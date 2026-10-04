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Církev podle Petráčka nepotřebuje další zákopy, ale obnovu důvěry

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V poslední době kolem sebe potkávám poměrně velké množství otevřených, přemýšlivých a hluboce věřících křesťanů – a často spíše křesťanek –, kteří mají čím dál větší problém vydržet v církvi.…
Církev podle Petráčka nepotřebuje další zákopy, ale obnovu důvěry

Církev podle Petráčka nepotřebuje další zákopy, ale obnovu důvěry

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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