V roce 1958 dorazily z bruselské světové výstavy do Československa katalogy a vzorky materiálů, jaké tuzemští nábytkáři dlouho neviděli. Jiří Jiroutek z nich podle vlastních slov vycházel, když navrhoval barevnou komodu pro běžné byty. Zadání znělo prostě: levný sektorový nábytek, který si dovolí každý. Řada U-450 se pak vyráběla dvacet let a do domácností putovaly miliony kusů. Model U-453 z téže řady dnes figuruje na galerijní platformě za částku, za kterou by se daly pořídit hned dvě dražší kuchyňské sestavy KNOXHULT. Z nejobyčejnějšího vybavení paneláku se stal sběratelský artikl a kupci za něj platí podle velmi konkrétních pravidel.
Ceny Jiroutkových komod v roce 2026: od pětistovky po desítky tisíc
Trh s bruselským nábytkem se rozvrstvil do tří pater. Na spodním leží bazarové inzeráty, kde se prodávají kusy v nálezovém stavu. Prostřední patro tvoří renovátoři. Nahoře sedí zahraniční galerie, které Jiroutka prezentují jako středoevropský designový klenot.
Kde Co Cena Bazoš jednotlivé komody U-450, U-452, U-460 cca 900 až 6 500 Kč Bazoš rozsáhlá sestava U-450 19 900 Kč Sbazar barevná U-460, 165 × 45 × 76 cm, se zámkem a klíčem 10 000 Kč Nanovo renovované a obnovené skříňky 18 150 až 25 950 Kč 1stDibs plně renovovaná U-450 cca 43 800 Kč 1stDibs U-453 cca 54 300 Kč
Galerijní nabídka jde ještě výš. V přehledu Jiroutkových příborníků na 1stDibs se objevují modely U-460 za 4 800 až 5 200 dolarů, tedy zhruba 107 až 116 tisíc korun. Jde o nabídkové ceny, ale ukazují, kam se laťka v zahraničí posunula.
Rozdíl mezi bazarovou komodou a už renovovaným exemplářem tak snadno dosáhne pětinásobku. U galerijního kusu klidně i desetinásobku.
KNOXHULT proti Jiroutkovi: kuchyně za cenu jedné komody
Měřítkem nové kuchyně je pro toto srovnání základní modulová řada, tedy taková, jakou si člověk odveze z obchodního domu a smontuje o víkendu. Česká IKEA nabízí v sérii
KNOXHULT tyto sestavy: 120 cm za 3 400 Kč, 180 cm za 4 750 až 5 700 Kč, 220 cm za 6 450 až 6 700 Kč, 240 cm za 7 900 Kč, inspirační sestavu bez spotřebičů za 12 398 Kč.
Galerijní U-453 vyjde zhruba na šestnáct nejmenších kuchyní, případně na sedm nejdelších. I nejlevnější renovovaná skříňka od Nanova překoná cenou celou inspirační sestavu KNOXHULT. Komoda, která kdysi měla být cenově nejdostupnější volbou, dnes cenou převyšuje kompletní vybavení kuchyně.
Celá situace má i ironický rozměr. Právě IKEA otevřela 5. září 1991 v pražském obchodním domě DBK svou první československou prodejnu a podle vlastního ohlédnutí přinesla široký výběr, okamžitý odvoz a skandinávský styl. Před rokem 1989 přitom podle historie DBK vládla omezená nabídka a na kuchyně či ložnice se stály pořadníky. Mnoho domácností pak starý sektorový nábytek z bytů postupně vyměňovalo a leckterá Jiroutkova komoda skončila ve sklepě, na chatě nebo u popelnic. Řetězec, který ji kdysi vytlačil, dnes slouží jako cenová kotva, vůči níž její hodnota vyniká.
Lamináty, dýha a ručně leštěná čela, které sériová výroba nezkopíruje
Kouzlo komody U-450 tkví v materiálové skladbě. Galerijní popis plně renovované U-450 uvádí bukové dřevo, dýhu, překližku a laminát. Restaurátor Pavel Kratochvíl u modelu U-453 rozepisuje konstrukci podrobněji: podnož ze smrku dýhovaného bukem, masivní bukové nohy, korpus z dřevotřísky dýhované dubem, zásuvky z překližky a MDF a lakovaná čela.
