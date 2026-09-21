Hokejový kanonýr Kulich promluvil o vážných zdravotních problémech. Výsledky testů mu nedávaly naději

Když dvacetiletý český útočník Buffalo Sabres 1. listopadu 2025 nastoupil proti Washingtonu, v jednu chvíli si uvědomil, že neví, že je na ledě. Závratě, únava, výpadky paměti: příznaky, které se daly zaměnit za obyčejnou virózu, měly ve skutečnosti příčinu, jež mohla skončit otokem mozku, krvácením nebo mrtvicí. Následovalo deset měsíců bez hokeje, pět měsíců léků, tříhodinový zákrok na prestižní Mayo Clinic a otázka, kterou si Kulich kladl nahlas: budu ještě vůbec někdy hrát?
Hit z Vegas, který tikal jako bomba
Všechno nejspíš začalo 15. března 2025 v Las Vegas. Útočník Washingtonu Brett Howden trefil Kulicha tak, že mladý Čech musel do protokolu pro otřes mozku. Tehdy to vypadalo jako standardní záležitost: pár dní mimo, návrat, konec sezony. Jenže sraženina, která podle lékařů „s největší pravděpodobností“ vznikla právě po tomto hitu, se v létě 2025 zhoršila při letní přípravě. Další náraz během letního bruslení přidal symptomy, které už nešlo ignorovat.
Do začátku sezony 2025/26 Kulich hlásil závratě a výpadky paměti. Zlomový okamžik přišel v zápase s Washingtonem, moment, kdy „nevěděl, že je na ledě“, vedl k okamžitému vyšetření. CT odhalilo velkou krevní sraženinu v oblasti mozkových žil. Deset dní poté, 10. listopadu 2025, trenér Lindy Ruff veřejně oznámil, že Kulich vynechá „značnou část sezony“. Nikdo tehdy netušil, jak dlouhá ta doba bude.
Pět měsíců léků a dvacet procent naděje
Lékaři nasadili antikoagulační léčbu. Měsíce plynuly, kontrola za kontrolou. Fyzioterapeut Sabres Michael Adesso, který fungoval jako denní spojka mezi Kulichem a lékařským týmem, později popsal, co ta doba znamenala: každé zklamávající kontrolní vyšetření bylo pro Kulicha dalším mentálním úderem a dalším měsícem čekání. Po pěti měsících na lécích se sraženina zmenšila jen asi o dvacet procent.
Dvacet procent. To je číslo, které rozhodlo o dalším kroku. Antikoagulancia sraženinu stabilizovala a bránila jejímu růstu, ale nedokázala ji dostatečně odbourat pro bezpečný návrat ke kontaktnímu sportu. V březnu 2026 padlo rozhodnutí pro zákrok na Mayo Clinic v Minnesotě. Kulich ležel tři hodiny při vědomí, zatímco lékaři sraženinu odstraňovali. Za týden jel domů. Na operaci se podílel i Dr. J. Scott Delaney, hlavní lékařský konzultant hráčské asociace NHLPA, což ukazuje, že případ řešila špička nejen klubové, ale i ligové medicíny.
Kulich sám v rozhovoru pro Sabres.com přiznal, že si nebyl jistý, jestli ještě někdy bude moci hrát hokej. Přemýšlel o životě mimo sport. Není to fráze; v historii profesionálního sportu krevní sraženiny kariéry skutečně ukončovaly. Cody McCormick, Kulichův předchůdce v dresu Sabres, kvůli sraženině skončil po roce 2015. Basketbalista Chris Bosh z Miami Heat dostal od NBA a hráčské asociace verdikt „konec kariéry“. Kulich věděl, v jaké je společnosti.
Závist, League of Legends a cesta zpátky
První tři měsíce po diagnóze byly nejtěžší psychicky. Kulich přiznává závist vůči spoluhráčům, kteří hráli, zatímco on sledoval zápasy z gauče. Rodiče za ním po zprávě o nálezu okamžitě přiletěli z Česka. Přítelkyně Gabrielle, Adesso a další členové realizačního týmu tvořili každodenní oporu. Rozptýlení? Televize, videohry, League of Legends.
Měsíce nekontaktního bruslení bez jakéhokoli fyzického střetu. Žádné bodyčeky, žádné souboje u mantinelu; u cévního nálezu hrozí při kontaktu krvácení, a to je riziko úplně jiné kategorie než naražené žebro. Klub opakovaně zdůrazňoval, že prioritou je dlouhodobé zdraví, teprve potom hokejový návrat. Kdyby Kulich symptomy nehlásil a pokračoval v hraní, „mohlo být vše mnohem vážnější,“ stojí v klubovém materiálu.
Kulich sám říká, že ho celá zkušenost proměnila „z kluka v chlapa“. Není to klišé, je to shrnutí roku, ve kterém se z otázky „kdy se vrátí“ stalo „jestli se vůbec vrátí“.
Kemp, přípravný zápas a první kroky k Columbusu
19. září 2026 Kulich poprvé od 1. listopadu 2025 nastoupil do týmové herní zátěže na kempu Sabres. Podle NHL.com je bez sraženiny, plně zdravý a bez veřejně hlášených omezení. V prvních dnech kempu sbíral minuty níž v sestavě, v přípravném zápase hrál s Carrickem a Malenstynem, ne v elitní formaci. A je mu to jedno. Doslova řekl, že neřeší, jestli bude v první, nebo čtvrté lajně.
Sabres přitom stále drží variantu, že se po rozjezdu vrátí do formace Benson, Kulich, Thompson, tedy do role, pro kterou ho draftovali jako 28. hráče v roce 2022. V první plné sezoně NHL dal patnáct gólů v dvaašedesáti zápasech, čísla, která potvrzují ofenzivní potenciál. I reprezentační trenér Radim Rulík na jaře 2026 veřejně řekl, že by o Kulicha pro mistrovství světa stál, pokud bude k dispozici.
Buffalo otevírá sezonu 2026/27 1. října v Columbusu. Pro Kulicha to bude první ostrý zápas po jedenácti měsících. Ne po zranění. Po diagnóze, která mohla všechno ukončit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek