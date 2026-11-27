Péče o stárnoucí rodiče může člověku převrátit život mrknutím oka. Zatímco se snaží zajistit jim důstojné stáří, přichází o vlastní čas, síly i zdraví.
Zvládat péči o stárnoucí rodiče patří k situacím, na které člověka jen málokdo dokáže předem připravit. Když se navíc zdravotní stav zhorší oběma najednou, může se z původní snahy pomáhat blízkým stát každodenní vyčerpávající povinnost. Do redakce In-Lifestyle nám napsala čtenářka Alena, která se ocitla právě v takové situaci.
Když se z dcery stane pečovatelka na plný úvazek
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Nejdřív to začalo mámou, potom se k ní přidal i táta. Předtím měli svůj domov, své zvyky a alespoň zčásti se dokázali postarat sami o sebe. Pak se ale vše změnilo,“ začala své vyprávění paní Alena. Péče o jednoho nemohoucího člověka je už tak náročná sama o sobě. A když jsou na ní závislí dva rodiče, nezbývá už mnoho prostoru na odpočinek. Přibývají léky, převlékání, hygiena, jídlo, kontroly a kolikrát i noční vstávání. Člověk musí myslet zkrátka na všechno, a prakticky sám, protože někdy stačí jediná zapomenutá dávka nebo chvilka nepozornosti a může nastat problém, anebo se v horším případě přihodí i nějaké nešťěstí.
Zpočátku si skoro každý řekne, že to zvládne. Jde přece o rodiče, kteří se o něj kdysi starali. Jenže dny se mění v týdny a týdny v měsíce. Stejně jako v případě Aleny. Vlastní potřeby odsouvala, přestávala se vídat s přáteli, neměla čas na koníčky a mnohdy ani na obyčejný klidný spánek. Její život se začal točit jen kolem zdravotního stavu dvou dalších lidí. A pak přišel den, kdy už nemohla dál. „
Ne že bych rodiče nemilovala, ale čím dál víc jsem měla pocit, že moje síly nejsou nekonečné,“ svěřila se čtenářka. A tato žena, která chtěla vše zvládnout sama, nakonec skončila v péči psychiatra. Zůstala v ní nejen vzpomínka na náročné období a strach z vlastního stáří a toho, co to bude znamenat pro její děti.
„Tchyně mě a manžela málem rozeštvala,“ říká paní Ilona. Dnes ji prosí o střechu nad hlavou
Když rodina nemá kam rodiče umístit
Podobné příběhy bohužel nejsou nijak výjimečné. Rodinná péče kolikrát stojí na jednom člověku, který se snaží skloubit zaměstnání, vlastní domácnost, partnerský život a potřeby rodičů. A ne každý má sourozence, kteří se mohou vystřídat, partnera ochotného převzít třeba část povinností nebo dostatečně velký byt, kam by se vůbec rodič mohl nastěhovat.
Foto: Freepik, důchodkyně, ilustrační foto
Konkrétně bydlení bývá jednou z největších překážek. Mnoho lidí samo řeší vysoké náklady na bydlení nebo žije v malém bytě, kde není místo pro dalšího člověka, natož pro někoho, kdo potřebuje bezbariérové prostředí a každodenní pomoc. Sociální služby sice existují, ale jejich dostupnost, kapacita i cena mohou být pro rodiny nemalým problémem. Čekání na vhodné místo nebo shánění terénní péče navíc často přichází ve chvíli, kdy už rodina potřebuje pomoc okamžitě.
MPSV nabízí aspoň přehled možných příspěvků, které se vyplatí sledovat. Samotná existence těchto možností ale ještě neznamená, že se k potřebné pomoci rodina dostane včas. Musíme rodičům vrátit všechno, co pro nás udělali?
Je přirozené chtít rodičům pomoci. Mnozí si říkají, že jim přece dluží péči za roky, kdy se oni starali o ně. Jenže mezi vděčností a úplným obětováním vlastního života je stále velký rozdíl. Ne každý rodič měl ke svým dětem hezký vztah, ne každý má stejné zdravotní potřeby a ne každé dítě má stejné možnosti. Někdy je nejlepším řešením společná domácnost a každodenní pomoc. Jindy terénní služba, odlehčovací péče nebo pobytové zařízení. A někdy je nutné přiznat, že vlastní síly nestačí. To nemusí znamenat zradu ani nedostatek lásky. Vyčerpaný člověk totiž nedokáže dlouhodobě dobře pečovat o druhého.
Možná nejbolestnější otázka přichází až potom: Jestliže dnes obětujeme všechno, abychom rodičům zajistili důstojné stáří, kdo jednou pomůže nám? Alena, která se starala o oba rodiče, dnes říká, že se svého stáří bojí. Je jí téměř sedmdesát a vzpomínky na náročné období má stále v sobě. Přemýšlí, zda jednou nebude pro své děti stejnou zátěží, jakou byli její rodiče pro ni. Je to obava, kterou nelze odbýt jednoduchým ujištěním, že děti se přece postarají. Dnešní generace řeší vlastní bydlení, práci, hypotéky a péči o své děti. Představa, že k tomu všemu přibude ještě nepřetržitá péče o nemohoucího rodiče, může být děsivá.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného na základě emailu od čtenářky
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„Starala jsem se o rodiče, až jsem se sama zhroutila,“ říká paní Alena. Dnes se bojí, že její děti čeká stejný osud byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.