Ruční práce se projevuje hlavně při obnově. U konkrétní U-453 nabízené na 1stDibs prodejce popisuje původní překližkové zásuvky, čištění ocelovou vlnou, ošetření tvrdým voskovým olejem a ručně leštěná původní barevná čela. Každý takový kus nese vlastní historii povrchu: škrábance zahlazené rukou a odstín laku, který šedesát let zrál na slunci v obýváku.
Nábytkový řetězec umí vyrobit laminátovou desku i dýhovaný korpus. Dodat k nim autorský návrh z roku 1958, štítek Interiér Praha a patinu ovšem nedokáže. Tyto vrstvy vznikají jen časem a zpětně je nikdo nevyrobí.
Platí to i pro autorizovanou novovýrobu. Nanovo v roce 2018 navázalo s Jiroutkem spolupráci, obnovilo výrobu podle původních nákresů a získalo výhradní právo na novou verzi řady U-450. První znovu vyrobená komoda se tehdy objevila v dobročinné aukci Nadace Via s vyvolávací cenou 20 000 Kč. Reedice je legitimní designový produkt, sběratelé ale rozlišují mezi ní a kusem, který opustil továrnu v šedesátých letech.
Cenu zvedá štítek, zámek a původ
Kdyby komodám přidávala na ceně jen vzpomínka na dětství, prodávaly by se všechny. Aukro přitom ukazuje opak. Komoda označená jako Jiroutek U-450 v pěkném stavu s vyvolávací cenou 500 Kč skončila 4. dubna 2026 bez jediného příhozu. Sedmidílný komplet U-450 a U-453 za 12 000 Kč také nenašel kupce. Jméno designéra v názvu inzerátu zjevně nestačí.
Kupci platí za jistotu. Databáze Czech Grand Design označuje U-453 za model, který by Jiroutkovi sám o sobě zajistil slávu, a připomíná, že v celé sérii U-450 dokázal propojit estetiku bruselského stylu s dostupností pro široký okruh lidí. Sám autor v rozhovoru pro i60 vysvětlil, že řada měla dvacet samostatných komponentů a o jejím úspěchu rozhodla cena.
Právě masové rozšíření dnes vytváří paradox. Původních kusů existuje spousta, ovšem zachovalých, kompletních a doložitelných ubývá. Cenu tedy určují hmatatelné detaily:
čitelný štítek výrobce, funkční zámek s původním klíčem, nepoškozená dýha a dobové úchytky, přesně identifikovaný model, kvalitní renovace s dokumentací.
Odborná obnova přitom něco stojí. Ceník Atelieru Fiala uvádí za kompletní renovaci dýhované třízásuvkové komody 25 až 30 tisíc korun. To je víc, než za kolik se prodává většina bazarových kusů. Podle nás se proto renovace vyplatí hlavně u ověřeného a atraktivního modelu, třeba právě U-453 nebo U-460.
Jak poznat, že komoda po babičce má hodnotu
U nižších modelů se rozměry často pohybují kolem 110 × 45 × 76 cm. Typickým poznávacím znamením jsou šikmé subtilní nožky, posuvná dvířka nebo barevné zásuvky. Hledejte modelové označení U-450, U-452, U-453, U-458 či U-460 a štítek Interiér Praha nebo konkrétního závodu.
Před renovací se vyplatí zarazit. Agresivní broušení, amatérské přelakování nebo výměna původních úchytek dokážou hodnotu srazit rychleji než léta ve sklepě. Lepší je nejdřív nafotit současný stav, štítky, zámky i poškození a poradit se s restaurátorem.
Pro prodej platí jednoduchá posloupnost. Bazoš, Sbazar nebo Aukro poslouží k rychlému obchodu, vyšší částku ovšem přinese jen pečlivá prezentace se snímky zad, spodní strany, štítku a detailů dýhy. Nejvyšších cenových hladin se dosahuje přes specializované renovátory či zahraniční galerie, kde se Jiroutkovy kusy nabízejí za násobky domácích cen. Kdo zjistí, že mu ve sklepě stojí kompletní U-453 s klíčem, drží v rukou kus, za který by pořídil celou novou kuchyň.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková