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Seniorům se změnila důležitá povinnost za volantem. Kdo překročí tento limit, měl by si pohlídat datum

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Pro starší řidiče začala od ledna 2026 platit nová pravidla povinných lékařských prohlídek. Změnila se především věková hranice, od které musí motoristé pravidelně dokládat zdravotní způsobilost k řízení. Současně se část systému přesunula do elektronické podoby. Pro řidiče je ale stále důležité hlídat si termín platnosti posudku, protože po jeho vypršení mohou podle zákona nastat zásadní komplikace.
Ještě do konce roku 2025 byla pro běžné řidiče seniory důležitá hranice 65 let.

Ještě do konce roku 2025 byla pro běžné řidiče seniory důležitá hranice 65 let.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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