželo 46,9 % z nich, tedy mírně nad celostátním průměrem. „Ochota slíbit úhradu a skutečně zaplatit spolu nemusejí vždy souviset. V Praze se dohody neuzavírají snadno, ale když už splátku pohledávky po splatnosti Pražané slíbí, více než polovina dohodu také dodrží. Roli hraje ekonomická síla regionu, výše příjmů i to, jak realisticky si lidé splácení nastaví,“ vysvětluje Vladimír Vachel, jednatel EOS KSI ČR a prezident AIA.
Muži splácejí víc, ženy spolehlivěji
Muži dlouhodobě splácejí vyšší částky než ženy. Ve třetím kvartálu se ale ženy k úhradě dluhu zavazovaly častěji (33,8 %, muži 31,2 %) a dohody také lépe plnily (49 %, muži 43,7 %). „Situace žen je co do ekonomické síly ve většině případů složitější než u mužů. Ženy mívají nižší příjmy, častěji pečují o děti nebo o stárnoucí rodiče, a pokud vychovávají děti samy, nesou celý rozpočet domácnosti na svých bedrech. I to může být důvodem, proč splácejí po nižších částkách. K dluhům ale přistupují zodpovědněji. Dohodu uzavřou, když vidí reálnou cestu, jak ji splnit, a pak ji také častěji dodrží,“ vysvětluje z praxe manažer vymáhání Jakub Novotný.
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S dluhy nečekat na leden
Před Vánoci řada lidí finanční potíže odkládá. „Mnoho lidí si řekne, že problémy začne řešit až po svátcích. Jenže leden a jeho pozice prvního měsíce v roce samy nic nevyřeší. Pokud člověk nenastoupí do lépe placené práce nebo nedostane větší mimořádnou odměnu, jeho situace se s novým rokem nezmění, spíš bude po svátcích ještě napjatější kvůli výdajům spojeným s Vánoci a oslavami nového roku. Kdo tuší, že platbu nezvládne, má se věřiteli ozvat hned, ne až po splatnosti. Čím dřív se dlužník ozve, tím víc možností má domluvit se na odkladu nebo nižších splátkách,“ říká Vladimír Vachel. Podle Vachela lidé nejčastěji podceňují drobné nezaplacené účty. Podle dat AIA tvoří pohledávky za telefon, internet a televizi čtvrtinu všech pohledávek. Průměrně jde zhruba o 17 tisíc korun.
Údaje vycházejí z interních statistik EOS KSI ČR za třetí čtvrtletí 2026 a za srovnávací období od roku 2013. PTP rate vyjadřuje podíl dlužníků ve správě inkasní společnosti EOS KSI ČR, kteří přislíbili úhradu. Kept rate vyjadřuje podíl těch, kteří uzavřenou dohodu skutečně naplnili. Doplňující údaje pocházejí z projektu České dluhy Asociace inkasních agentur za leden až srpen roku 2026.
Zdroje info: Autor, citovaní odborníci, EOS KSI ČR
Náhledové foto: Chat Day
The post Dlužníci slibují úhradu pohledávky po splatnosti nejméně za devět let. Dohodu na splácení ale dodrží téměř polovina
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