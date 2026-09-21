Stavba urgentního příjmu Klatovské nemocnice se prodraží o více než 100 milionů

„Proběhla veřejná zakázka, ve které jsme chtěli najít zhotovitele. Bohužel se nám nikdo nepřihlásil a z tržních indikací jsme se rozhodli k přepočítání prováděcí dokumentace a dokumentace právě k této veřejné zakázce. A proto vás nyní musím požádat o navýšení ceny k této veřejné zakázce,“ informoval zastupitele Tomáš Soukup (ANO), náměstek hejtmana pro oblast investic.
Původní předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 545 100 000 korun bez DPH. Teď by to mělo být 694 050 000 korun bez DPH, jde tedy o navýšení o bezmála 149 milionů.
Opozici zajímalo, jak kraj došel k nové částce a požadovala, aby došlo k přepočítání, zda ceny odpovídají aktuální situaci na trhu. Soukup reagoval, že se rozpočtem nezabývala žádná externí firma, ale že vycházeli z jedné části přijatých nabídek ve veřejné zakázce. „Poprosili jsme naši projekční firmu, aby ten přepočet provedla,“ doplnil Soukup s tím, že s novou cenou předpokládají i více zájemců o zakázku.
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„Původní zakázka byla vypsána s předpokládanou hodnotou 545 milionů korun s tím, že následně přišla jediná nabídka, která byla o 100 milionů vyšší. To samo o sobě už je trošku zvláštní, protože samozřejmě ten soutěžitel věděl, že je limitován a že ta jeho nabídka nemůže být akceptována. Tohle na mě působí nestandardně. A pokud tedy jsme to přepočítali a v podstatě jsme došli na tu částku, kterou původně nabízel pouze ten jediný zájemce, tak já bych byl skutečně nerad, abychom se dočkali toho, že budeme následně vybírat právě toho jednoho soutěžitele, který podal původní nabídku o 100 milionů vyšší,“ uvedl Lukáš Hegner (ODS).
Strany se nakonec shodly, že dojde k dalšímu přepočtu externí firmou. „Pokud by byl pouze jeden zájemce, tak jsem ochoten přijít do Rady s tím, že budeme diskutovat, zda-li to budeme podepisovat pouze s tím jedním zájemcem. Myslím si, že podmínky, které nastavujeme, by měly vést k tomu, že jich bude více, ale nechci předjímat,“ dodal Soukup.
Pro realizaci akce, vyhlášení veřejné zakázky a způsob financování hlasovalo 46 zastupitelů, záměr tak prošel.
Na urgent čeká nemocnice už několik let
Richard Pikner (TOP 09), který působí jako primář Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice, podotkl, že na nové prostory tam čekají už několik let. „Zdržení ale vlastně pomohlo k tomu, že mezitím se došlo ke koncepci urgentních příjmů. A tady by měl vzniknout urgentní příjem, který bude v menším rozsahu, ale velmi obdobný tomu, co je dnes ve Fakultní nemocnici v Plzni. Klatovská nemocnice je druhá největší nemocnice v kraji a je zcela zásadní pro region Klatovska a Domažlicka. Bez toho urgentního příjmu se nemůžeme dále rozvíjet,“ zdůraznil Pikner.
Pokud by vše vyšlo podle plánu, mohla by mít nemocnice nový urgentní příjem do roku 2029. „Počítá se s novou budovou, která naváže na stávající monoblok. Stát bude v zadní části areálu, směrem k bývalé bráně. A po silnici k bývalé bráně také bude vjezd pro vozidla zdravotnické záchranné služby,“ uvedl Pavel Strolený (ANO), místostarosta města Klatovy a náměstek hejtmana pro ekonomiku.
V novém objektu bude kromě urgentního příjmu také lůžkový pavilon, laboratoře a počítá se i s iktovou jednotkou, tedy speciálním pracovištěm s péčí o pacienty s akutními cévními mozkovými příhodami.
„Netýká se to jen Klatov. Dobře víme, že to má zásah i s ohledem na turistický ruch v široké oblasti Šumavy,“ podotkl starosta Klatov Rudolf Salvetr (ODS).