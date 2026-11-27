V úterý 25. srpna 1835 vyšel newyorský The Sun s nenápadným titulkem „Velké astronomické objevy“. Text se tvářil jako převzatá zpráva z odborného časopisu Supplement to the Edinburgh Journal of Science a jeho hrdinou byl sir John Herschel, nejslavnější astronom té doby. Ten podle novin z Mysu Dobré naděje zahlédl na Měsíci vodu i vegetaci. Během následujícího týdne přibývala jedna senzace za druhou, až seriál vyvrcholil popisem chlupatých humanoidů, kteří se slunili na skalách a bavili se mezi sebou. Celý příběh si dnes můžete přečíst v přepisu prvního dílu na
Museum of Hoaxes. Vymyšlené bylo všechno. Přesto se šestidílná fikce rozběhla po amerických redakcích i přes oceán a do dějin vešla jako Great Moon Hoax, tedy Velký měsíční podvod. Fantazie sama by k tomu nestačila. Rozhodující bylo, jak pečlivě autor oblékl výmysl do kabátu vědy. Měsíční krajina s mákem, bizony a jednorožci
Seriál zpočátku šetřil efekty. Druhý díl z 26. srpna vylíčil, jak se v okuláru obřího dalekohledu objevily rudé květy podobné máku. Potom přišly porosty připomínající tisy a jedle, zelené pláně a vnitřní moře s modrou hladinou. Nechyběly pláže z bělostného písku ani vodopády.
Pak se krajina zabydlela. Mezi stromy se pásla stáda tvorů podobných bizonům, kolem prošel modrošedý živočich s jediným rohem a nad vodou kroužili ptáci. Vypravěč přitom nepřeháněl nadšení. Popisoval s chladnou přesností přírodovědce, který si zapisuje do terénního deníku.
Vrchol přišel ve třetím a čtvrtém díle. Badatelé údajně spatřili bytosti, jimž přidělili latinské jméno Vespertilio-homo, volně přeloženo „netopýrolid“. Měřily asi 1,2 metru, chodily vzpřímeně a pokrývala je srst barvy mědi. Na zádech nosily složená křídla z tenké blány a jejich tváře působily inteligentněji než obličej orangutana. Podle textu gestikulovaly, konverzovaly a koupaly se. Žily ve skupinách. Čtenář tak dostal hotovou etnografii, nikoli jen strašidlo.
Slavné jméno a neexistující časopis: anatomie vědecké důvěryhodnosti
Klíčem k úspěchu bylo Herschelovo jméno. Astronom skutečně pobýval u Kapského Města a mapoval tam jižní oblohu. Tuhle informaci si vzdělanější Američané mohli ověřit, a právě to dodávalo zbytku vyprávění pevnou půdu. Podvod se přilepil k reálnému faktu jako jmenovka k saku.
Druhou oporu tvořil zdroj. Edinburgh Journal of Science opravdu existoval a měl dobrou pověst. V roce 1835 už ovšem nevycházel, což v New Yorku věděl málokdo. Text navíc zmiňoval fiktivního zpravodaje dr. Andrewa Granta, Herschelova asistenta, který měl celé pozorování popsat.
Třetí ingrediencí byla technika. Seriál podrobně rozebíral konstrukci dalekohledu, jehož čočka měla mít v průměru zhruba 7,3 metru a nabízet zvětšení 42 000krát. Uváděl data, rozměry i odkazy na dobovou měsíční mapu. Na jednom místě vypravěč s vážnou tváří oznámil, že matematické důkazy vynechává, protože by běžného čtenáře jen unavily. Šlo podle nás o nejchytřejší tah celé mystifikace. Kdo by se odvážil zpochybnit výpočty, které mu redakce zdvořile ušetřila?
VIDEO Penny press a týdny na lodi: proč nikdo nemohl rychle zavolat do Edinburghu
The Sun patřil k takzvané penny press, levným plátkům za jeden cent. Stavěly na pouličním prodeji, vysokém nákladu a senzacích, které přitáhnou kolemjdoucí. Vymyšlený vědecký objev do tohoto byznysu zapadal dokonale.
Rozhodující výhodou byl čas. Transatlantický telegrafní kabel tehdy neexistoval a zprávy z Evropy přivážely plachetnice. Kdo chtěl zjistit, zda skotský časopis něco takového opravdu otiskl, musel čekat týdny. Redakce s touto prodlevou otevřeně počítala. Když se objevily pochyby, The Sun prohlásil, že vyčkává na potvrzení z Anglie či Skotska.
