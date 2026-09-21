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Stavba urgentního příjmu Klatovské nemocnice se prodraží o více než 100 milionů

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Klatovská nemocnice, druhá největší v Plzeňském kraji, se rozroste o nový urgentní příjem, na který tam čekají už několik let. Záměr schválilo krajské zastupitelstvo. Hlasování ale předcházela debata o nákladech, které budou podstatně vyšší.
Stavba urgentního příjmu Klatovské nemocnice se prodraží o více než 100 milionů

Stavba urgentního příjmu Klatovské nemocnice se prodraží o více než 100 milionů

Zdroj: Martin Pecuch
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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