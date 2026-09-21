Seniorům se změnila důležitá povinnost za volantem. Kdo překročí tento limit, měl by si pohlídat datum

Ještě do konce roku 2025 byla pro běžné řidiče seniory důležitá hranice 65 let. Následovala další pravidelná prohlídka v 68 letech a poté se zdravotní způsobilost kontrolovala každé dva roky. Od 1. ledna 2026 je systém jednodušší. Povinné pravidelné lékařské prohlídky začínají až v 70 letech. Následně se musí opakovat tak, aby od předchozí prohlídky neuplynuly více než dva roky. Člověk, který například oslaví 70. narozeniny v roce 2026, proto musí mít potřebnou zdravotní prohlídku a poté si hlídat další termín.
Pro řidiče mezi 65 a 69 lety to znamená významnou změnu. Samotné dosažení 65 let už od letoška není důvodem k povinné pravidelné prohlídce pouze kvůli věku. Pokud tedy člověk splňuje běžné podmínky zdravotní způsobilosti a lékař mu dříve nestanovil individuálně kratší lhůtu, čeká ho standardní věková prohlídka až v 70 letech. Právě výjimka v podobě kratší platnosti posudku je důležitá. Pokud lékař určil kontrolu dříve například s ohledem na zdravotní stav, platí tento individuální termín a nová obecná věková hranice ho neruší.
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Papírové potvrzení postupně nahrazují elektronické záznamy
Další změna se týká samotných lékařských posudků. Od roku 2026 fungují elektronické lékařské posudky k řízení motorových vozidel. Po vyšetření lékař příslušný záznam uloží do elektronického systému, odkud se potřebná informace dostává také do dopravních registrů. Při silniční kontrole tak může policie zdravotní způsobilost ověřit elektronicky a řidič s nově vystaveným elektronickým posudkem nemusí vozit klasické potvrzení v autě.
Elektronický posudek si může člověk zobrazit také prostřednictvím elektronického zdravotnictví, ale pro běžnou silniční kontrolu kvůli tomu nepotřebuje chytrý telefon ani speciální aplikaci. U starších papírových posudků je potřeba rozlišovat konkrétní situaci. Podle aktuálního upřesnění už řidiči ve věku 65 až 69 let, kteří dostali posudek ještě před koncem roku 2025, nemusí tento dokument po změně věkové hranice vozit pouze kvůli tehdejší pravidelné věkové prohlídce.
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Datum další prohlídky není radno přehlédnout
Jiná situace může nastat u řidiče, který už před koncem roku 2025 dosáhl 70 let a používá dosavadní papírový posudek. Ten je třeba mít u sebe do doby, než bude nahrazen novým elektronickým posudkem. Vždy navíc platí případná kratší lhůta, kterou konkrétnímu řidiči určil lékař.
Nejdůležitější proto není pouze věk řidiče, ale také datum, do kterého musí mít další zdravotní prohlídku absolvovanou. Zákon stanoví, že povinná osoba bez platného posudku o zdravotní způsobilosti se považuje za zdravotně nezpůsobilou k řízení motorových vozidel. U seniorů od 70 let je tedy rozumné termín další kontroly hlídat s předstihem a nečekat až na poslední den. Nová pravidla sice velké části starších řidičů administrativu zjednodušila a věkovou hranici posunula, samotnou povinnost prokazovat od určitého věku zdravotní způsobilost ale nezrušila.
md.gov.cz, ncez.mzcr.cz, e-sbirka.gov.cz