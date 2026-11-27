V našem kvízu se ukáže, zda víte, ve kterém filmu poprvé stanul před kamerou Ivan Trojan nebo Petr Čepek. Náš kvíz o prvních rolích slavných českých herců prověří, zda patříte mezi skutečné znalce.
Český film má celou řadu hereckých osobností, které se nesmazatelně zapsaly do jeho historie. Některé z nich provázely diváky už od první republiky, jiné se před kamerou začaly objevovat až v době normalizace nebo po sametové revoluci. Jejich tváře známe z desítek komedií, dramat, pohádek i televizních seriálů. V našem kvízu na In-Lifestyle si ale budete muset vzpomenout, ve kterých snímcích se objevili úplně poprvé.
Každý nějak začínal
Starší generace herců dala české kinematografii skutečné legendy. Rudolf Hrušínský dokázal zahrát laskavé i velmi rozporuplné postavy a jeho výkony ve filmech jako Spalovač mrtvol nebo Rozmarné léto patří k hereckým pokladům. Jiřina Bohdalová zase bavila diváky v komediích, pohádkách i dramatických rolích a její nezaměnitelný hlas znají také celé generace dětí. Výraznou stopu zanechali rovněž Radoslav Brzobohatý a Josef Kemr, kteří dokázali i z menších rolí vytvořit nezapomenutelné filmové postavy.
Na jejich práci navázali další skvělí herci a herečky. Iva Janžurová, Vladimír Menšík nebo Oldřich Kaiser ukázali, jak široký může být komediální talent, zatímco další osobnosti excelovaly především v dramatických rolích. Mnozí z těchto herců začínali před kamerou už jako děti nebo studenti a jejich první filmové zkušenosti dnes působí jako zajímavá připomínka toho, jak dlouhou cestu mají za sebou.
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Z mladší herecké generace patří k výrazným osobnostem například Ivan Trojan, Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Tatiana Dyková nebo Jiří Langmajer. Někteří se proslavili až po třicítce, jiní dostali první příležitost ještě v dospívání. A ne vždy platí, že jejich debutovým snímkem byl právě film, který je později proslavil. Někdy šlo o drobnou epizodní roli, jindy o nenápadný film, na který si dnes vzpomene jen málokdo. V našem kvízu si můžete ověřit, jak dobře znáte herecké začátky známých českých tváří. Čeká vás deset otázek, které prověří nejen znalost filmových klasik, ale také paměť na méně známé snímky. Dokážete správně přiřadit slavné herce k jejich prvním filmovým rolím?
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Filmový přehled, Wikipedie, Wikipedie
Tento příspěvek Kvíz na téma filmové debuty slavných českých herců: Pro mladší ročníky bude úspěch i 6/10 bodů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.