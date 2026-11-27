Washington a Peking utíkají Bruselu v mnoha technologiích, včetně těch kvantových. Češi a další Evropané sice patří mezi špičku, ale zatím pouze ve výzkumu, ne v jeho převedení do praxe. Chystají se změny, které mají tento trend zvrátit.
Kvantová mechanika je základní fyzikální teorie, která popisuje chování přírody v mikrosvětě – tedy na úrovni atomů a dalších elementárních částic.
Už dávno ale nejde pouze o abstraktní debaty nebo téma pro sci-fi literaturu a filmy. Vědci a inovátoři už dokáží vyvinout technologie, které využívají jevy kvantové mechaniky k výpočtům, zabezpečení komunikace a extrémně přesnému měření.
„Bezprostřední uplatnění se v blízké budoucnosti dotkne komunikace, senzoriky a výhledově kvantového počítání. Je možné očekávat zásadní změny v oblasti farmaceutických aplikací, kvantové chemie a optimalizace v širokém slova smyslu,“ vysvětlil Igor Jex, fyzik a vysokoškolský pedagog působící na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Kvantové technologie do budoucna pomohou hlavně tam, kde dnešní přístroje nestačí svou rychlostí ani přesností. Urychlí vývoj nových léků na vzácné nemoci a pomohou vynalézt lepší materiály, například pro baterie s dlouhou výdrží. Přinesou také prakticky neprolomitelné zabezpečení bankovních účtů a citlivých dat, zpřesní lékařská vyšetření, umožní spolehlivou navigaci i bez signálu GPS a pomohou lépe řídit dopravu nebo předpovídat počasí.
Jedna věc se podle Jexe ale čekat nedá – že kvantové počítače úplně nahradí ty klasické. „Budoucnost budou hybridní systémy, kdy budou tyto systémy pracovat spolu, a ne vedle sebe,“ popsal. Běžné úkoly zůstanou na klasických čipech, ty nejsložitější převezmou kvantové systémy.
Evropané umí výzkum
Pokud jde o roli Evropy v rozvoji těchto technologií, obzvlášť v oblasti základního výzkumu je velice silná. Dokáže konkurovat ostatním velkým hráčům, tedy USA nebo Číně.
„Na druhé straně je symptomatické pro Evropu, že přenos do technologií s konkrétním ekonomickým efektem je slabší. Příkladem mohou být aktivity v Číně, kde kvantový satelit nebo velké kvantové sítě jsou realitou, zatímco v Evropě jsou ve stádiu zrodu. Podobně USA nabízí svá kvantová řešení pomocí kvantových počítačů celému světu,“ upozornil Jex.
Ve střední Evropě dnes státy stavějí své digitální systémy převážně na amerických technologiích. Od kancelářských aplikací přes cloudovou infrastrukturu až po nástroje kyberbezpečnosti a nástroje AI.
To však neznamená, že Evropané chtějí „usnout na vavřínech“. Na kontinentu se podle Jexe jako konkurenční projekt buduje kvantová EURO.QCI síť, a ČR je její aktivní součástí. Cílem je mít mimořádně bezpečnou komunikační síť propojující všechny státy EU i její zámořská území, a ochránit tak kritickou infrastrukturu a citlivá data vlád, nemocnic, energetiky či bankovnictví před kybernetickými útoky.
„Prostřednictvím HPC center se buduje potenciál pro kvantové počítání a za zmínku také stojí senzorika a kvantová detekce používaná pro kvantové gravimetry nebo lékařské aplikace,“ vyjmenoval další evropská „želízka v ohni“ odborník.
Češi na špičce
Také Češi mají v tomto segmentu dobré jméno. Igor Jex zmínil několik center, které v ČR produkují špičkový výzkum v oblasti kvantových technologií. Jedná se o Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR, Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a „jeho“ České vysoké učení technické v Praze. Například v ostravském centru IT4Innovations pak funguje kvantový počítač VLQ.
„Transfer technologii pokulhává, projekt CZ.QCI (česká část zmíněné evropské sítě, pozn. red.) může v tomto směru pomoci,“ věří Jex.
České kvantové komunitě rozhodně nelze upřít, že je aktivní. Zrovna tento týden se v Brně konala konference Quantum Day 2026, šlo o čtvrtý ročník. Tentokrát účastníci řešili podporu kvantových startupů, projekty v oblasti obranných kvantových technologií nebo tzv. postkvantovou kryptografii (ochrana dat před útoky klasických i budoucích kvantových počítačů).
Necelý rok pak na státní úrovni existuje Národní strategie pro kvantové technologie.
„Kromě celkového cíle vytvoření inovativního, udržitelného a bezpečného kvantového ekosystému ČR, který propojuje výzkum, vývoj, vzdělávání, průmysl a státní správu pro podporu ekonomického rozvoje a technologického pokroku, klade strategie důraz na rozvoj kompetencí v oblasti kvantových výpočtů a simulací, kvantové komunikace, kvantové senzoriky, kvantové metrologie a kvantových materiálů,“ píše Úřad vlády ČR.
Co přinese Kvantový akt?
Pozadu nechce zůstat ani Brusel. Na strategii Quantum Europe z loňského léta proto teď Evropská komise navazuje konkrétní legislativou, tzv. aktem o kvantových technologiích (Quantum Act). Reagovat chce na zmíněný trend, kdy se kvantové technologie přesouvají z laboratoří k produktům a službám.
„Evropa musí zrychlit tempo. Prostřednictvím aktu o kvantových technologiích zavádíme klíčové prvky, které nám umožní proměnit náš špičkový kvantový výzkum v průmyslové kapacity, posílit kritické dodavatelské řetězce a připravit se na kybernetická rizika spojená s kvantovým počítáním,“ nastínila plány výkonná místopředsedkyně Komise pro technologickou suverenitu, bezpečnost a demokracii Henna Virkkunen.
Co konkrétně se má tedy změnit? Nařízení by mělo zjednodušit a sjednotit roztříštěné národní strategie, podpořit talenty v oboru a usnadnit startupům i menším podnikům přístup k testovací infrastruktuře, standardizaci a veřejným zakázkám. Vzniknout by měl také nový kapitálový fond (STEF), který spojí veřejné peníze se soukromými investicemi pro škálování (exponenciální růst) firem.
Současně akt posiluje strategickou soběstačnost EU tím, že pomůže snížit závislosti na zahraničních dodavatelích a urychlí přechod kritické infrastruktury a státní správy na postkvantovou kryptografii.
Evropa je kvůli závislosti na zahraničních technologiích zranitelná. Nový balíček technologické suverenity má podpořit vybudování domácích kapacit pro AI a výrobu čipů, reakce jsou ale spíše vlažné.
Podle Jexe jsou plánované aktivity nasměrovány správným směrem. Nesmí z nich však těžit pouze západní státy.
„Bylo by dobré, aby se uplatňovaly i vůči zemím střední a východní Evropy, aby se ,technologická chudoba‘ nešířila kontinentem,“ podotkl.
Konkrétní nastavení legislativy bude záležet na tom, co si jednotlivé státy včetně Česka dokáží prosadit. Zatím jde pouze o návrh, který přistane na stole ministrům i europoslancům. V tuto chvíli není jasné, jak dlouho o něm budou jednat, půjde však minimálně o rok. Přesnější termín Komise zmiňuje pouze u fondu STEF – fungovat má se začátkem příštího víceletého rozpočtu EU, tedy od ledna 2028.