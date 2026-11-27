Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky české kinematografie. Zjistěte, jestli víte, který z režiséru stál za nejslavnějšími českými filmy. Máme pro vás připravených 10 otázek.
Než herec přijde před kameru a pronese první větu, má už za sebou štáb kus práce, kterou divák většinou ani nezaregistruje. Režisér není jen ten, kdo na place řekne „akce“ a o pár vteřin později „střih“. Pokud všechno funguje, nosí film nejdřív dlouho v hlavě. Teprve potom přijde ta méně viditelná, zato těžší část: dostat představu z papíru a z hlavy do konkrétního obrazu. Záběr, světlo, pohyb kamery. Bez režiséra to zkrátka nejde. V našem kvízu na In-Lifestyle máte za úkol správně přiřadit režiséra ke konkrétnímu filmu.
Co má režisér hotové, než se vůbec řekne první klapka
Začíná se scénářem. Režisér ho ale nečte stejně jako herec, producent nebo člověk, který se k textu dostal jen jako první čtenář. Nesleduje pouze děj. Hledá rytmus, promýšlí tempo, náladu jednotlivých scén a taky to, odkud se na postavu vlastně bude dívat kamera. Půjde blízko k obličeji? Zůstane dál, aby bylo vidět prostředí? Vydrží scéna v jednom delším záběru, nebo bude potřeba ji poskládat z detailů? Z podobných poznámek a rozhodnutí postupně vzniká režijní scénář.
Jenže papír je jedna věc. Plac druhá. Herec se v replice zasekne, počasí se během pár minut otočí, světlo uteče za mrak nebo naopak pálí tam, kam nemá. Rekvizita, která na zkoušce držela, nevydrží ani první ostrou. Režisér v takové chvíli nemá luxus dlouhého přemýšlení. Musí rozhodnout hned a přitom neztratit film jako celek. Kolem něj stojí kameraman, zvukař, kostymérka, maskér, asistenti a další lidé, kteří čekají na pokyn.
Kvíz: Nejslavnější role legendárních českých herců v 10 otázkách nepozná zdaleka každý
A ani po poslední klapce není hotovo. Ve střižně se z natočeného materiálu teprve skládá film, který nakonec uvidí divák. Vybírají se záběry, přesouvají scény, krátí se pauzy nebo se naopak nechávají delší, než se původně plánovalo. Přibývá hudba, ruchy, zvukový design. Tam se může příběh najednou nadechnout. Nebo taky ztratit směr. Není výjimkou, že výsledné vyznění filmu dopadne trochu jinak, než sliboval původní scénář.
Česká kinematografie má za sebou dlouhé desítky let a s nimi i filmy, které se usadily v paměti několika generací. Komedie, jejichž hlášky se pořád vracejí v běžné řeči. Dramata, po kterých člověk ještě chvíli mlčí. Pohádky, na nichž mnozí vyrostli a později je pouštěli vlastním dětem. U každého takového titulu je podepsaný režisér, i když jeho jméno si divák někdy vybaví až po kratším přemýšlení.
Zkuste si v našem kvízu projít, kdo stojí za filmy, které možná znáte nazpaměť. Některé odpovědi naskočí okamžitě. U jiných se člověk klidně na chvíli zasekne. Tak do toho.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie
Tento příspěvek Velký kvíz o režisérech slavných českých filmů: Kdo zodpoví více než 8/10 otázek, ten patří mezi znalce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.