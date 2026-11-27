Receptů na vánoční cukroví je všude plno, ale Vánoce bez poctivého lineckého si doma vlastně neumím představit. Zkoušela jsem různé postupy, někdy i zbytečně překombinované, a stejně jsem se vrátila k obyčejným surovinám. Těstu jen dopřát alespoň hodinu odpočinout, to je skoro půl úspěchu. Pak se tolik netrhá, líp se válí a v troubě mu stačí opravdu jen chvilka. Po slepení za pár dní změkne tak akorát. Je to přesně ten druh cukroví, který se uloží do krabice. Člověk pak najednou nějak často potřebuje projít kolem. marmeládou
Linecké mám ráda i proto, že není náladové. Když je správný poměr mouky, másla a žloutků, těsto se dá rozumně vyválet, drží tvar a po upečení z něj nejsou rozteklé placičky. U nás doma nechávám většinu klasicky slepenou marmeládou, ale pár kousků pokaždé namočím nebo pocákám čokoládovou polevou a přidám trochu barevného sypání. Děti po nich sáhnou jako první. Tvrdí, že vypadají nejvíc svátečně.
Můj tip: Na jemné linecké se mi nejlíp osvědčilo povolené máslo, ne rozpuštěné. Těsto se spojí bez dlouhého trápení a po upečení zůstane křehké, ne tvrdé. Recept na křehké linecké vánoční cukroví
Doba přípravy těsta: 20 minut Odpočinek těsta: alespoň 1 hodina Doba pečení: 5-8 minut Počet porcí: zhruba 35-45 slepovaných kusů podle velikosti vykrajovátek Ingredience, které budeme potřebovat 350 g hladké mouky 120 g moučkového cukru 1 balení vanilkového cukru 250 g másla 3 ks žloutků 1 ks marmelády na slepování, nejlépe rybízové Čím ozdobit 1 balení čokoládové polevy 2-3 lžíce cukrového sypání Postup přípravy domácího lineckého cukroví
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, moučkový cukr a vanilkový cukr. Přidejte máslo nakrájené na menší kousky a k tomu 3 žloutky. Rukama začněte suroviny spojovat, až vznikne hladké těsto.
2. Jakmile směs drží pohromadě, přesuňte ji na lehce pomoučněnou pracovní plochu. Krátce ji dopracujte do pevné koule. Dlouhé hnětení ale lineckému nesvědčí, po upečení by mohlo být zbytečně tuhé.
3. Hotové
těsto zabalte do potravinářské fólie nebo alobalu a uložte do lednice nejméně na 1 hodinu. Tenhle krok se nevyplatí odbýt. Odpočaté těsto líp drží tvar a tolik se nechytá na váleček.
4. Odleželé těsto vyndejte z lednice a nechte ho chvíli povolit. Pracovní plochu jen zlehka poprašte
moukou a vyválejte plát silný přibližně 2-3 mm. Když je těsto moc silné, cukroví je po upečení těžší a potřebuje delší čas v troubě.
5. Vykrajovátky vykrajujte tvary podle toho, co máte doma. U poloviny kousků udělejte uprostřed otvor. Odřezky znovu spojte, krátce propracujte a pokračujte, dokud těsto nespotřebujete.
Zdroj: JustCook-cz, Vykrajovátkom vykrajujte tvary z těsta rozváleného na 2-3 mm.
6. Jednotlivé kousky přeneste na plech vyložený
pečicím papírem. Malé rozestupy nechte, i když se linecké nijak dramaticky neroztéká. Troubu předehřejte na 170-180 °C
7. Pečte zhruba
5-8 minut, podle velikosti tvarů a síly vyváleného těsta. Menší kousky je potřeba hlídat víc, umí být hotové opravdu rychle. Správně upečené linecké má jen lehce nazlátlé okraje, tmavé být nemá.
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8. Po vytažení z trouby nechte cukroví krátce dojít na plechu. Až potom ho opatrně přesuňte vychladnout, horké se snadno láme. Díly s otvorem můžete před slepováním jemně poprášit
moučkovým cukrem.
9. Spodní díly potřete
marmeládou, ideálně rybízovou, a přiklopte horním dílem. Nedávejte jí tolik, aby vytékala po stranách, ale ani jen stopové množství. Právě marmeláda pomůže tomu, že cukroví během několika dnů změkne. Zdroj: JustCook-cz, Marmeládu natírejte tak akorát, právě díky ní cukroví změkne.
10. Část slepených kousků můžete namočit nebo pocákat
čokoládovou polevou a doplnit cukrovým sypáním. Hotové linecké uložte do krabice vyložené papírem a dejte někam do chladu. Nejlepší bývá po 2-3 dnech, kdy zvláční a chutě se usadí. Redakční tip a ještě pár rad na závěr Pokud se těsto při válení drolí, nechte ho pár minut ležet na kuchyňské lince. Příliš studené máslo bývá neústupné. Když se těsto lepí na váleček, pomůže pečicí papír nebo opravdu jen lehké poprášení moukou. S moukou opatrně, jinak může těsto přijít o křehkost. Na slepování se mi nejvíc osvědčila kyselejší rybízová marmeláda, ale dobře funguje i malinová nebo meruňková. Krabici s cukrovím uchovávejte v chladu a suchu. Linecké tam bez potíží vydrží několik dnů, často i déle než týden. Pokud chcete mít várku upečenou rovnoměrně, dávejte na jeden plech podobně velké tvary. Malé hvězdičky nebo kytičky se zbarví dřív než větší kolečka a pak je snadné přehlédnout, že část plechu už má dost.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem JustCook-cz