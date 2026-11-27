České filmové klasiky známe často téměř nazpaměť, zkuste je však poznat podle několika indicií. Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře se orientujete ve slavných českých filmech.
České filmy mají jedno zvláštní kouzlo. Některé jsme viděli tolikrát, že známe zpaměti celé dialogy, přesto si je při každé další televizní repríze rádi pustíme znovu. A vůbec nezáleží na tom, jestli vznikly před dvaceti, padesáti nebo dokonce osmdesáti lety. Dobré herecké výkony, nezapomenutelné hlášky, laskavý humor a příběhy, ve kterých se často poznáváme i dnes, z nich dělají nadčasovou podívanou. Proto patří česká filmová klasika k tomu nejcennějšímu, co naše kinematografie nabízí. V našem kvízu na In-Lifestyle dostanete krátkou nápovědu a budete muset odhalit, o který snímek jde.
Česká kinematografie má co nabídnout
Řada českých snímků přitom nezaujala pouze české diváky, ale získala uznání také v zahraničí. Za všechny můžeme připomenout například oscarové filmy Ostře sledované vlaky Jiřího Menzela nebo Obchod na korze režisérů Jána Kadára a Elmara Klose. Úspěch české kinematografie ovšem nestojí jen na dramatech a filmech oceněných prestižními cenami. Velkou oblibu si získaly také komedie, pohádky a příběhy ze života obyčejných lidí, které se staly pevnou součástí naší kulturní paměti.
Mezi mimořádně oblíbené snímky patří bezpochyby Postřižiny. Režisér Jiří Menzel v roce 1980 převedl na filmové plátno stejnojmennou novelu Bohumila Hrabala a vytvořil poetický příběh odehrávající se v malebném pivovaru. V hlavních rolích excelují Magda Vášáryová jako paní sládková Maryška, Jiří Schmitzer coby její manžel Francin a Jaromír Hanzlík jako svérázný strýc Pepin. Jeho příjezd rozpoutá řadu veselých událostí. Na filmu diváky dodnes baví nejen nezaměnitelný humor, ale také atmosféra starých časů.
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Dalším klenotem české kinematografie jsou Slavnosti sněženek, které Jiří Menzel natočil podle povídkové knihy Bohumila Hrabala. Ten nás zavedl do chatové osady v Kersku, kde se setkáváme s místními obyvateli, chataři a především dvěma znepřátelenými mysliveckými spolky. Ty totiž nedokážou najít společnou řeč poté, co je zastřelen kanec, a začíná známý spor. Ve filmu se objevují Rudolf Hrušínský, Jaromír Hanzlík, Josef Somr nebo Petr Čepek a nechybí ani nezapomenutelné hlášky. Podobné filmy dokazují, že k vytvoření skvělé komedie někdy stačí obyčejní lidé, jejich drobné spory a pořádná dávka lidského humoru.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, ČSFD, NFA, Filmový přehled
Tento příspěvek Kvíz o klasických českých filmech: Na rozpoznání 10/10 slavných snímků musí stačit krátké nápovědy byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.