K tomu se přidávala dobová atmosféra. Astronomie zažívala rozmach, optika se zlepšovala a o obyvatelích jiných světů vážně debatovali i duchovní a učenci. Představa, že výkonnější přístroj konečně odhalí měsíční civilizaci, tak zněla spíš odvážně než bláznivě.
Ostatní listy seriál ochotně přetiskovaly a příběh se valil napříč zemí. The Sun se během série chlubil nákladem 19 360 výtisků. Zisk ale plynul hlavně odjinud: od 31. srpna redakce prodávala zvláštní brožuru s kompletním textem a k ní litografie měsíčních výjevů. Seriál nikdy jasně neodvolala.
Locke, Poe a astronom, kterého hoax pronásledoval
Za seriálem stál nejspíš Richard Adams Locke, tehdejší redaktor The Sun s univerzitním vzděláním a vytříbeným perem. Konkurenční New York Herald ho označil za autora už 31. srpna v článku „Astronomický podvod vysvětlen“, kde také upozornil, že edinburský časopis zanikl roku 1833. Locke se nejprve k ničemu nehlásil. Později se ale veřejně podepisoval jako „autor měsíčního podvodu“ a v roce 1840 tvrdil, že šlo o satiru na zbožné spekulace o obyvatelích cizích planet. V srpnu 1835 ovšem nic satiru neprozrazovalo.
Nejhlasitěji se ozval Edgar Allan Poe. Jeho povídka o Hansi Pfaallovi, cestovateli na Měsíc, vyšla v časopise Southern Literary Messenger asi tři týdny před seriálem. Poe upozorňoval, že oba texty kombinují zahraniční zdroj s vědeckými podrobnostmi. Nakonec však připustil, že Lockovi věří, když tvrdí, že jeho povídku neznal. V
dodatku k Hansi Pfaallovi z roku 1840 pak Poe hoax rozebral: při udávaném zvětšení by Měsíc vypadal jako z dálky přes osm kilometrů, takže rozeznat květiny nebo ptačí oči by nešlo.
Poe se k žánru vrátil o devět let později. Jeho Balonový podvod vyšel v The Sun 13. dubna 1844 a líčil přelet Atlantiku balonem za 75 hodin. Rozdíl je výmluvný: tentokrát redakce už po dvou dnech opatrně oznámila, že zpráva zřejmě nebyla potvrzena.
Herschel se o všem dozvěděl v Africe. Zprvu se prý smál, že jeho skutečná pozorování budou vedle americké fantazie působit nudně. Humor ho však brzy přešel. Tetě Caroline si posteskl, že ho kvůli tomu otravují ze všech stran, a v neodeslaném dopise z roku 1836 odmítl jakoukoli účast na nesmyslech spojovaných s jeho jménem. Mezitím seriál překročil oceán. Do konce září 1835 se objevil v evropském tisku a dočkal se překladů do francouzštiny, němčiny, italštiny i velštiny. Sankce nepřišly, veřejnost se spíš bavila.
Stejný trik v éře sdílení: jak poznat falešnou vědu
Mechanismus z roku 1835 dodnes funguje. Slavné jméno nahradil „harvardský profesor“ bez příjmení, edinburský časopis odkaz na studii, kterou nikdo nedohledá, a čočku o průměru sedmi metrů graf bez popisků. Plachetnice zmizely. Jejich roli převzala rychlost, s jakou se příspěvek rozšíří dřív, než si ho kdokoli prověří.
Obrana se opírá o metodu, které knihovníci říkají laterální čtení. Minnesotská univerzita ji ve svém
průvodci SIFT shrnuje do čtyř kroků: Zastavit se dřív, než text pošlete dál. Prověřit zdroj jinde než na stránce, která ho cituje. Najít lepší pokrytí u důvěryhodných médií nebo institucí. Dohledat originál citace, obrázku či studie a zkontrolovat datum.
Zpozornět byste měli hlavně u podezřele přesného čísla bez metodiky, u autority, kterou nelze ověřit, a u chybějícího primárního zdroje. Locke by s takovým čtenářem neuspěl. Tomu by stačilo zjistit, že edinburský časopis dva roky nevychází.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková