Sportovní svět přišel o mimořádný talent. Mladá Nizozemka po sobě zanechala nejen rekordy, ale i příběh o odvaze, životních změnách a těžké nemoci.
Není to tolik let, co patřila mezi nejvýraznější osobnosti světového freedivingu a dokázala překonávat hranice, které se zdály prakticky nepředstavitelné. Její život však nečekaně nabral jiný směr, když jí vážná nemoc překazila další sportovní plány. Místo závodních výkonů se začala věnovat medicíně a pomáhat druhým. Nyní přišla zpráva, která její blízké i sportovní komunitu hluboce zasáhla. Bývalá světová rekordmanka Jeanine Irina Grasmeijerová zemřela ve věku pouhých 33 let. Okolnosti jejího úmrtí zatím známy nejsou.
Z dovolené až na samotný vrchol světového sportu
Zpráva o úmrtí nizozemské freediverky Jeanine Iriny Grasmeijerové zasáhla nejenom její nejbližší, ale také mezinárodní potápěčskou komunitu. Zemřela 16. listopadu 2026 ve věku pouhých 33 let. O jejím odchodu dala vědět rodina prostřednictvím sociálních sítí. Konkrétní příčinu smrti však příbuzní nezveřejnili. „Byla to milá, spontánní, dobrodružná a silná žena. Žádná výzva pro ni nebyla nemožná, a když se pro něco rozhodla, šla za tím ze všech sil. Dotkla se životů mnoha lidí a její památka s námi zůstane navždy,“ uvedli pozůstalí.
Její cesta k vrcholovému sportu přitom začala nenápadně, hezky krůček po krůčku. Lásku k potápění objevila během svého pobytu v Thajsku. Zpočátku šlo „jen“ o naprostou fascinaci podmořským světem, jeho tvory a florou. Postupně se ale z koníčku stala doslova vášeň, které v závěru zasvětila nemalou část života.
Devadesát metrů pod hladinou bez kyslíkové lahve
Grasmeijerová se specializovala na freediving, což je potápění na jediný nádech bez dýchacího přístroje. V roce 2013 na sebe upozornila mimořádným výkonem, když v disciplíně Free Immersion dosáhla neuvěřitelné hloubky 90 metrů. Bylo jí tehdy jen 20 let. Ještě větší úspěch přišel o tři roky později. V září 2016 se na závodech DeepSea Challenge na ostrově Bonaire ponořila do hloubky 92 metrů. Pod hladinou strávila 3 minuty a 46 sekund, uvedl Bild. Ženský světový rekord následně vydržel až do července 2018, kdy jej překonala Italka Alessia Zecchiniová, uvedla organizace AIDA Netherlands.
Zemřel hudební producent Ian „Molly“ Meldrum, který pomáhal Madonně i AC/DC: Kdysi pobavil i budoucího krále Karla III.
Neexcelovala navíc jen v jediné disciplíně. V roce 2012 zvládla při statickém apnoe zadržet dech na 6 minut a 31 sekund. O rok později vytvořila nizozemský rekord také v dynamickém potápění s monoploutví, když pod vodou překonala vzdálenost 178 metrů.
Nemoc změnila její životní směřování
Za úspěchy se však zaplatila tvrdou daň. Grasmeijerová nakonec závodní potápění opustila poté, co jí byla diagnostikována autoimunitní choroba. O konkrétním onemocnění ani jeho průběhu spolehlivé informace nemáme. Informace o zdravotních problémech se objevily v osobní vzpomínce podvodního fotografa Daana Verhoevena, který sportovkyni znal. Ani její rodina však příčinu úmrtí oficiálně nepotvrdila, informoval magazín DIVE Magazine.
Autoimunitní onemocnění obecně vznikají tehdy, když imunitní systém chybně napadá vlastní tkáně organismu. Existuje mnoho různých druhů a jejich projevy se výrazně liší. Některá postihují například klouby, jiná kůži, nervový systém nebo vnitřní orgány. Bez znalosti konkrétní diagnózy ale nelze posuzovat, jaké obtíže měla právě nizozemská sportovkyně.
Po ukončení závodní kariéry se rozhodla vydat jiným směrem. V Maastrichtu vystudovala medicínu a stala se lékařkou. Zároveň zůstala spojená s freedivingovou komunitou, kde působila také jako instruktorka a předávala své zkušenosti dalším zájemcům. Na SvětěKreativity.cz jsme informovali i o dalším úmrtí, a to bývalého veslaře Oldřicha Svojanovského.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Bild, Wikipedie, DIVE Magazine, AIDA Netherlands, Facebook Jeanine Grasmeijer
Článek Zemřela rekordmanka Jeanine Grasmeijerová. Na jediný nádech se ponořila do 92 metrů, později se stala lékařkou pochází z webu Světkreativity.