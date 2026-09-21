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Nejodvážnější slovenský seriál vychází na Oneplay. Hriech je adaptací zámořského hitu a jde na hranu

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Na Oneplay si už můžete pustit první tři epizody slovenského hitu Hriech, který se po zářijové premiéře na Markíze zařadil mezi nejvýraznější tamní novinky televizního podzimu. První mezinárodní adaptace úspěšného amerického seriálu Hříšnice (The Sinner) přitom přebírá z originálu jeho neobvyklý princip: vraha známe od první minuty, skutečnou záhadou ale zůstává motiv.
Nejodvážnější slovenský seriál vychází na Oneplay. Hriech je adaptací zámořského hitu a jde na hranu

Nejodvážnější slovenský seriál vychází na Oneplay. Hriech je adaptací zámořského hitu a jde na hranu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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