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Pečenáče z bedel: Podzimní houbová klasika, která voní lesem a chutná jako vzpomínka na babiččinu kuchyni

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Bedly obalené jako řízek, osmažené dozlatova a zalité octovým nálevem. Pečenáče z bedel jsou jedna z nejlepších věcí, které si z lesní sezony můžete odnést do sklepa. Recept je jednoduchý, výsledek překvapivě dobrý.
Obrázek na recept na pečenáče z bedel

Obrázek na recept na pečenáče z bedel

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na pečenáče z bedel
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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