Tsarukyan si na UFC 331 přišel na 7 milionů korun. Čtyři bojovníci dostali ještě víc

Sportovní výsledek a pořadí mezi nejlépe placenými bojovníky večera tentokrát nešly ruku v ruce. Tsarukyan zvládl jeden z nejdůležitějších zápasů kariéry a Ruffyho v hlavním předzápase UFC 331 knokautoval lokty v čase 4:56 prvního kola.
Výdělky bojovníků
Údaje zveřejněné California State Athletic Commission ukázaly, že Tsarukyan měl za zápas stanovenou částku 350 tisíc dolarů (asi 7,4 milionu Kč). Více dostali Alexandre Pantoja, Joshua Van, Patricio Pitbull a Marlon Vera. Kompletní přehled odměn zveřejnil
MMA Fighting.
Bojovník Zveřejněná odměna Přibližně v Kč Alexandre Pantoja 650 000 dolarů 13,8 mil. Kč Joshua Van 500 000 dolarů 10,6 mil. Kč Patricio Pitbull 400 000 dolarů 8,5 mil. Kč Marlon Vera 400 000 dolarů 8,5 mil. Kč Arman Tsarukyan 350 000 dolarů 7,4 mil. Kč Tai Tuivasa 350 000 dolarů 7,4 mil. Kč Alonzo Menifield 310 000 dolarů 6,6 mil. Kč Edmen Shahbazyan 250 000 dolarů 5,3 mil. Kč Robelis Despaigne 200 000 dolarů 4,2 mil. Kč Gable Steveson 160 000 dolarů 3,4 mil. Kč Joanderson Brito 158 000 dolarů 3,4 mil. Kč Casey O’Neill 132 000 dolarů 2,8 mil. Kč Mauricio Ruffy 110 000 dolarů 2,3 mil. Kč Charles Jourdain 108 000 dolarů 2,3 mil. Kč Brunno Ferreira 95 000 dolarů 2 mil. Kč Giga Chikadze 93 000 dolarů 2 mil. Kč Doo Ho Choi 85 000 dolarů 1,8 mil. Kč Sean Sharaf 60 000 dolarů 1,3 mil. Kč Michael Aswell 60 000 dolarů 1,3 mil. Kč Iwo Baraniewski 50 000 dolarů 1,1 mil. Kč Eduarda Moura 33 000 dolarů 700 tis. Kč Ryan Gandra 28 000 dolarů 594 tis. Kč Ozzy Diaz 25 000 dolarů 531 tis. Kč Joo Sang Yoo 12 000 dolarů 255 tis. Kč
Pantoja vedl celý seznam s 650 tisíci dolarů (asi 13,8 milionu Kč), přestože v hlavním zápase s Vanem prohrál. Úřad zveřejnil pouze oficiálně hlášené odměny. Čísla nezahrnují všechny další platby, například pozápasové bonusy nebo případné individuální dohody UFC s bojovníky.
Bonus přidal další miliony
Tsarukyan si po knokautu přišel ještě na bonus za výkon večera.
UFC mu přiznalo dalších 100 tisíc dolarů (asi 2,1 milionu Kč), takže jeho známé příjmy spojené s turnajem se dostaly minimálně na 450 tisíc dolarů, tedy přibližně 9,6 milionu Kč.
Stejných 100 tisíc dolarů za výkon večera získala Casey O’Neill. Joshua Van a Alexandre Pantoja si odnesli po 100 tisících za zápas večera. Tyto bonusy v tabulce zveřejněných odměn zahrnuté nejsou.
Tsarukyan navíc výhrou prodloužil svou sérii na šest vítězství. Po předchozích komplikacích kolem titulové šance tentokrát Ruffyho ukončil ještě před koncem prvního kola a znovu se zařadil mezi nejvýraznější kandidáty na zápas o pás lehké váhy.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Kristýna Vondráčková