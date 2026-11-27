Pro dnešek jsme vybrali kvíz pro čtenáře, kteří mají slabost pro české pohádky. Zkuste určit pohádkové filmy podle toho, co se odehrávalo mimo záběr kamery.
České filmové pohádky mají u nás dlouhou tradici a patří k tomu nejlepšímu, co domácí kinematografie nabízí. Některé vznikly před desítkami let, přesto si stále nacházejí nové diváky a jejich hlášky zlidověly. Pohádkový svět plný princezen, králů, čertů a kouzelníků zkrátka nestárne. Ať už jde o klasické příběhy podle Boženy Němcové, nebo o původní filmové scénáře, české pohádky mají své nezaměnitelné kouzlo. Náš pohádkový kvíz na In-Lifestyle se ale tentokrát zaměřuje spíše na zajímavosti z natáčení.
Co se dělo za kamerou českých pohádek
Největší prostor dostávají pohádky tradičně o Vánocích. Během svátků se k televizním obrazovkám vracejí celé rodiny a pouštějí si příběhy, které znají často téměř nazpaměť. K nejoblíbenějším patří například Tři oříšky pro Popelku, které se staly vánoční klasikou nejen u nás, ale také v řadě dalších evropských zemí. Libuše Šafránková v roli Popelky, Pavel Trávníček jako princ a nezapomenutelná hudba Karla Svobody vytvořili kombinaci, která ani po letech neztrácí své kouzlo.
Za romantickými záběry zasněžených lesů a krásnými kostýmy se ale skrývá také řada zajímavých příhod. Věděli jste například, že o hlavní roli Popelky se původně uvažovalo i pro Janu Preissovou? Natáčení navíc nebylo vždy tak idylické, jak film na obrazovce vypadá. Herci se museli vyrovnávat se zimním počasím, náročnými scénami i nejrůznějšími produkčními komplikacemi. Některé zajímavosti se týkají také koní, kostýmů a míst, kde pohádka vznikala.
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Podobně pestré příběhy se odehrávaly i při natáčení dalších oblíbených pohádek. Třeba při vzniku filmu S čerty nejsou žerty došlo dokonce k požáru kostýmů a režisér si nechal kvůli své představě o pekelných ořích přebarvit koně. U jiných filmů zase překvapí množství originálních kostýmů, náročné natáčecí podmínky nebo různé změny v hereckém obsazení. Připravili jsme proto deset otázek, které prověří, jak dobře znáte nejen samotné pohádky, ale také jejich zákulisí.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Český rozhlas, Wikipedie
Tento příspěvek Velký kvíz o pohádkových filmech: Jen skuteční znalci poznají 10/10 podle zajímavostí z jejich natáčení byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.