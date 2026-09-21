Nejodvážnější slovenský seriál vychází na Oneplay. Hriech je adaptací zámořského hitu a jde na hranu

Na klidném koupališti u jezera za bílého dne dojde k hroznému činu, když Lucia Kubincová (Kristína Svarinská) chladnokrevně zabije mladého lékaře. A to přímo před desítkami svědků včetně svého manžela a malého syna. K činu se okamžitě přizná, nedokáže však vysvětlit, proč ho spáchala. Případu se ujímá major Ondrej Gregor (Ady Hajdu), zkušený kriminalista těsně před důchodem, který se odmítá spokojit s jednoduchým přiznáním a postupně rozplétá minulost ženy i jejího okolí. Podobně jako americký originál tak Hriech obrací klasickou detektivku naruby: místo pátrání po pachateli sleduje cestu k pochopení člověka, který už dávno ví, že je vinen.
Právě psychologická rovina byla pro tvůrce zásadní. „Lucia Kubincová je mladá žena, na první pohled působící úplně běžně, normálně, až přímo obyčejně,“ popisuje Svarinská svou postavu, jejíž zdánlivě spořádaný život se jediným činem zhroutí. Ještě zajímavější je ovšem pohled režisérky Emílie Ondriašové, podle níž je Hriech mnohem odvážnější než většina slovenské tvorby. Seriál se podle ní nebojí explicitního násilí a erotiky, současně ale zůstává velmi komorní a pomalý – nestaví na velkých zvratech, nýbrž na vnitřním prožívání postav. Proto se jí také jen obtížně označuje za klasický kriminální seriál: v jádru jde o intimní příběh o bolesti, před níž může člověk raději přijmout trest, než aby ji musel znovu prožít.
Podobně nešablonovitou postavu dostal také zkušený Ady Hajdu. „Ondrej není klasickým vyšetřovatelem. Je v podstatě psychologem, který se snaží pochopit lidi, vcítit se do nich a odhalit jejich temné stránky,“ vysvětluje herec, pro něhož šlo zároveň o první zkušenost s tímto žánrem. Hriech tak stojí na vzájemně nečitelné dvojici: Lucia není pouze vražedkyní, kterou je třeba odsoudit, a Ondrej není jen policistou, který ji má dostat za mříže. Jejich vztah je především cestou do minulosti, kde se hledá odpověď na zdánlivě jednoduché „proč“. A Svarinská, pro niž šlo o dosud největší hereckou výzvu, si velmi pochvalovala, že se o staršího kolegu mohla opřít a vytvořili si mezi sebou silné pouto.
Výrazný televizní start seriálu přitom naznačil, že tahle pomalejší a psychologičtější poloha na slovenské publikum zabrala. První díl 7. září vyhrál v komerční cílové skupině 15–57 pondělní souboj tří nových slovenských seriálů s ratingem 4,5 procenta a podílem 18,7 procenta. Celkem ho podle Markízy sledovalo 285 tisíc diváků starších dvanácti let a alespoň tři minuty si ho pustilo 484 tisíc lidí. Programová ředitelka skupiny Markíza Silvia Majeská v souvislosti se seriálem mluví o dalším kroku v rozvoji prémiové domácí tvorby a právě Hriech má být důkazem, že i relativně malý trh dokáže převést mezinárodně úspěšný formát do vlastního prostředí.
Scénář obstaral Peter Nagy (nikoli ten Peter Nagy prozpěvující Sme svoji), jenž psal úspěšné seriály Klamstvo nebo Vina. Měl nespornou výhodu v kvalitním americkém materiálu podle německé spisovatelky Petry Hammesfahr, jejíž kniha ale inspirovala jen první sérii z celkových čtyř. Také Svarinská a Hajdu přitom mají silné vzory, role netradiční vražedkyně a vyšetřujícího psychologa v Hříšnici připadly Jessice Biel a Billu Pullmanovi. Nové epizody osmidílného Hriechu budou vycházet každé pondělí – viděli jste úvodní trojlístek a plánujete u pořadu setrvat? Prohlédněte si také žebříček nejlepších slovenských seriálů na Oneplay.
zdroje: Mediálne, Televízia Markíza, Oneplay